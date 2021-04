OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG / Für ein besseres Klima: Ingka Gruppe ...

Für ein besseres Klima: Ingka Gruppe investiert zusätzliche 4

Milliarden Euro in erneuerbare Energien (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) - Die Ingka Gruppe, der größte IKEA Retailer und weltweit

größte Einzelhändler im Bereich Einrichtung, kündigt im Zuge des Earth Day an,

zusätzliche 4 Milliarden Euro in erneuerbare Energien zu investieren.



Die Ingka

Gruppe möchte damit den Übergang in eine Zukunft mit erneuerbaren Energien

beschleunigen. Die Investition wird dazu beitragen, die Klimabilanz des

Unternehmens deutlich zu verbessern. Zudem möchte die Ingka Gruppe damit einen

weiteren Beitrag zu einer emissionsfreien Gesellschaft leisten.

In den vergangenen zehn Jahren investierte die Ingka Gruppe bereits 2,5

Milliarden Euro in erneuerbare Energiequellen wie Onsite- und Offsite-Wind- und

-Solaranlagen und nahm so einen wichtigen Meilenstein: Das Unternehmen erzeugt

weltweit mehr erneuerbare Energie, als es verbraucht. Dies gilt auch für

Deutschland, wo IKEA vier Windparks an Land und einen 25 % Anteil an einem

Offshore-Windpark besitzt. Hier werden jährlich bis zu 490 GWh Strom erzeugt -

das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 193.600 deutschen

Haushalten. Zu Beginn dieses entscheidenden Jahrzehnts für den Klimaschutz

markieren die Investitionen der Ingka Gruppe von bis dato insgesamt 6,5

Milliarden Euro die nächsten Schritt in Richtung 100 % erneuerbare Energien in

der gesamten IKEA Wertschöpfungskette.

"Wir befinden uns in einem kritischen Jahrzehnt in der Menschheitsgeschichte.

Der Klimawandel ist keine ferne Bedrohung mehr, sondern greifbare Realität. Wir

alle müssen einen Beitrag leisten, um die globale Erwärmung auf 1,5° C zu

begrenzen. Wir wissen, dass wir mit den richtigen Investitionen die Auswirkungen

auf unser gemeinsames Zuhause - unseren Planeten - eindämmen können, während wir

gleichzeitig unser Geschäft zukunftssicher machen. ", sagt Jesper Brodin, CEO

der Ingka Gruppe.

IKEA hat sich dem Pariser Abkommen verpflichtet und will durch seine Klimaziele*

zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5° C über dem

vorindustriellen Niveau beitragen. Die Umstellung auf erneuerbare Energien bei

gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz, die Einführung eines zirkulären

Geschäftsmodells und die Unterstützung der vielen Menschen dabei, ein

klimaneutrales Zuhause zu führen, sind für die Ingka Gruppe wichtige Werkzeuge

der Emissionsreduktion.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Förderung neuer Wind- und

Solarprojekte in weiteren Ländern. Darüber hinaus prüft das Unternehmen neue

Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie Energiespeicherung, Entwicklung von

Wasserstoffkraftstoffen und Ladeinfrastruktur. Die Ingka Gruppe kündigte erst

kürzlich den Erwerb eines 49 %-igen Anteils an acht Solarparks in Russland (http

s://www.ingka.com/news/ingka-investments-boosts-renewable-energy-investments-by-

taking-a-49-stake-in-8-solar-pv-parks-in-russia/) an.

Gegenwärtig besitzt und betreibt die Ingka Gruppe 547 Windturbinen, 10

Solarparks in 15 Ländern und 935.000 Solarpaneele auf den Dächern der IKEA

Einrichtungshäuser und Lager. Die gesamte installierte Leistung an erneuerbaren

Energien beträgt damit mehr als 1,7 Gigawatt.

Darüber hinaus erhöht auch die IKEA Foundation ihr Engagement für das Pariser

Abkommen

(http://www.ikeafoundation.org/press-release/ikea-foundation-1-billion-cop26)

und will in den kommenden fünf Jahren eine weitere Milliarde Euro in die

Reduktion von Treibhausgasemissionen investieren. Unter anderem sollen

umweltschädliche Energiequellen durch erneuerbare ersetzt und Gemeinden Zugang

zu sauberer Energie verschafft werden.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen und dem Engagement der Inga

Gruppe finden Sie im neusten Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht (https://www.ing

ka.com/wp-content/uploads/2021/01/Ingka-Group-Annual-Summary-Sustainability-Repo

rt-FY20.pdf) .

*Klimapositiv werden bedeutet, bis 2030 mehr Treibhausgasemissionen einzusparen,

als die IKEA Wertschöpfungskette erzeugt - bei gleichzeitigem Wachstum des

Geschäfts. IKEA hat sich dem Pariser Übereinkommen verpflichtet und will dazu

beitragen, die globale Erwärmung auf 1,5° C gegenüber vorindustriellen Zeiten zu

begrenzen. Unter anderem sollen die Netto-Treibhausgasemissionen in der gesamten

IKEA Wertschöpfungskette bis 2030 absolut betrachtet halbiert werden. Wir werden

dies erreichen, indem wir die Treibhausgasemissionen durch wissenschaftlich

fundierte Ziele drastisch reduzieren, Kohlenstoff durch natürliche Prozesse aus

der Atmosphäre entfernen und ihn durch eine bessere Land- und Forstwirtschaft in

Land, Pflanzen und Produkten speichern. Wir werden außerdem Emissionssenkungen

in der Gesellschaft fördern, indem wir unsere Kunden befähigen, zu Hause selbst

erneuerbare Energie zu erzeugen. Weitere Informationen zum Engagement von IKEA

finden Sie hier

(https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive) .

Über den Ingka Konzern

Der Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist

einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA Verkaufskanäle unter dem

Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Der Ingka Konzern

besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka

Centres. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 374

Einrichtungshäuser in 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2019 besuchten insgesamt 839

Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 2,6 Milliarden Menschen

informierten sich auf unserer Website http://www.IKEA.com . Der Ingka Konzern

betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu

schaffen, indem er formschöne, funktionsgerechte und qualitativ hochwertige

Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst

viele Menschen sie sich leisten können.

Über IKEA Deutschland

Seit 1974 ist IKEA in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir IKEA

Einrichtungshäuser an 54 Standorten. In Deutschland beschäftigen wir rund 19.850

Mitarbeiter und gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der IKEA Vision: "Den

vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen."

Pressekontakt:

Kim Steuerwald

Corporate Communications

E-Mail: mailto:kim.steuerwald@ingka.ikea.com

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Am Wandersmann 2-4

65719 Hofheim-Wallau

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29291/4894248

OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG