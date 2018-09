OTS: Immoware24 GmbH / Mit cloudbasierter Immobilienverwaltung zum Erfolg / ...

Mit cloudbasierter Immobilienverwaltung zum Erfolg / Immoware24

spricht über Technologie, Wachstum und die Zukunft (FOTO)

Halle (Saale) (ots) -

Erst vor Kurzem hat das Unternehmen das 10-jährige Bestehen der

Software und 5 Jahre Immoware24 GmbH mit dem Investor und

Gesellschafter Christoph Klein (CK Invest GmbH) gefeiert.



Zum

Jubiläum hat die Immoware24 GmbH das Start-up-Büro verlassen und ist

in ein topmodernes Gebäude in die Magdeburger Straße 51 in Halle

umgezogen. Statt eingeengt auf 220 qm in einem günstigen "Startup

Büro" stehen den Mitarbeitern nun 1.200 qm Fläche zur Verfügung.

Kräftig investiert wurde in die Arbeitsplätze, ein Working Cafe (mit

Kicker und Billiardtisch), Schulungscenter und in zahlreichen

Videokonferenz- und Besprechungsräumen. Neben dem Büro Halle betreibt

die Immoware24 GmbH auch Büros in Hamburg (Nord) und Willich (West)

und wird zum Jahreswechsel in München ein weiteres Büro eröffnen. In

den 3 Satelliten sind Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Support,

Consulting und Schulung angestellt.

"Der eigentliche Grund zur Freude", so Ronny Selzer,

Geschäftsführer und Gesellschafter der Immoware24 GmbH, "ist jedoch,

dass das Unternehmen nach mehreren Finanzierungsrunden das 4. Quartal

in Folge positive Ergebnisse erwirtschaftet und dieses Jahr erstmals

in der Firmengeschichte einen ordentlichen Gewinn in der Bilanz

ausweisen wird. Das starke und kontinuierliche Wachstum der Firma

gibt nicht nur Luft für den Ausbau sämtlicher Abteilungen, sondern

auch eine Rückzahlung sämtlicher Darlehen bis Ende 2021."

An der Stelle erinnert sich Ronny Selzer auch zurück, dass das

alles schon einmal ganz anders war. Vor gut 5 Jahren hat Christoph

Klein mit seiner CK Invest GmbH und der neugegründeten Immoware24

GmbH die Software als auch die Mitarbeiter übernommen, da sonst die

Liquidation gedroht hätte. Ronny Selzer hat den operativen Part

übernommen, Christoph Klein stand als Berater, Mentor und Geldgeber

beiseite. "Nach dem Verkauf von Sofortüberweisung als Gründer und

Vorstand" so Christoph Klein, "war das die nächste spannende

Herausforderung". "Christoph hat uns durch eine schwierige,

kapitalintensive Zeit begleitet. Für Ihn war es nicht wichtig,

schnell in die Kostendeckung zu kommen. Er hat immer nur nach dem

idealen Setup für die Firma gesucht und das ist sicher mit ein Grund,

für unser starkes Wachstum. Jeder neue und sinnvolle Arbeitsplatz

wurde sofort geschaffen und umgesetzt. An der Stelle möchte ich mich

über das Vertrauen, die Wertschätzung, unser freundschaftliches

Verhältnis und sein zu jeder Tages- und Nachtzeit offenes Ohr

bedanken".

Zusammen haben Selzer und Klein nicht nur den Turnaround

geschafft, sondern eine Firma aufgebaut, welche technologisch

(cloud), spitz ausgerichtet für Hausverwalter führend ist. Während

das Thema Cloud in der Anfangszeit von Verwaltern und

Softwareherstellern noch belächelt wurde, ist den meisten inzwischen

klar, wohin die Reise geht. "Es gab eine Reihe von Herstellern", so

Klein, "die uns belächelt haben, obwohl die Anzeichen für den

Technologiewechsel schon lange spürbar waren. Das hat zur Folge, dass

einige Softwarehersteller, welche zu lange geschlafen haben und immer

noch keine Lösung dafür haben, auf der Strecke bleiben. Wir

Softwarehersteller leben in einem Verdrängungsmarkt. Wenn die

Immoware24 GmbH also im Jahr 2018 den Umsatz um ca. 1 Million Euro

erhöht, muss auf der anderen Seite auch jemand verlieren."

Viel Geld wurde in Technologien und Manpower investiert. Dies war

einer der Gründe, wieso das Unternehmen die letzten Jahre über 1300

Hausverwalter und 300.000 Einheiten gewonnen hat. "Für mich", so

Klein, "war es nicht wichtig, schnellstmöglich Gewinn zu machen,

sondern die Technologie mit allen verfügbaren Mitteln weiter

auszubauen und die Kundenanzahl und verwalteten Einheiten zu

erhöhen." Mit Onlinebanking (integriert HBCI und EBICS, eigenem

Banking Client für Apple und Windows), integriertem E-Mail Client,

eigenem Miet- und Eigentümerportal, einem Mieterhöhungsassistenten

(mit hinterlegten Mietspiegeln) usw. hat das Unternehmen immer wieder

gezeigt, dass sämtliche technologischen Möglichkeiten umfänglich

genutzt werden.

"Auch künftig werden wir hier Maßstäbe setzen", so Selzer und

Klein. "Wir haben eine Menge Ideen, welche neben den ständigen

Verbesserungen und Erweiterungen umgesetzt werden. "Wir werden den

Hausverwaltern ein verlässlicher und zuverlässiger Partner sein, der

sie bei der Digitalisierung begleitet."

An dieser Stelle, möchten wir uns noch bei den Mitarbeitern für

den unermüdlichen Einsatz und bei den Kunden für die Treue und das

Vertrauen bedanken."

OTS: Immoware24 GmbH

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109591

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109591.rss2

Pressekontakt:

Christoph Klein

e-mail: ck@immoware24.de

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/109591/4061310 -