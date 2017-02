OTS: Hansgrohe SE / Das Magazin WirtschaftsWoche veröffentlicht Markenstudie ...

Das Magazin WirtschaftsWoche veröffentlicht Markenstudie "1. Wahl 2016" / Beste Marke im Handel: Platz 1 für Hansgrohe in der Kategorie Haustechnik (FOTO) Schiltach (ots) - Bei der Studie "1. Wahl 2016 - Beste Marken im Handel" erzielte die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe Platz eins, mit deutlichem Abstand zu den 20 weiteren analysierten Marken der Kategorie Haustechnik.



Im Auftrag der WirtschaftsWoche wurden insgesamt 950 Marken aus 20 Branchen im Internet ausgewertet. Die Untersuchungsbasis bildete dabei nicht eine klassische Umfrage, sondern 4,7 Millionen Kommentare in sozialen Medien wie Facebook und Twitter oder Bewertungen in Foren und Blogs. Herangezogen wurden Kommentare aus dem Zeitraum August 2015 bis Juli 2016, die hinsichtlich ihrer Tonalität analysiert wurden. Für die untersuchten Marken wurden dabei Aussagen zu den Kategorien Preis und Qualität bewertet.

Traum- und Bestnote

"Diese Traumpunktzahl von 99,7 bei maximal 100 möglichen Punkten macht uns außerordentlich stolz", sagt Christian Steinberg, Mitglied der Geschäftsführung der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH. "Die Topplatzierung in dieser Online-Studie zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unseren Kunden in puncto Preis und Qualität die passenden Produkte bieten. Natürlich sind wir darauf bedacht, unser gutes Image beim Endkunden weiter zu verfestigen", so Steinberg. Die Berechnung der Gesamtpunktzahl erfolgte bei der Studie auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten und bestand aus drei branchenspezifischen Elementen: Gesamtbetrachtung (max. 20 Punkte), Kategorie Preis (max. 40 Punkte) sowie der Kategorie Qualität (max. 40 Punkte). Der international tätige Armaturen- und Brausenhersteller aus Schiltach/Baden-Württemberg erzielte gegenüber dem Zweitplatzierten in der Kategorie Haustechnik einen Vorsprung von 10 Punkten.

Ausblick: Neuheiten 2017

"Die Online-Studie ,1. Wahl 2016' beweist, dass sich die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe zuverlässig und stetig einen Namen als ein führendes Unternehmen in Qualität, Innovation und Design erarbeitet hat", erklärt Christian Steinberg, Mitglied der Geschäftsführung der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH. "Dem werden wir auch während der ISH 2017, der Weltleitmesse für Sanitär- und Heizungstechnik, gerecht." Auf dem 2.000 Quadratmeter großen Stand in der Frankfurter Festhalle können sich die Besucher vom 14. bis 18. März 2017 von den zahlreichen Neuheiten der beiden Marken überzeugen.

Über die Studie

Die Studie "1. Wahl 2016" wurde im Auftrag der WirtschaftsWoche durch Faktenkontor mit wissenschaftlicher Begleitung durch die International School of Management (ISM) realisiert. Die Auswertung beruht auf Daten des Webmonitoring-Tools Web Analyzer. Dieses überwacht, analysiert und bewertet mit Hilfe einer semantischen Suche über eine Million Social-Media-Quellen und zehntausende Online-Nachrichten. Neben Facebook, Twitter, Foren und auch Blogs wurden Nachrichten-Quellen analysiert, wie überregionale Zeitungen (z.B. Handelsblatt.com oder Süddeutsche.de) sowie Branchenmagazine, z.B. vogue.de und kleinere regionale Zeitungen.

Über die Hansgrohe Group - Das Original.

Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg ist mit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Qualität, Innovation und Design führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group - Das Original. dem Wasser Form und Funktion. Die 116-jährige Firmengeschichte ist geprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmatur oder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 17.000 aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebige Qualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros und Vertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kunden weltweit verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Marken und Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunter über 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellung ressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischen Handeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweit präsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder im höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohen Qualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch die Produktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zwei in Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in China befinden. 2015 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von 964 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 60 Prozent in Deutschland.

Designführer der Sanitärbranche

Im aktuellen Ranking des International Forum Design (iF) der besten Unternehmen der Welt in Sachen Design belegt die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe Rang 10 unter rund 2.000 gelisteten Firmen. Mit 860 Punkten lässt der Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialist nicht nur namhafte Marken wie Apple, Daimler oder Nike hinter sich, sondern belegt erneut den Spitzenplatz der Sanitärbranche. www.hansgrohe.com/design

