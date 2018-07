OTS: Immowelt AG / Große Anstiege auch abseits der Großstädte: So haben sich ...

Große Anstiege auch abseits der Großstädte: So haben sich die Mieten

seit 2008 in Süddeutschland verändert

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Mietpreise in allen Stadt- und

Landkreisen Bayerns und Baden-Württembergs von immowelt.



de zeigt:

- Die Stadt Bayreuth (+63 Prozent) verzeichnet den größten Anstieg

seit 2008, gefolgt von den Landkreisen Eichstätt (+62 Prozent)

und Donau-Ries (+60 Prozent)

- Entlang der A8 zwischen München und Stuttgart haben sich die

Mieten um bis zu 45 Prozent verteuert

- Die höchsten Mieten gibt es in und um München

- An der Grenze zu Tschechien wohnen Mieter am günstigsten

Nicht in München und nicht in Stuttgart - in den vergangenen 10

Jahren haben sich die Mieten in Bayreuth prozentual am stärksten

verteuert. 63 Prozent müssen Mieter mehr zahlen als noch 2008. Zu

diesem Ergebnis kommt eine Markt-Analyse von immowelt.de, für die die

Mieten in allen Stadt- und Landkreisen Bayerns und Baden-Württembergs

untersucht wurden. Das Preisniveau in Bayreuth liegt mit 9,10 Euro

pro Quadratmeter allerdings noch deutlich unter dem der Großstädte

oder auch württembergischen Studentenstädten. Die steigenden Mieten

in Bayreuth sind die Folge des Bevölkerungszuwachses der letzten

Jahre - zahlreiche Studienanfänger ziehen jedes Semester nach

Bayreuth. Rund 75.000 Menschen schätzen inzwischen die Lebensqualität

und das gute Arbeitsplatzangebot der kreisfreien Stadt. Darüber

hinaus ist Bayreuth dank der Lage an der A9 gut angebunden.

Gleiches gilt für die Landkreise rund um Ingolstadt (+53 Prozent).

Sowohl Eichstätt (+62 Prozent) als auch Neuburg-Schrobenhausen (+56

Prozent) und Pfaffenhofen (+51 Prozent) verzeichnen deutliche

Anstiege. Neben der guten Anbindung macht sich die Nähe zum

Wirtschaftsstandort Ingolstadt bemerkbar. Ein ähnliches Bild zeichnet

sich auch im weiter westlich gelegenen Landkreis Donau-Ries (+60

Prozent) ab, wenngleich Mieter hier nach wie vor günstiger wohnen als

im direkten Umfeld von Ingolstadt.

Preistreiber A8

Wie stark sich eine gute Verkehrsanbindung auf die Wohnpreise

auswirkt, verdeutlicht das Beispiel der Autobahn A8, die München und

Stuttgart verbindet. Die größten Preissprünge seit 2008 unter den

Landkreisen, die an dieser Verbindung liegen, verzeichnen Dachau (+45

Prozent) und Aichach-Friedberg (+43 Prozent). Direkt in Augsburg (+51

Prozent) haben die Preise sogar noch mehr angezogen.

Die Verteuerungen führen dazu, dass in allen Stadt- und

Landkreisen zwischen Stuttgart und München die Mietpreise aktuell

über der 8-Euro-Marke liegen. Einzige Ausnahme: der schwäbische

Landkreis Günzburg, der mittig zwischen beiden Großstädten liegt.

Hier können Mieter nach der vergleichsweise geringen Steigerung (22

Prozent) mit 6,60 Euro pro Quadratmeter noch günstig wohnen und sind

trotzdem gut ans Autobahnnetz angebunden.

München und Umland am teuersten

In München und den angrenzenden Landkreisen fungiert weniger die

Autobahn als Preistreiber, vielmehr ist die Strahlkraft der

Landeshauptstadt und der stetige Zuzug Grund für die teuren Mieten.

Mit Preisen von 17,10 Euro pro Quadratmeter ist die Stadt München

unangefochten auf Platz 1 aller Stadt- und Landkreise. Erst mit

großem Abstand folgen die umliegenden Landkreise München (13,70

Euro), Starnberg (12,90 Euro), Dachau (11,90 Euro) und

Fürstenfeldbruck (11,90 Euro). In allen Kreisen machen sich die hohe

Preise in München und die damit verbundene Ausweichbewegung ins

Umland bemerkbar.

Neben den Regionen in der Nähe von München befinden sich vor allem

wirtschaftlich starke Städte wie Stuttgart (11,80 Euro) oder

Ingolstadt (11,50 Euro) preislich am oberen Ende. Mit Freiburg (11,30

Euro) oder Heidelberg (10,60 Euro) sind dort auch teure

Studentenstädte vertreten.

Niedrigste Preise direkt an der tschechischen Grenze

Ein komplett anderes Preisgefüge finden Mieter in den östlichsten

Landkreisen der Oberpfalz und Oberfrankens vor. Mit

Quadratmeterpreisen von 4,20 Euro ist der Landkreis Wunsiedel im

Fichtelgebirge am günstigsten - nur bedingt teurer sind die

Landkreise Hof (4,80 Euro) und Freyung-Grafenau (5 Euro). Im

Gegensatz zu den teuren Landkreisen rund um die Großstädte gelten die

Regionen an der tschechischen Grenze eher als strukturschwach.

Ausführliche Ergebnisgrafiken und Tabellen stehen Ihnen hier zum

Download zur Verfügung: http://ots.de/4bpBlx

Berechnungsgrundlage

Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den Land- und

Stadtkreisen Bayerns und Baden-Württembergs waren 301.000 auf

immowelt.de inserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich die

Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise

geben den Median der jeweils 2008 und 2017 angebotenen Mietwohnungen

und -häuser wieder. Die Mietpreise spiegeln den Median der

Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist der mittlere

Wert der Angebotspreise.

