OTS: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen / Finanzplatz Frankfurt: In der ...

Finanzplatz Frankfurt: In der Pole-Position für Brexit-Banker Frankfurt am Main (ots) - - Frankfurt im Wettbewerb um Brexit-bedingte Zuwanderungen vorne - Mindestens 8.000 Jobverlagerungen von der Themse an den Main - Prognose für Ende 2019: rund 65.000 Frankfurter Bankbeschäftigte - Immobilienmarkt und Bildungseinrichtungen im Fokus

Wie die heute vorgestellte Finanzplatzstudie des Helaba-Bereichs Volkswirtschaft/Research zeigt, ist das deutsche Finanzzentrum im Rennen um die Brexit-Banker in der Pole-Position. So haben sich bereits zahlreiche Banken dafür ausgesprochen, Arbeitsplätze von der Themse an den Main zu verlagern, was sich in den Beschäftigtenzahlen niederschlagen wird: "Wir erwarten, dass mindestens die Hälfte der aus London abwandernden Finanzjobs nach Frankfurt verlegt wird.



Dies entspricht über einen Zeitraum von mehreren Jahren mindestens 8.000 Mitarbeitern. Bis Ende 2019 sehen wir deshalb einen Beschäftigungsanstieg um 4 Prozent auf rund 65.000 Mitarbeiter in den Frankfurter Bankentürmen (Ende 2016: 62.400). Und das, obwohl parallel die Konsolidierung am heimischen Bankenmarkt anhält", erläutert Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin und Leiterin des Bereichs Volkswirtschaft/Research bei der Vorstellung der Studie in Frankfurt.

