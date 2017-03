OTS: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen / Helaba mit dem Geschäftsjahr 2016 ...

Helaba mit dem Geschäftsjahr 2016 zufrieden Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat im Geschäftsjahr 2016 ein Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 549 Mio.



Euro erzielt. Es liegt um knapp 8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Nach Steuern erreichte das Konzernergebnis 340 Mio. Euro. Herbert Hans Grüntker, der Vorsitzende des Vorstands, zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. "Das operative Kundengeschäft hat sich erneut positiv entwickelt. Dies schlägt sich in dem hohen Neugeschäftsvolumen und dem erfreulichen Zuwachs der Provisionserträge nieder. Der prognostizierte Ergebnisrückgang aufgrund des Nullzinsniveaus ist nicht so spürbar ausgefallen wie von uns erwartet. Insgesamt gehört das Ergebnis zu den drei besten in der Historie der Bank. Grundlage hierfür ist unser solides, ausgewogenes und bewährtes Geschäftsmodell."

