OTS: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft / bayme vbm ...

Ausbildungsumfrage: Rezession und Corona hinterlassen Spuren

- trotzdem hohe Ausbildungsbereitschaft in der M+E Industrie in Bayern

München (ots) - · Rückgang der abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2020 um 7,9

Prozent

· Rückgang der Bewerber insgesamt fast gleich laufend (-7,2 Prozent)

· Mangel an qualifizierten Bewerbern wirkt sich stärker aus als Corona

· 87 Prozent der M+E Firmen übernehmen ihre Auszubildenden nach der Lehre

· Ausblick: 2021 konstantes Niveau der Ausbildungszahlen erwartet

Mit rund 14.700 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen erwartet die bayerische

Metall- und Elektroindustrie für 2020 einen Rückgang der Ausbildungszahlen um

7,9 Prozent.



Die Entwicklung spiegelt die schwierige konjunkturelle Situation in

der Metall- und Elektroindustrie wider. Hinzu kommen Auswirkungen der

Corona-Pandemie. "Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist trotz der

Rezession hoch", kommentierte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der

bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm die Ergebnisse

einer aktuellen repräsentativen Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen und fügte

hinzu: "Die Betriebe nehmen ihre Verantwortung sehr ernst, setzen auf

Nachwuchssicherung und bieten den jungen Menschen gute Perspektiven. Jugendliche

finden in der Metall- und Elektroindustrie verlässliche Arbeitgeber. Die

Stimmung ist vorsichtig optimistisch: Für 2021 wird kein weiterer Rückgang,

sondern ein konstantes Niveau der Ausbildungszahlen erwartet."

Die Chancen der Jugendlichen auf einen Ausbildungsplatz im Freistaat sind auch

branchenübergreifend trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor

gut. Aktuell stehen jedem Bewerber fast 1,5 offene Stellen zur Verfügung.

Die Umfrage zeigt, dass die Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in

der M+E Industrie noch höher sein könnte. Ungünstig wirkt sich vor allem der

qualifikatorische Miss-Match aus: So sahen 55,6 Prozent der Unternehmen den

Mangel an geeigneten Bewerbern als Ursache für weniger Ausbildungsverträge. 43,9

Prozent gaben an, dass sich zu wenige Bewerber gemeldet hatten. Die

wirtschaftliche Lage war für 32,2 Prozent, die Auswirkungen der Corona-Krise für

knapp 22 Prozent ein Grund. Kurzarbeit kommt im Ausbildungsbereich nur sehr

selten zum Einsatz: Lediglich bei gut zwei Prozent der M+E Unternehmen sind

Auszubildende in Kurzarbeit. 87 Prozent der Unternehmen werden 2020 ihre

Auszubildenden nach der Lehre übernehmen.

