OTS: Germany Trade and Invest / 4.0 auf Japanisch / Japan präsentiert sich ...

4.0 auf Japanisch / Japan präsentiert sich als Partnerland der CeBIT Berlin/Tokio (ots) - Die CeBIT 2017 verbeugt sich vom vor ihrem Partnerland Japan.



Das Treffen auf der digitalen Ebene passt: Nippon investiert massiv, um im Zeitalter der Digitalisierung konkurrenzfähig aufgestellt zu sein. Die Roboterrevolution hat Japan bereits 2014 angezettelt. Mittlerweile erlebt die Industrie ein Upgrading: "Die mechanischen Hilfen müssen intelligenter werden, um in den großen internationalen Fabriken Karriere zu machen. In die Entwicklung von IoT-Anwendungen sowie Künstlicher Intelligenz wird viel investiert. Auch die Partnersuche in Sachen Internetsteuerungen läuft auf Hochtouren. Eine riesige Chance auch für deutsche Unternehmen", erklärt Michael Sauermost, Japan-Experte von Germany Trade & Invest in Tokio.

Das IoT Acceleration Consortium (ITAC) soll die Entwicklung in dem zukunftsträchtigen Bereich steuern und vorantreiben sowie private und öffentliche Kooperationen initiieren. Dabei geht es nicht zuletzt auch um die Vereinheitlichung von Standards der IoT-Technologien sowie um künftige regulatorische Rahmenbedingungen. Neben dem ITAC existiert seit 2015 unabhängig davon die Unternehmerinitiative IVI ("Industrial Value Chain Initiative").

Zwischen der Plattform Industrie 4.0 und der japanischen Digitalplattform "Robot Revolution Initiative" existiert seit 2016 eine Kooperationsvereinbarung. "Es ist beeindruckend, wie der Begriff Industrie 4.0 in Japan mittlerweile angekommen ist. Damit hätte ich vor zwei Jahren ehrlich gesagt nicht gerechnet", gesteht Michael Sauermost. Als große Herausforderung sieht er das Ziel, den lokalen Mittelstand mehr in Digitalisierungsprozesse einzubinden.

Japans offizielle "Vier punkt Null"-Strategie beinhaltet mittlerweile nicht mehr nur eine neue industrielle Revolution. Society 5.0 heißt das neue Ziel. In einer supersmarten Gesellschaft kommunizieren Roboter schließlich nicht nur untereinander sondern auch mit Menschen.

Weitere Informationen zur Asien-Pazifik-Region: www.gtai.de/asien-pazifik

Weitere Informationen zu Japan: www.gtai.de/japan

Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.

OTS: Germany Trade and Invest newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74441.rss2

Pressekontakt: Andreas Bilfinger T +49 (0)30 200 099-173 andreas.bilfinger@gtai.com

http://twitter.com/gtai_de http://youtube.com/gtai