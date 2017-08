OTS: Innogy SE / innogy und MEDION kooperieren bei Smart Home (FOTO)

innogy und MEDION kooperieren bei Smart Home (FOTO) Essen (ots) - innogy und MEDION bündeln ihre Stärken im Geschäftsfeld Smart Home / MEDION Smart Home Produkte können künftig in innogy Software und Plattform eingebunden werden / Langfristige Zusammenarbeit vereinbart

innogy und die MEDION AG treiben die Entwicklung von Smart Home-Lösungen gemeinsam voran.



Beide Unternehmen haben einen Kooperationsvertrag geschlossen, um Smart Home Produkte von MEDION mit der innogy Software zu vernetzen. Die Smart Home Lösung vereint das Know-how von MEDION aus dem Hardware-Bereich und die Software-Expertise von innogy. Die zwei börsennotierten Unternehmen aus Essen schlossen einen Vertrag über ihre langfristige Zusammenarbeit.

MEDION wird die Systemintelligenz und die Smartphone-App von innogy SmartHome für die eigenen smarten Produkte nutzen. Ab Mitte 2018 sollen MEDION Smart Home Produkte zusammen mit der innogy Software und Plattform vermarktet werden. Durch die Zusammenarbeit bauen die Partner ihre Anwendungsvielfalt im Smart Home Bereich aus.

Martin Herrmann, Vertriebsvorstand von innogy: "Die neue Kooperation zwischen innogy und MEDION setzt Zeichen: Hier bündeln zwei starke Partner in optimaler Weise ihre Kompetenzen. MEDION verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung, Technikprodukte für jedermann zugänglich zu machen. Die Kombination von MEDION Hardware, Multimedia und Streaming-Diensten mit unserer bewährten Software und Plattform eröffnet flexible Geschäftsmodelle und wird das vernetzte Wohnen bei vielen Menschen noch bekannter und attraktiver machen"

"Mithilfe der innogy-Plattform lassen sich praktisch alle Produkte und Services intuitiv miteinander vernetzen. Indem wir mit unserem Smart Home auf der innogy Systemstruktur aufbauen, bieten wir unseren Kunden eine zukunftssichere und flexibel erweiterbare Lösung für ihr intelligentes Zuhause", erklärt Christian Eigen, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der MEDION AG.

MEDION ist Deutschlands führender Hersteller von Consumer Electronics und Anbieter digitaler Dienste. Die Computer und Multimedia-Produkte werden sowohl über den Fachhandel als auch über international aufgestellte große Handelsketten vertrieben. Seit 2016 gehören auch einfach nachrüstbare Smart-Home-Bausteine zum Portfolio von MEDION. Dieses ist - analog zur innogy Lösung - funkbasiert und modular erweiterbar und so in jedem Haushalt einsetzbar. Das MEDION Smart Home hilft beim Energiesparen, erhöht die Sicherheit und steigert den Wohnkomfort.

Als Pionier der Smart-Home-Technologie hat innogy mittlerweile sechs Jahre Markterfahrung mit seiner offenen Plattform und in der Ausgestaltung von Smart Services. Partnerfirmen können ihre Produkte wie in einem Ökosystem voll in die intelligente Haussteuerung integrieren. Alle Komponenten sind miteinander kompatibel und lassen sich mit der innogy SmartHome-App steuern.

Über die innogy SE

Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir den Energiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.

Vertrieb

Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimo landen bei Kundenbefragungen durch unabhängige Marktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen. Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuell in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch in vielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtig führende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandel der Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden: Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugen und speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die auf ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrieren wir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler und intelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovative Produktfamilie "SmartHome". Weitere Informationen unter www.innogy.com

Über MEDION

MEDION ist Deutschlands führender Produzent von Consumer Electronics-Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe. © 2017 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION® und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt. Weitere Informationen unter www.medion.com

