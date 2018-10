OTS: Immowelt AG / Kapitalanlage Immobilie: Erneuter Rückgang bei den Renditen

Kapitalanlage Immobilie: Erneuter Rückgang bei den Renditen

Nürnberg (ots) - Renditen für Immobilien in deutschen Großstädten

im Vergleich zum Vorjahr überwiegend gesunken / In NRW und im Osten

Deutschlands sind Renditen noch am höchsten, im Norden und Süden sind

sie am niedrigsten / Höchste Renditen mit 7,0 Prozent in Duisburg und

6,9 Prozent in Chemnitz, am niedrigsten mit 2,8 Prozent in Rostock

Wer in Immobilien investiert, darf sich meist über deutlich höhere

Renditen freuen als bei anderen Kapitalanlagen.



Allerdings sind

Immobilien auch mit einem höheren Risiko verbunden. Hinzu kommt, dass

inzwischen die Renditen in vielen deutschen Städten leicht

zurückgegangen sind. Am stärksten sind dabei die Rückgänge innerhalb

des vergangenen Jahres in Chemnitz (von 8,2 auf 6,9 Prozent) und in

Halle an der Saale (von 6,6 auf 5,6 Prozent). Grund dafür ist vor

allem der Anstieg der Kaufpreise, während sich die Mieten nicht im

gleichen Maße erhöht haben. So müssen Käufer in Halle beispielsweise

im Schnitt 200 Euro mehr pro Quadratmeter bezahlen als noch vor einem

Jahr, während die Mieten gleichgeblieben sind.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt.de, für die die

Bruttorenditen von Eigentumswohnungen in 40 ausgewählten deutschen

Großstädten berechnet wurden. Die Zinsen bei der Fremdfinanzierung,

Kaufneben-, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten sind nicht

berücksichtigt.

Hohe Renditen im Osten und Westen

Trotz des Rückgangs gibt es vor allem im Osten und in

Nordrhein-Westfalen Städte, in denen hohe Renditen möglich sind. Mit

7,0 Prozent Bruttorendite liegt derzeit Duisburg auf Platz 1. Trotz

des leichten Rückgangs folgen Chemnitz (6,9 Prozent) und Wuppertal

(6,7 Prozent). Auch in Magdeburg und Mönchengladbach sind für

Immobilienkäufer Renditen von über 6 Prozent drin.

Eine hohe Rendite bedeutet aber nicht automatisch eine lohnende

Geldanlage - das zeigt das Beispiel Chemnitz. Die Bruttorendite fällt

hier aufgrund der sehr niedrigen Kaufpreise und der vergleichsweise

teuren Mietpreise zwar hoch aus. Allerdings zählt Chemnitz

deutschlandweit auch zu den Städten mit der höchsten Leerstandsquote.

Dadurch steigt das Risiko entgangener Mieteinnahmen. In Städten mit

hoher Rendite und gleichzeitig hoher Leerstandsquote ist der

Immobilienkauf daher nur für erfahrene Investoren mit solider

Ortskenntnis empfehlenswert.

Niedrige Renditen im Norden und im Süden

Ausreißer unter den ansonsten renditehohen Oststädten ist Rostock.

Die Bruttorendite ist hier mit 2,8 Prozent am niedrigsten im ganzen

Bundesgebiet. Hier treffen hohe Kaufpreise, bedingt durch Neubauten

in touristischen Gebieten, auf vergleichsweise niedrige Mieten.

Ähnlich niedrige Zahlen finden sich in Metropolen und

Studentenstädten, hauptsächlich im Norden und Süden der

Bundesrepublik. In Berlin und Frankfurt beträgt die Bruttomiete

jeweils 3,6 Prozent, in Hamburg 3,3 Prozent, in Regensburg 3,2

Prozent und in München sogar nur 3,1 Prozent. Die

Immobilienkaufpreise in diesen Städten sind mittlerweile so hoch,

dass sich die Kosten dafür durch Mieteinnahmen nur sehr langfristig

amortisieren lassen. In Immobilien zu investieren macht hier für

private Investoren nur noch dann Sinn, wenn nicht ausschließlich

Gewinn erzielt, sondern die Wohnung später selbst oder von den

Kindern genutzt werden soll.

Grafiken und Tabellen zu den untersuchten Städten stehen hier zum

Download bereit: http://ots.de/zXohgb

Berechnungsgrundlage

Datenbasis für die Berechnung der Miet- und Kaufpreise waren

641.200 Miet- und Eigentumswohnungen, die im 2. Halbjahr 2017 und 1.

Halbjahr 2018 auf immowelt.de inseriert wurden. Die Preise sind

jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Dabei wurden ausschließlich

die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Der

Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Die Mietpreise

spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in

unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.

Über immowelt.de:

Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führenden

Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.

Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eine

Reichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist ein

Portal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.de

weitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarke

CRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der Immowelt

Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * Google

Analytics; Stand: Januar 2018

