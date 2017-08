OTS: Georg Börner Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH&Co.KG / ...

Pressekonferenz von Börner Abdichtungssystemen Straßen-, Brücken,-Flachdachbau, Bad Hersfeld am 20.09.2017 (FOTO) Bad Hersfeld (ots) - Partnerschaft, Innovationen, Visionen mit dem neuen Gesellschafter Sergey Kolesnikov, Moskau

Durch die neue Partnerschaft mit der Technonicol Corporation, Moskau, sichert sich die Börner GmbH & Co.



KG den Zugriff auf neue Kompetenzen und Know-how mit innovativen Abdichtungssystemen im Bereich Straßen- und Bautenschutz und Flachdächern. Technonicol ist einer der führenden Hersteller von innovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Bau- und Dichtungsstoffen mit weltweit 53 Produktionsstandorten. Die Technonicol Corporation treibt vor allem ihr Geschäft in Westeuropa mit großen Anstrengungen voran, wobei dabei der Fokus auf Deutschland als stabiler Wachstumsmarkt liegt.

"Börner hat in vielen Projekten bewiesen, dass sie bei anspruchsvollen Herausforderungen immer eine Lösung haben", sagt Sergey Kolesnikov, Gründer von Technonicol und neuer Mitgesellschafter bei Börner. "Unser Einstieg geht damit weit über eine reine Finanzbeteiligung hinaus. Mit dem beidseitig vorhandenem Know-how und den immensen flexiblen Produktionskapazitäten werden wir gemeinsam unser Leistungsportfolio systematisch ausbauen und auf den individuellen Kundenbedarf zugeschnittene Abdichtungslösungen entwickeln", betont Kolesnikov. Der strategische Schwerpunkt liegt dabei auf der Produkt- diversifizierung in neue Materialien, der Forschung und Entwicklung, den Logistik- und Lieferprozessen sowie der weiteren Internationalisierung des Gesamtgeschäfts. Michael Börner, geschäfts- führender Gesellschafter der Georg Börner GmbH & Co. KG, ergänzt: "Wir werden die große Chance nutzen, neue und innovative Impulse in einer ganzen Branche zu geben und dabei starker und lösungsorientierter Partner für Planer, Ingenieure, Architekten und Bauunternehmen sowie das Handwerk und die öffentliche Hand sein."

Börner ist sich sicher, dass durch diese auf Vertrauen und Verlässlichkeit aufgebaute Partnerschaft, die Position seines Unternehmens gegenüber dem Wettbewerb deutlich gesteigert werden kann. Optimierte Produktionsprozesse, Verbesserung bestehender Technologien und die Erschließung neuer Marktsektoren stehen ganz oben auf der Agenda. Pläne für den Bau einer neuen Linie für Kunststoffdachbahnen im Werk Börner werden bereits umgesetzt, wesentliche Erweiterungen des Sortiments über den gesamten Abdichtungskomplex, beispielsweise mit Steinwolle, sind in Planung.

EINLADUNG ZUR PK Mittwoch, 20.09.2017 | Einlass: ab 10.30 Uhr | Offizieller Beginn: 11.00 Uhr | Anlass: Strategische Neuausrichtung von BÖRNER Dach- und Bautenschutz verbunden mit den Auswirkungen auf den Markt | Georg Börner Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG | Heinrich-Börner-Straße 31 | 36251 Bad Hersfeld | Konferenzraum im 1. Stock | Das Unternehmen liegt direkt am Bahnhof Die Veranstaltung ist in deutscher Sprache mit Dolmetscher(konsekutiv).

TEILNEHMER Michael Börner Geschäftsführender Gesellschafter BÖRNER Michael Spies Geschäftsführer, Schwerpunkt Export, BÖRNER Sergey Kolesnikov Neuer Mitgesellschafter BÖRNER und Gründer sowie Mitinhaber von TechnoNICOL Maxim Goryachev CEO TechnoNICOL International

Stefan Bruckner Moderation, marcon

ABLAUF Empfang bei Speisen und Getränken Kurze Vorgespräche nach Vereinbarung Einführung BÖRNER - Michael Börner zu Struktur, Entwicklung, Geschichte, Zukunft, Standort- und Wirtschaftsfaktor TechnoNICOL - Sergey Kolesnikov zu Struktur, Hintergründe und Entwicklungen zum Konzern im Zusammenhang mit BÖRNER, operative Maßnahmen, besondere Aktivitäten Ihre Fragen, unsere Antworten Auf Wunsch: Geführte Besichtigung des Werks BÖRNER mit Hintergrundinformationen, Fotogelegenheiten und Erläuterung neuer baulicher Erweiterungsmaßnahmen

