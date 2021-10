OTS: ImmoScout24 / ImmoScout24 WohnBarometer: In Köln und Berlin steigen die ...

ImmoScout24 WohnBarometer: In Köln und Berlin steigen die Kaufpreise

für Eigentumswohnungen nicht mehr so dynamisch wie im Vorquartal -

Kaufpreise für Häuser ziehen in Berlin, Köln, München weiter an (FOTO)

Berlin (ots) - Für die Top-5-Metropolen Deutschlands stellt das "ImmoScout24

WohnBarometer" die Entwicklung der Kaufpreise für das dritte Quartal 2021 dar.





Analysegrundlage sind die Inserate für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser

im Bestand und Neubau auf Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Immobilien.

Ergänzt werden die Marktdaten durch Angaben zur Nachfrage im Verhältnis zum

Angebot sowie Preisprognosen für die nächsten 12 Monate.

- In Berlin und Köln hat sich die Preisdynamik für Bestandswohnungen zum Kauf

gegenüber dem zweiten Quartal deutlich abgeschwächt.

- Die Münchener Kaufpreise für Häuser zum Kauf ziehen in Bestand und Neubau

gegenüber dem Vorquartal wieder stärker an.

- In Frankfurt am Main gaben die Angebotspreise für Einfamilienhäuser im Bestand

hingegen leicht nach.

- Die Kaufpreise für Häuser zum Kauf stagnierten in Hamburg.

Die Preisdynamik bei Bestands-Eigentumswohnungen hat sich in Köln und Berlin

deutlich abgeschwächt. Zu diesem Ergebnis kommt das ImmoScout24 WohnBarometer

für das dritte Quartal 2021. Im zweiten Quartal stiegen die Angebotspreise in

Köln in diesem Segment noch um 6,6 Prozent. Im dritten Quartal zogen sie mit 2,7

Prozent deutlich geringer an und liegen nun im Mittel bei 4.196 Euro pro

Quadratmeter. Damit kostete eine typische 80 Quadratmeter große Wohnung im

Schnitt 335.680 Euro. Im Metropolenvergleich finden Kaufinteressierte in der

Domstadt noch die günstigsten Angebotspreise für Bestandswohnungen zum Kauf. Die

Nachfrage sank von zehn auf sieben Anfragen pro Inserat und Woche, liegt damit

aber immer noch auf hohem Niveau.

In Berlin fiel die Preisdynamik im dritten Quartal mit 2,1 Prozent für

Eigentumswohnungen im Bestand gegenüber 4,8 Prozent im Vorquartal ebenfalls

schwächer aus. Sie liegt damit ebenfalls wie in Köln deutlich unter der

aktuellen Inflationsrate von 4,1 Prozent. Das Preisniveau liegt in der

Hauptstadt mit 4.664 Euro pro Quadratmeter etwas über dem von Köln, aber

deutlich unter München, Hamburg und Frankfurt am Main. In der Bundeshauptstadt

müssen Kaufende mit durchschnittlich 373.120 Euro für die Referenzwohnung

kalkulieren. In München liegen die Angebotspreise mit 7.742 Euro pro

Quadratmeter für eine Bestandswohnung im dritten Quartal am höchsten. Sie haben

gegenüber dem Vorquartal um 1,9 Prozent zugelegt. Die Nachfrage an der Isar ist

mit durchschnittlich fünf Anfragen pro Inserat und Woche ebenfalls hoch.

ImmoScout24 erwartet innerhalb der nächsten 12 Monate für Berlin ausgehend von

dem im Metropolenvergleich noch relativ moderaten Preisniveau ein Preiswachstum

von 13,1 Prozent - und damit den höchsten Preisanstieg für

Bestands-Eigentumswohnungen. Auch für Köln erwartet ImmoScout24 aufgrund der

hohen Nachfrage ein Plus von 8,7 Prozent. Die geringste Steigerung

prognostiziert ImmoScout24 für Frankfurt am Main mit 5,2 Prozent, das mit 5.635

Euro pro Quadratmeter schon auf dem zweithöchsten Preisniveau nach München

liegt.

Preise für neugebaute Eigentumswohnungen stiegen weiterhin

Mit 4,6 Prozent stiegen die Angebotspreise für neugebaute Eigentumswohnungen am

stärksten in Hamburg auf 5.768 Euro pro Quadratmeter im dritten Quartal. Eine 80

Quadratmeter große Wohnung kostete damit durchschnittlich 461.440 Euro. In Köln

wird das Referenzobjekt im Neubau mit 390.240 Euro gegenüber den anderen vier

Metropolstädten am günstigsten angeboten. Hier stiegen die Angebotspreise für

eine Neubau-Eigentumswohnung gegenüber dem zweiten Quartal 2021 um 4,2 Prozent

und damit wieder stärker als im zweiten Quartal mit 3,3 Prozent. In Berlin

legten die Angebotspreise 4,4 Prozent (Q2: 4,3 %) und in Frankfurt am Main 3,1

Prozent (Q2: 4,5 %) zu.

Das ImmoScout24 WohnBaromter prognostiziert auch für Neubau-Eigentumswohnungen

in Berlin mit 12,8 Prozent die stärksten Preissteigerungen innerhalb der

nächsten 12 Monate. Hamburg folgt mit 7,1 Prozent und Köln sowie Frankfurt am

Main mit 5,7 Prozent. In München erwartet ImmoScout24 mit 2,5 Prozent nur noch

eine moderate Preisentwicklung.

Kaufpreise für Häuser ziehen in Berlin, Köln und München weiter an

In Berlin zogen die Angebotspreise für bestehende Einfamilienhäuser im dritten

Quartal um 4,3 Prozent an - gegenüber 3,5 Prozent im Quartal zuvor. Dabei ist

das Preisniveau in Berlin im Vergleich zu den anderen vier Metropolstädten am

erschwinglichsten. In der Hauptstadt kostete ein 140 Quadratmeter großes

Einfamilienhaus im Bestand durchschnittlich 628.326 Euro. Auch in Köln und

München nahm die Preisentwicklung vor allem gegenüber den Vorquartalen

zusätzliche Fahrt auf. Im Segment der Bestandshäuser zum Kauf stiegen die

Angebotspreise in Köln um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal mit 0,9 Prozent

und in München um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal mit 0,5 Prozent. An Rhein

und Isar ist diese Entwicklung laut ImmoScout24 WohnBarometer durch die hohe

Nachfrage getrieben: Mit elf Anfragen pro Inserat und Woche sind Bestandshäuser

in Köln im Metropolenvergleich am stärksten nachgefragt. In München erreichen

Bestandshäuser mit neun Anfragen pro Woche den zweithöchsten Wert. In Hamburg

stagnierte die Preisentwicklung im dritten Quartal bei 0,1 Prozent. In Frankfurt

am Main waren die Angebotspreise für Bestandshäuser mit minus 0,6 Prozent leicht

rückläufig.

Auch die Angebotspreise für neugebaute Einfamilienhäuser stagnierten in der

Hansestadt Hamburg im dritten Quartal 2021 bei 0,2 Prozent. In Köln hingegen

legten die Angebotspreise mit 4,3 Prozent am stärksten zu. Mit 5.099 Euro pro

Quadratmeter liegt die Rheinmetropole preislich im Mittelfeld. Im Schnitt wurde

ein neugebautes Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern in der Domstadt für

713.904 Euro angeboten. Etwas günstiger ist es noch in Berlin . Hier liegen die

Angebotspreise auf ImmoScout24 für das Referenzhaus bei durchschnittlich 670.772

Euro. Während die die Angebotspreise für Neubauhäuser im zweiten Quartal 2021 in

München mit einem Minus von 0,5 Prozent noch leicht rückläufig waren, haben sie

getrieben durch die höchste Nachfrage im Metropolenvergleich von fünf Anfragen

pro Inserat und Woche im dritten Quartal wieder um 1,7 Prozent zugelegt.

"Die hohe Nachfrage nach Immobilien zum Kauf und die gestiegenen Kosten im

Bauwesen treiben die Preise weiter nach oben. Die Preisentwicklung für

Neubau-Wohnungen zum Kauf liegt derzeit vor allem in Hamburg, Berlin und Köln

über der Inflationsrate. Hingegen zeigt das ImmoScout24 WohnBarometer bei

Bestandswohnungen und neugebauten Häusern in den meisten Metropolen geringere

Preisanstiege", sagt Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout14.

ImmoScout24 prognostiziert die größten Preiszuwächse innerhalb eines Jahres für

Einfamilienhäuser in Berlin, mit einem Plus von 11,5 Prozent im Bestand und 9,6

Prozent im Neubau. Demgegenüber erwartet das Wohnbarometer für Einfamilienhäuser

im Neubau in München nur ein moderates Preiswachstum von 2,3 Prozent sowie 3,9

Prozent im Bestand, allerdings auf dem deutlich höchsten Ausgangsniveau.

Das ImmoScout24 WohnBarometer - Methodik

Das ImmoScout24 WohnBarometer ist der Marktreport zur Entwicklung des

Immobilienmarkts. Herausgeber ist ImmoScout24: Deutschlands führende

Online-Plattform für Wohnimmobilien. Das ImmoScout24 WohnBarometer gibt die

Preisentwicklung in realen Angebotspreisen wieder, ergänzt um einen Indikator

zum Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie eine Preisprognose für die

nächsten 12 Monate. Die Datenbasis umfasst über 8,5 Millionen Inserate der

letzten fünf Jahre auf ImmoScout24. Dabei werden alle Eigentumswohnungen-,

Einfamilienhäuser- und Mietwohnungsinserate analysiert. Die Werte werden für

Referenzobjekte für den jeweils betrachtetem Immobilientyp durch einen

Algorithmus aus dem Bereich des maschinellen Lernens ermittelt. Für Wohnungen

zum Kauf wird eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche zugrunde

gelegt. Das betrachtete Einfamilienhaus hat 140 Quadratmeter Wohnfläche und

einen Grundstücksanteil von 600 Quadratmetern. Das Referenzobjekt für

Mietwohnungen ist eine Zwei-Zimmer-Bestandswohnung mit 70 Quadratmetern. Die

Kategorie Neubau enthält alle Angebote mit einem Baualter von maximal zwei

Jahren zum jeweiligen Bestimmungszeitpunkt. Die Nachfrage im Verhältnis zum

Angebot wird berechnet auf Basis der Kontaktanfragen pro Inserat des jeweiligen

Immobilientyps pro Woche. Es handelt sich um einen normierten Wert, um

unterschiedliche Standzeiten der Anzeigen auf dem Portal auszugleichen. Für die

Preisprognose bildet der angewandte Algorithmus ebenfalls die Grundlage. Dazu

fließen aktuelle Einwohnersalden sowie der verfügbare und geplante

Wohngebäudebestand mit in die Betrachtung ein.

Über ImmoScout24

ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/) ist die führende

Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20

Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über

20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein

neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der

Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der

Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und

Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel,

Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe

Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist

ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und

erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

