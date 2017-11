OTS: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG / Burkhard Allgeier wird Chief ...

Burkhard Allgeier wird Chief Investment Officer bei Hauck & Aufhäuser Frankfurt (ots) - Mit sofortiger Wirkung übernimmt Burkhard Allgeier (51) die Position des Chief Investment Officers bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.



Bereits seit 2007 hat er die Positionen des Chefvolkswirts sowie des Leiters Strategie & Research globaler Anlageportfolien inne. Davor war er von 1999 bis 2007 bei Frankfurt Trust als Leiter des Rentenfondsmanagements und von 1995 bis 1999 bei Invesco Asset Management tätig. Von 1992 bis 1994 war Burkhard Allgeier Mitglied im Stab des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 221 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands, Stephan Rupprecht und Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus gehören Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen zum Leistungsportfolio des Hauses. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

OTS: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115618 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115618.rss2

Pressekontakt: Sandra Freimuth Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Telefon 089/2393-2111 sandra.freimuth@hauck-aufhaeuser.com www.hauck-aufhaeuser.com