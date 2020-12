OTS: Interhyp AG / 2020/2021: Wie Corona die Baufinanzierung verändert(e)

2020/2021: Wie Corona die Baufinanzierung verändert(e)

- Bedeutung des eigenen Zuhauses gewachsen

- Starke Nachfrage nach Baufinanzierungen in 2020

- Interhyp verzeichnet Digitalisierungsschub

- Baugeld-Zinsen auf Niedrig-Niveau

Corona hinterlässt Spuren, auch im Bereich der Baufinanzierung sind

vorübergehende und bleibende Veränderungen sichtbar.



"Ob Beratung per

Screensharing, virtuelle Objektbesichtigungen oder häufige Gespräche über die

Einplanung eines Arbeitszimmers im neuen Eigenheim - das Aufkommen der

Corona-Pandemie bedeutete zahlreiche Veränderungen im Bereich der

Immobilienfinanzierung. Vor allem aber verstärkte es bei vielen Menschen den

Wunsch nach einem eigenen Zuhause als sicheren Rückzugsort", erklärt Jörg

Utecht, Vorstandsvorsitzender von Interhyp, Deutschlands größtem Vermittler für

private Baufinanzierungen. Das habe die Nachfrage nach Immobilien und

Finanzierungen auf hohem Niveau gehalten. "Auch 2021 gehen wir angesichts

niedriger Zinsen, mangelnder Anlagealternativen und dem zunehmenden

Sicherheitsbedürfnis in der Krise weiterhin von einer anhaltenden Nachfrage nach

Immobilien und Baufinanzierungen aus." Interhyp blickt auf das

Baufinanzierungsjahr 2020 zurück - und zieht daraus Schlüsse für das neue Jahr.

Stärkung der Wohn-Immobilie als krisenfester Rückzugsort

"Nach ersten Unsicherheiten und Zurückhaltungen in den ersten Wochen des

Lockdowns im März hat sich schnell gezeigt, dass sich Immobilien im

privat-wohnwirtschaftlichen Bereich auch in Pandemie-Zeiten als krisenfestes

Investment auszeichnen", blickt Utecht zurück. "Aus unseren Beratungsgesprächen

wissen wir, dass das eigene Zuhause durch die Pandemie-Erfahrungen als wichtiger

Rückzugsort und sogar 'rettende Insel' auch emotional wichtiger geworden ist.

Schließlich waren die meisten Menschen noch nie so viel daheim wie in 2020",

erklärt Utecht. Die Immobilienpreise in Deutschland sind stabil bzw. in

Ballungszentren weiter gestiegen und auch die Nachfrage nach Immobilienkrediten

lag laut Bundesbank in 2020 höher als im Vorjahr. "Wir haben ein sehr hohes

Interesse an Baufinanzierungen verzeichnet, die auch zu mehreren Rekordmonaten

bei den Abschlüssen geführt haben", so Utecht.

Dabei lässt sich ein Wandel bei Lage und Art der nachgefragten Immobilien

feststellen: Laut einer Interhyp-Studie hat der Trend zur Immobilie außerhalb

der Ballungszentren durch Corona weiter Fahrt aufgenommen. Metropol-Bewohner

erwerben heute häufiger als in den Vorjahren eine Immobilie in Mittel- und

Kleinstädten. Menschen vom Land oder aus sehr kleinen Ortschaften ziehen dort

seltener fort als früher. "Die sogenannte Landlust hat sich in der Coronakrise

verstärkt. Da viele Menschen im Homeoffice arbeiten und sich diese neue

Arbeitsweise auch in Zukunft etablieren wird, gehen wir davon aus, dass das

Wohnen außerhalb der Ballungszentren attraktiver werden wird", so Utecht.

Neben dem Trend nach mehr Natur sind dieses Jahr auch Ferien-Immobilien im

Inland oder Österreich in das Zentrum des Interesses gerückt, da Urlaub im

Ausland nur eingeschränkt möglich war. "Besonders das Haus am Meer, also

Immobilien an Nord- oder Ostseeküste, wurden 2020 stärker nachgefragt", erklärt

der Vorstandsvorsitzende. Interhyp rechnet angesichts der anhaltenden

Reise-Unsicherheiten und Quaratäne-Regelungen damit, dass das Interesse an

inländischen Ferien-Immobilien auch im nächsten Jahr anhalten wird.

Baufinanzierungs-Beratung 2020: Anderer Zugang, anderer Schwerpunkt

Als im Frühjahr bundesweit Kontaktbeschränkungen ausgerufen wurden, profitierten

Unternehmen mit digitaler Aufstellung, die umgehend statt der üblichen

physischen Beratungsgespräche ihre Expertise per Video oder telefonisch mit

digitaler Unterstützung und Bildschirm-Präsentationen anbieten konnten. "Unsere

Kunden haben diese für sie zum Teil ungewohnten Kanäle, aber auch digitale Tools

wie beispielsweise unser interaktives Portal 'Interhyp Home' in Zeiten des

Lockdown bereitwillig und verstärkt angenommen", erläutert Utecht. Seiner

Meinung nach werde die vermehrte Nutzung digitaler Tools auch nach dem

Überwinden der Pandemie bleiben - der hohe Stellenwert der persönlichen

Beratung, vorzugsweise von Angesicht-zu-Angesicht, aber auch.

Doch nicht nur Weg der Beratung veränderte sich durch die Corona-Krise, auch

inhaltlich verlagerten sich die Beratungsschwerpunkte: Der Bedarf an

Planungssicherheit und Flexibilität bei der Rückführung der Darlehen ist

gestiegen, um auch auf eventuelle Änderungen der Einkommenssituation reagieren

zu können. Der stärkere Wunsch nach Planbarkeit und Flexibilität zeigt sich zum

Beispiel an der durchschnittlichen Zinsbindungslänge von mehr als 13 Jahren

sowie der vermehrten Nachfrage nach Baufinanzierungsprodukten mit Option zu

mehrmaligen Tilgungssatzwechseln während der vereinbarten Zinsbindungsdauer.

Angepasste Banken-Angebote und digitalisierte Einreichungsprozesse

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte kurzfristig zu Unsicherheiten bei Banken

und im Markt geführt, da schwer abzuschätzen war, wie sich Lockdown und

Kurzarbeit auf die Immobilienpreise und auf das Interesse nach Baufinanzierungen

auswirken würden. Entsprechend stellten zwischenzeitlich einzelne Banken etwas

höhere Anforderungen an die Bonität der Kreditnehmer - z.B. Mindestüberschuss

nach Abzug aller Kosten oder Mindesttilgung bei bestimmten

Finanzierungskonstellationen. Dies betraf aber nicht das Gros der Banken und

einige dieser Kreditgeber haben die Anpassungen wieder zurückgenommen. Die

plötzliche Umstellung auf remote working führte zu Umstellungen der internen

Prozesse, so dass sich z.B. die Bearbeitungszeiten bei einigen Banken

verlängerte. Gleichzeitig boten etliche Banken ihren Kunden einen kulanten und

flexiblen Umgang wenn corona-bedingt Zahlungsschwierigkeiten drohten. Ob das

Herabsetzen der Tilgung bis sogar deren komplettes Aussetzen oder die

Möglichkeit die Darlehensrate über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu stunden -

die Kreditgeber zeigten im Kundenservice unbürokratische, pragmatische

Reaktionen.

Utecht erklärt: "Insgesamt hat die Corona-Pandemie zu einer höheren

Digitalisierungsakzeptanz in der Branche, aber auch in der Gesamtbevölkerung

geführt. Diese Energie ermöglichte auch beschleunigte Entscheidungen bei

Prozessveränderungen auf Seiten der Bankpartner, die sonst Wochen oder Monate

dauerten. Virtuelle Besichtigungstermine, Beratungsgespräche per Videotool und

Screensharing, gescannte Unterlagen, die digitale Einreichung der Kreditakte,

die Ausweitung von Video-Ident-Verfahren zur Kundenlegitimation - das alles ist

nun breit akzeptiert und möglich. Auf der Kundenseite sehen wir auch einen

geübteren Umgang mit digitalen Tools und dem weiter bestehenden Wunsch, viel

online abwickeln zu wollen." Corona habe die Erwartungen und technischen

Anforderungen nachhaltig verändert, der Digitalisierungsschub wird sich in 2021

fortsetzen ist Utecht überzeugt.

Pandemie hält Baugeldzinsen unter 1% - Mini-Zinsen auch 2021 zu erwarten

Große Unsicherheiten bestimmten das Jahr 2020: der Brexit, der Handelskonflikt

zwischen den USA und China sowie die US-Wahl - und über allem lag der Schatten

der Corona-Pandemie. Doch bei allen Herausforderungen gab es auch immer wieder

Anlass zur Hoffnung: Sei es die Erwartung eines möglichen Impfstoffs, der die

Märkte - zumindest kurzfristig - stark bewegte oder die massiven

Konjunkturhilfen, die eine noch schlimmere Rezession bisher verhindern konnten.

Die Baugeld-Zinsen, die in 2020 historisch niedrig lagen, haben in vielen Fällen

den Kauf zu leistbaren Raten möglich gemacht. Kreditnehmer können zum

Jahresausgang anhaltend günstig finanzieren - Bestanbieter vergeben zehnjährige

Darlehen bei entsprechender Bonität um 0,5 Prozent. Das Interhyp

Bauzins-Trendbarometer, unsere monatliche Umfrage unter den Experten von zehn

deutschen Kreditinstituten, zeigt: Mit leicht steigenden Konditionen für

Baudarlehen wird frühestens im weiteren Verlauf von 2021 gerechnet.

