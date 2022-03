OTS: Insight Health / CompuGroup Medical plant mit Erwerb von Insight Health ...

CompuGroup Medical plant mit Erwerb von Insight Health bedeutenden

Schritt im Datengeschäft

Koblenz/Waldems-Esch (ots) - CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), eines der

weltweit führenden E-Health-Unternehmen, kündigt den Erwerb der Insight Health

Gruppe, ein führender Spezialist für Datendienstleistungen im Gesundheitswesen,

an. CGM stärkt mit der Akquisition die Position des Unternehmens im Bereich der

innovativen Datenlösungen.

Die im Jahr 1999 gegründete Insight Health bietet innovative Lösungen zur Markt-

und Versorgungsforschung im deutschen Gesundheitswesen unter der

Berücksichtigung höchster Datenschutzkonformität an. Zu den Kunden zählen

namhafte Unternehmen der Pharmaindustrie, Apotheken, Ärztevereinigungen,

Krankenversicherungen sowie wissenschaftliche und politische Institutionen.

Die von Insight Health entwickelten Produkte und Services ermöglichen

individuelle und kundenspezifische Marktanalysen auf Grundlage umfangreicher

Datenquellen. Diese speisen sich aus der Vollerhebung aller GKV-Rezepte über

Apothekenrechenzentren, der Vollerhebung beim pharmazeutischen Großhandel sowie

einem Apothekenpanel von rund 5.800 kontinuierlich berichtenden Apotheken. Zudem

ist es möglich, präzise Informationen über Mengen und räumliche Verteilung von

Rezepten zu beziehen. Die Kunden gewinnen hieraus Erkenntnisse auf Basis

aggregierter Daten zu Arzneimitteln, Verordnungen und Abrechnungen nach

regionaler Differenzierung, die eine faktenbasierte Grundlage für strategische

Entscheidungen im Gesundheitswesen liefert.

CGM baut Angebot datenbasierter Lösungen aus

Mit dem bevorstehenden Erwerb von Insight Health forciert CGM das Geschäft im

Bereich datengetriebener Lösungen, das schon jetzt zu den am schnellsten

wachsenden Zukunftsgeschäften des Unternehmens gehört. Bereits heute bietet CGM

ein breites Portfolio an Produkten im Datensektor an. Dazu zählen unter anderem

Anwendungen zur Überprüfung von Kontraindikationen, Arzneimittelinformationen,

Business-Intelligence-Tools und Lösungen zur Identifikation seltener

Erkrankungen mithilfe aggregierter Daten und Künstlicher Intelligenz.

Durch die geplante Integration von Insight Health stärkt CGM die Stellung des

Unternehmens am deutschen Gesundheitsmarkt im Bereich der datenbasierten

Informationsbereitstellung, die Echtzeiteinblicke entlang des gesamten Zyklus

von Diagnose über Verschreibung bis hin zur Bereitstellung von Medikamenten

ermöglicht.

"Die Integration von Insight Health ist ein weiterer entscheidender Schritt von

CGM auf dem Weg zur Entwicklung zu einem der führenden europäischen

Datendienstleister im Gesundheitswesen", kommentiert Dirk Wössner, CEO

CompuGroup Medical, den geplanten Erwerb. "Die Strategie von Insight Health und

der starke Wachstumsmarkt im Bereich der Analyse und Bereitstellung von

Marktdaten im Gesundheitswesen passen hervorragend in die Strategie von CGM."

Mit Insight Health ergänzt CGM das Lösungsportfolio um Markt- und

Versorgungsdaten und steigert somit die Transparenz am Gesundheitsmarkt sowohl

für Ärzte und Patienten als auch für die gesamte Branche, was fundierte

Entscheidungen und eine Optimierung des Arbeitsalltags ermöglicht.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit CompuGroup Medical einen im Gesundheitsmarkt

sehr erfahrenen Investor gewinnen konnten, mit dem wir gemeinsam die weitere

nationale sowie internationale Expansion vorantreiben und den Wachstumskurs mit

neuen, innovativen Lösungen für unsere Kunden und Partner weiter beschreiten

werden", sagt Michael Hensoldt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Insight

Health.

"Intelligente Datenlösungen ermöglichen einen besseren Zugang zu relevanten

medizinischen Informationen für Ärzte und Patienten, wenn diese wirklich

benötigt werden", betont Dr. Eckart Pech, geschäftsführender Direktor Consumer

Health Systems, CompuGroup Medical. "Sie sind zudem ein Katalysator für die

Steigerung der Effizienz im Gesundheitswesen. Die Integration der Insight Health

ist ein wesentlicher Baustein bei der Entwicklung von CGM zu einem signifikanten

Data Player."

Höchste Maßstäbe beim Datenschutz

Als im Gesundheitswesen tätige Unternehmen teilen CGM und Insight Health

dieselben Ansprüche an den Datenschutz und die Datensicherheit. Die damit

einhergehende ethische Verantwortung und die Verpflichtung gegenüber allen

bereitstellenden und verwendenden Institutionen ist in der DNA beider

Unternehmen fest verankert.

Die kartellrechtliche Zustimmung steht noch aus und der Vollzug der Transaktion

wird in den nächsten Monaten erwartet.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im

Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und

Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein

breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an.

Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und

transparenten Bereitstellung von Daten sowie in der Ausarbeitung individueller

Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,

Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden,

Politik und weitere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

Weitere Informationen: http://www.insight-health.de .

