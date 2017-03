OTS: Gerresheimer AG / Dr. Christian Fischer wird Vorstandsvorsitzender der ...

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Dr. Christian Fischer wird Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG (FOTO) Düsseldorf (ots) - Dr. Christian Fischer (53) wird am 01. August 2017 als ordentliches Mitglied in den Vorstand der Gerresheimer AG eintreten und am 01. September 2017 den Vorstandsvorsitz übernehmen.



Dr. Christian Fischer ist derzeit President, Performance Chemicals, bei BASF SE in Ludwigshafen. Uwe Röhrhoff (54), Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG, hatte bereits im November 2015 angekündigt, über die laufende Vorstandsbestellung hinaus nicht zur Verfügung zu stehen.

"Mit Dr. Christian Fischer haben wir eine exzellente Führungspersönlichkeit für den Vorstandsvorsitz gewinnen können. Er bringt 24 Jahre industrielle Erfahrung mit. Sein unternehmerisches Denken und Handeln hat er in verschiedenen Aufgaben bei BASF im In- und Ausland unter Beweis gestellt. Gerresheimer hat sich durch die weitere strategische Fokussierung, erfolgreiche Akquisitionen und Verkäufe sowie zahlreiche operative Initiativen in den letzten Jahren bestens aufgestellt, sodass ein fließender und reibungsloser Übergang gewährleistet sein wird", erläuterte Dr. Axel Herberg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gerresheimer AG.

"Die Gerresheimer AG ist ein sehr erfolgreiches und global tätiges Unternehmen und ein anerkannter Partner der Pharma- und Healthcare-Branche. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben in diesem spannenden Unternehmen und Markt", ergänzte Dr. Christian Fischer.

Uwe Röhrhoff wird am 31. August 2017 aus dem Unternehmen ausscheiden. Nach der Einarbeitung im August 2017 wird Uwe Röhrhoff seinem Nachfolger weitere drei Monate beratend zur Verfügung stehen.

Dr. Christian Fischer

Dr. Christian Fischer wurde 1964 in Furth im Wald geboren. Von 1984 bis 1988 studierte er Chemie an der Universität von Regensburg, wo er 1991 promovierte. Danach studierte er von 1993 bis 1996 Betriebswirtschaft in Mannheim. 2014 wurde er zum Honorarprofessor der Technischen Universität München (TUM) ernannt.

Er ist seit 1993 bei BASF tätig, startete seine Karriere als Laborteamleiter und war in verschiedenen Positionen unter anderem als Deputy Divison Manager, Global Marketing Director, Sales Director und Group Vice President für BASF in unterschiedlichen Bereichen in Ludwigshafen und Hongkong tätig. Er war President, Advanced Materials & Systems Research und ist derzeit President, Performance Chemicals, BASF SE in Ludwigshafen. Dr. Christian Fischer ist verheiratet und hat eine Tochter.

