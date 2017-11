OTS: INTES Akademie für Familienunternehmen GmbH / Ludwig Merckle ...

Ludwig Merckle Familienunternehmer des Jahres 2017 / Auszeichnung für Geschäftsführer der Holding der Merckle Gruppe / INTES ehrt seit 2004 Deutschlands erfolgreichste Familienunternehmer (FOTO) Bonn / Bergisch Gladbach (ots) - Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, hat gemeinsam mit FBN Deutschland und DIE FAMILIENUNTERNEHMER beim Unternehmer-Erfolgsforum auf Schloss Bensberg Ludwig Merckle den renommierten Preis "Familienunternehmer des Jahres" verliehen.



Die Jury zeichnet damit das vorbildliche Verhalten des schwäbischen Unternehmers aus, der in einer schwierigen Zeit die Verantwortung für eine große Unternehmensgruppe übernommen hat und beharrlich und mit ruhiger Hand die Weichen für den Fortbestand des Familienunternehmens gestellt hat.

Merckle startete als Berater, bevor er 1995 in das Familienunternehmen einstieg und Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernahm bis hin zur Geschäftsführung der Merckle/ratiopharm Gruppe, später dann als Geschäftsführer der Holding. Nach dem tragischen Tod seines Vaters im Januar 2009 tritt Ludwig Merckle das Alleinerbe an und übernimmt die Leitung der Unternehmensgruppe. Im Zuge der Finanzkrise war bei der Holding ein Liquiditätsengpass aufgetreten. Mit Sachlichkeit und Beharrlichkeit führt er die Verhandlungen mit den Banken, so dass innerhalb kurzer Zeit die Konsolidierung gelingt. Der Großteil der leistungsstarken operativen Unternehmen kann so in der Gruppe verbleiben. Dank Merckles klarer Strategie ist die Unternehmensgruppe heute unabhängiger und schlagkräftiger.

Zur heutigen Merckle-Gruppe gehören der Pharmagroßhändler Phoenix, der PistenBully-Hersteller Kässbohrer, 50 Prozent des Metallspezialisten Zollern und 25 Prozent von HeidelbergCement. Insgesamt umfasst die Unternehmensgruppe über 25.000 Mitarbeiter mit mehreren Milliarden Euro Umsatz.

"Ludwig Merckle hat sich verantwortungsbewusst der schwierigen Aufgabe gestellt und in einer Zeit der allgemeinen Krisenstimmung das schwere Erbe angetreten, um den Fortbestand des Familienunternehmens zu sichern", begründet Juryvorsitzender Prof. Dr. Peter May die diesjährige Wahl. "Mit seiner Unaufgeregtheit und Geradlinigkeit hat er nach seinen langfristigen Überzeugungen gehandelt und die richtigen Entscheidungen getroffen. So hat Ludwig Merckle die große Verantwortung seines Vaters übernommen und im besten Sinne für seine Familie und für die nächste Generation und für die Mitarbeiter fortgeführt."

"Mit unserem Preis zeichnen wir seit 2004 großartige Unternehmerpersönlichkeiten wie Ludwig Merckle aus, die besondere Leistungen als Familienunternehmer erbracht und nicht immer einfache Weichenstellungen vorgenommen haben, um das Unternehmen generationsübergreifend in Familieneigentum zu halten, den Zusammenhalt in der Familie zu sichern und um es als dauerhaften und zuverlässigen Faktor für die Mitarbeiterschaft und die Standorte fortzuführen", fügt Dr. Dominik von Au, Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen und Partner bei PwC, hinzu.

Neben dem Juryvorsitzenden Prof. Dr. Peter May gehörten der hochkarätigen Jury Dr. Patrick Adenauer (FBN Deutschland), Dr. Peter Bartels (PwC), Hans Demmel (n-tv), Oliver Holtz (Privatbank BERENBERG), Lutz Goebel (DIE FAMILIENUNTERNEHMER), Dr. Jörg Ritter (Egon Zehnder International), Dr. Hans Schlipat (Rochus Mummert) und Dr. Dominik von Au (INTES Akademie für Familienunternehmen) an.

Die bisherigen Preisträger: Prof. Dr. Martin Viessmann (Viessmann Werke), Dr. Simone Bagel-Trah (Henkel), Stefan Fuchs (Fuchs Petrolub), Familie Leibinger (TRUMPF Gruppe), Heinrich Deichmann (Deichmann), Heinz Gries und Andreas Land (Griesson-de Beukelaer), Stefan Messer (Messer Group), Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann (Miele), Bernhard Simon (Dachser), Dr. Jürgen Heraeus (Heraeus Holding), Dr. Peter-Alexander Wacker (Wacker Chemie), Michael Stoschek (Brose) und Maria-Elisabeth Schaeffler (INA-Schaeffler-Gruppe).

