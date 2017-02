OTS: Grüner Fisher Investments / Kapitalmarktprognose 2017 von Grüner Fisher ...

Kapitalmarktprognose 2017 von Grüner Fisher Investments: Europa wird die positive Überraschung des Jahres Rodenbach (ots) - Die Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland werden in diesem Jahr für Klarheit in Europa und damit für eine befreiende Gewissheit am Kapitalmarkt sorgen.



Zu dieser Einschätzung kommt die international agierende Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments in ihrer aktuellen Kapitalmarktprognose für das Jahr 2017. "Im Zuge der schwindenden Unsicherheit dürfte vor allem Europa eine positive Überraschung erleben", sagt Thomas Grüner, Gründer und Chief Investment Officer von Grüner Fisher Investments.

2017 wird für die Börsenexperten von Grüner Fisher Investments das "Jahr der aufgewärmten Diskussionen": die Verhandlungen zum Brexit, die Politik des US-Präsidenten Donald Trump, die Stabilität der Euro-Zone. Der globale Bullenmarkt bleibt allerdings nach Einschätzung von Thomas Grüner intakt: "Anleger können sich weiterhin auf global robuste Fundamentaldaten und ein günstiges konjunkturelles Umfeld verlassen." Laut der Rodenbacher Vermögensverwaltung besteht für 2017 sogar erhebliches Überraschungspotential: Selbst die "normale" Volatilität der Aktienmärkte würde die historisch eng gefassten Prognosen der Banken für 2017 deutlich distanzieren, zudem sind gerade im reifen Bullenmarkt überdurchschnittliche Schwankungsbreiten eher typisch als außergewöhnlich.

"Eine globale Streuung der Aktienanlagen ist und bleibt das probate Mittel, weltweite Chancen zu nutzen. Europa halte ich momentan für unterschätzt", meint Thomas Grüner. "Es ist für 2017 und darüber hinaus ein heißer Kandidat, seine im Vergleich zu den USA unterdurchschnittliche Wertentwicklung im Lauf der Zeit aufzuholen."

Jedoch würden die zahlreichen und ungelösten Krisenherde auch im laufenden Jahr für viel Bewegung am Kapitalmarkt sorgen. Das Risiko deutlicher Abwärtskorrekturen sei 2017 ebenfalls nicht ausgeschlossen, so Grüner weiter. Dass es im laufenden Jahr zu einem "Crash" der Börsen kommt, ist laut der Kapitalmarktprognose von Grüner Fisher Investments aber eher ausgeschlossen. "Viele der Markterwartungen bestehen größtenteils aus falschen und übertriebenen Ängsten. Von einer gefährlichen Euphorie sind wir auch 2017 noch weit entfernt. Geduld und ein Fokus auf Qualitätsaktien werden sich weiterhin auszahlen", so Thomas Grüner.

Die Kapitalmarktprognose 2017 kann ab sofort kostenlos unter diesem Link angefordert werden: https://www.gruener-fisher.de/Kapitalmarktprognose_2017.html

Über Grüner Fisher Investments:

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein stark wachsendes Finanzdienstleistungs-institut, dessen Kerngeschäft die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessens-spielraum (Vermögensverwaltung) umfasst. Das im Januar 1999 zunächst unter dem Namen "Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH" von Chief Investment Officer Thomas Grüner gegründete Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Aufgrund der Beteiligung des US-Milliardärs und Vermögensverwalters Kenneth L. Fisher (Fisher Investments) erhielt die Firma im Sommer 2007 den Namen "Grüner Fisher Investments GmbH".

