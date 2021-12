OTS: Genius Brands International, Inc. / Genius Brands kündigt strategische ...

Genius Brands kündigt strategische Investition in die Your Family

Entertainment AG an und übernimmt die Kontrolle über einen

international führenden Anbieter von Familien-Unterhaltungsprogrammen

(FOTO)

München (ots) - Genius Brands International, Inc. ("Genius Brands" oder das

"Unternehmen") (NASDAQ: GNUS) gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über

den Erwerb einer Beteiligung von 28,6 Prozent an der Your Family Entertainment

AG ("YFE") (FRA:RTV) abgeschlossen hat, der ein Pflichtangebot zum Erwerb der

Aktien, die von Minderheitsaktionären gehalten werden, folgen wird. Die YFE ist

Deutschlands größter und einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ

hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. Das Unternehmen verfügt über eine

globale, international prämierte Streaming- und Sendepräsenz über Satellit,

Kabel, OTT (Over-the-Top/Internet) und Antenne.

Es wird erwartet, dass die Transaktion das weitere Wachstum von Genius Brands

bei Umsatz, Ertrag und globaler Präsenz erheblich fördern wird. Die Vereinbarung

wurde heute gemeinsam von Andy Heyward, Vorsitzender und CEO von Genius Brands,

und Dr. Stefan Piëch, CEO der YFE, bekanntgegeben.

Genius Brands und die YFE haben das gemeinsame Ziel, Kindern auf der ganzen Welt

"Content with a Purpose" zu vermitteln. Dr. Piëch ist ein anerkannter

internationaler Experte bei der Entwicklung und Förderung von kinderfreundlichen

Inhalten, die sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen und gewaltfrei

sind.

Die YFE bleibt börsennotiert und wird weiterhin von den beiden derzeitigen

Vorstandsmitgliedern, Dr. Stefan Piëch als CEO und Bernd Wendeln als COO,

geführt.

Der nächsten Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, die YFE in Genius

Family Entertainment AG umzubenennen. Weiterhin soll die Anzahl der

Aufsichtsratsmitglieder erhöht und ein Vertreter von Genius Brands als weiteres

Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen werden. Dr. Stefan Piëch, der u.a. auch im

Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE und der Siemens Austria AG sitzt,

wird außerdem Mitglied des Boards von Genius Brands in den USA.

Paul Robinson wird Kartoon Channel! Worldwide leiten

Genius Brands und Your Family Entertainment planen, die Kinderprogramme künftig

gemeinsam unter der Dachmarke Kartoon Channel! Worldwide voranzutreiben. Dazu

wird Paul Robinson , ehemaliger Managing Director von Disney Channel Worldwide ,

als Managing Director bei Genius Brands den internationalen Aufbau und das

Wachstum der Plattform weltweit verantworten.

Während seiner Zeit bei Disney Channel war Paul Robinson verantwortlich für die

globale Programm- und Produktionsstrategie von Disney Channels Worldwide und

Gründer von Toon Disney und Playhouse Disney Channels International. Er war

außerdem Geschäftsführer von Disney Television UK, wo er unter anderem 4

Fernsehkanäle verantwortete.

Erhebliche Vorteile durch die Transaktion erwartet

Mit der Transaktion erwirbt Genius Brands von der F&M Film- und Medien

Beteiligungs GmbH, einem von Dr. Piëch, CEO von YFE, kontrollierten Unternehmen,

3 Millionen Aktien der YFE für 6 Millionen EUR gegen bar und Genius Brands

Aktien. Die F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH verbleibt mit rund 4

Millionen Aktien größter Aktionär. F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH und

Genius Brands haben zugleich eine gemeinsame Stimmrechtsausübung vereinbart. Ein

Pflichtangebot für die anderen Aktionäre der YFE zum Preis von 2,00 EUR pro

Aktie wird folgen. Darüber hinaus kündigte Genius Brands an, bis zu 7 Millionen

EUR zu investieren, um den Ausbau der globalen digitalen und linearen

Senderpräsenz sowie eigener YFE-Formate zu unterstützen.

Beide Unternehmen sehen erhebliche Vorteile durch die globale Bündelung von

Vertriebsaktivitäten, Filmbibliotheken und Streaming-Plattformen für Kinder.

Weitere Synergien aus dem Zusammenschluss beider Marken werden im globalen

Rechtemanagement der Lizenzen von Familienprogrammen erwartet.

Andy Heyward, CEO von Genius Brands , sagte : "Wir sind davon überzeugt, dass

sich mit der strategischen Investition in die YFE neue Möglichkeiten für Genius

Brands bieten, der führende globale Anbieter von qualitativ hochwertiger und

verantwortungsvoller Kinderunterhaltung zu werden. Wir freuen uns darauf, mit

Stefan und Bernd bei der YFE zusammenzuarbeiten, um das Geschäft weiter

voranzutreiben. Mit Stefans preisgekröntem Engagement für familienfreundliche

Inhalte und Bernds Erfahrung sowie seinem Netzwerk im europäischen Markt sehen

wir dem Aufbau eines international bedeutenden Players, der Kindern weltweit

Inhalte mit einem klar definierten Purpose zur Verfügung stellt, mit Freude

entgegen."

Und er ergänzte: "Ich habe Paul Robinson bei der Walt Disney Company

kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe dort erlebt, wie er das

Geschäft des Disney Channel weltweit aufgebaut hat. Es gibt keinen besseren

Manager, der die internationale Expansion von Kartoon Channel! Worldwide leiten

könnte, während wir das globale Geschäft für anspruchsvolle Kinderunterhaltung

der Zukunft aufbauen."

Dr. Stefan Piëch erläutert: " Es freut uns, Teil der wachsenden Genius

Brands-Gruppe zu werden und sowohl für unsere Aktionäre als auch für die

Familien, die unsere preisgekrönten Sendungen sehen, einen Mehrwert zu schaffen.

Ob mit unseren klassischen europäischen Titeln wie Fix & Foxi und Albert oder

unseren in den USA produzierten Titeln wie Fairly Odd Parents - wir liefern

starke Inhalte, die Kinder begeistern. Durch den Zusammenschluss mit Genius

Brands und dem wachsenden globalen Kartoon Channel! wird dieser Mehrwert noch

verstärkt. Und mit der Entwicklungs- und Produktionserfahrung von Genius Brands

entstehen völlig neue Möglichkeiten, die umfangreichen Eigentumsrechte der YFE

zu nutzen und weitere Partnerschaften zu schließen ."

Piëch weiter: " Wir setzen uns intensiv für "Content with a Purpose", also die

Verbreitung positiver, umweltfreundlicher und gewaltfreier Medieninhalte für

Kinder ein. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam in der Lage sein

werden, das volle Potenzial unseres Portfolios, unserer Vertriebsplattformen und

unseres Endkundengeschäfts weltweit zu erschließen ."

Highlights der Transaktion:

- Genius Brands International erwirbt von der F&M Film- und Medien Beteiligungs

GmbH eine Beteiligung von 28,6 Prozent an der YFE zu einem Wert von 2,00 EUR

pro Aktie. Beide Parteien vereinbaren die gemeinsame Stimmrechtsausübung.

- Genius Brands wird den bestehenden YFE-Aktionären ein Pflichtangebot zum Preis

von 2,00 EUR je Aktie unterbreiten.

- Genius Brands International wird zusätzlich bis zu 7 Millionen EUR

investieren, um das Unternehmen zu stärken und in wachstumsstarke Marken sowie

die globale digitale und lineare Senderpräsenz zu investieren, beginnend mit

Kartoon Channel! Europe.

- Die YFE verfügt über 4.000 Episoden von Zeichentrick- und

Live-Action-Produktionen, einschließlich klassischer europäischer Titel wie

Fix & Foxi sowie amerikanischer Top-Titel, die für die europäische und/oder

weltweite Ausstrahlung erworben wurden, wie Fairly Odd Parents.

- Die YFE betreibt Kinderkanäle in Europa, Asien, Lateinamerika, Afrika und

Australien.

- Die YFE ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet ist. Der Hauptversammlung wird eine Umfirmierung in

Genius Family Entertainment AG vorgeschlagen werden.

- Die YFE wird den IP-Katalog von Genius Brands für den internationalen Vertrieb

erheblich stärken.

- Es wird erwartet, dass die YFE einen schnellen Ausbau der Marktposition von

Genius Brands International auf den EU-Märkten ermöglichen wird.

- Dr. Stefan Piëch wird zusätzlich dem Board von Genius Brands angehören. Er ist

derzeit Aufsichtsratsmitglied der Siemens Austria AG (Österreich), der Porsche

Automobil Holding SE (Deutschland), der SEAT SA (Spanien) und von SOS

Kinderdörfer weltweit (NGO, Deutschland). Außerdem wird Bernd Wendeln nach

Abschluss der Transaktion auch weiterhin als COO/Vorstandsmitglied der YFE

fungieren und die Expansion der YFE/Genius Family Entertainment von München

aus vorantreiben.

Die YFE erwirtschaftete vergangenes Jahr bis zum 31. Dezember 2020 einen Umsatz

von rund 3 Millionen Euro (+4 Prozent gegenüber dem Vorjahr), einen

Jahresüberschuss von rund 43.000 Euro gegenüber einem Verlust von rund 2,3

Millionen Euro im Jahr 2019.

Weitere Einzelheiten zu der Transaktion sind im Formular 8-K des Unternehmens

enthalten, das bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und

auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG ("YFE"), ein an der Frankfurter Wertpapierbörse

notiertes Unternehmen (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)), ist einer der führenden

Produzenten und Lizenzgeber von hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. Die

YFE kontrolliert über 4.000 Episoden hochwertiger Unterhaltungsprogramme für die

ganze Familie. Die Programmreihe des Unternehmens umfasst bekannte und beliebte

Marken wie Fix & Foxi, Crazy Chicken, Ric der Rabe, Urmel, Enid Blyton und viele

andere.

Die Inhalte der YFE können auf vier Kontinenten über digitale Plattformen und TV

empfangen werden. Darüber hinaus betreibt die YFE den preisgekrönten

Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten zu empfangen ist, den

Free-TV-Sender "RiC TV", die internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie

weltweit mehrere mobile und digitale Video-on-Demand-Sender (AVOD und SVOD).

Alle Programme sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und daher kinder- und

markensicher.

Die YFE hat ihren Hauptsitz in München/Deutschland und ein Büro in

Wien/Österreich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

https://www.yfe.tv/en/ad-hoc-statements

Über Genius Brands International

Genius Brands International, Inc. (Nasdaq: GNUS) ist ein weltweit führendes

Medienunternehmen, das Unterhaltungsprodukte für Kinder und Verbraucherprodukte

für den Medien- und Einzelhandelsvertrieb entwickelt, produziert, vermarktet und

lizenziert. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Stan Lees

Superhelden-Kindergarten mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle auf Kartoon

Channel!, Shaq's Garage mit Shaquille O'Neal auf Kartoon Channel!, Rainbow

Rangers auf Kartoon Channel! und Netflix, Llama mit Jennifer Garner auf Netflix,

die preisgekrönte Kleinkindmarke Baby Genius , die Abenteuer-Comedy-STEM-Serie

Thomas Edison's Secret Lab und die Unternehmer-Serie Warren Buffett's Secret

Millionaires Club . Durch Lizenzvereinbarungen mit führenden Partnern erscheinen

Charaktere aus dem geistigen Eigentum von Genius Brands auch auf einer breiten

Palette von Verbraucherprodukten für den weltweiten Einzelhandelsmarkt. Die

Sender Kartoon Channel! und Kartoon Classroom! des Unternehmens sind in über 100

Millionen US-Fernsehhaushalten über eine breite Auswahl von Vertriebsplattformen

verfügbar, darunter Comcast, Cox, DISH, Sling TV, Amazon Prime, Amazon Fire,

Apple TV, Apple iOS, Android TV, Android Mobil, Google Play, Xumo, Roku, Tubi,

YouTube, KartoonChannel.com, Samsung Smart TVs und LG TVs. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte: http://www.gnusbrands.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung

stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze dar.

Wörter wie "können", "könnten", "werden", "sollten", "glauben", "erwarten",

"antizipieren", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren",

"projizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke oder Aussagen

über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete

Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese zukunftsgerichteten

Aussagen vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die auf den Informationen basieren, die

uns am Tag dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen und unterliegen

verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf unsere Fähigkeit, Einnahmen zu generieren oder Gewinne zu erzielen; unsere

Fähigkeit, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten,

wenn überhaupt; die potenzielle Ausgabe einer beträchtlichen Anzahl von Aktien,

die unsere Anteilseigner verwässern wird; Schwankungen in unseren

Betriebsergebnissen von einem Zeitraum zum anderen; allgemeine wirtschaftliche

und finanzielle Bedingungen; unsere Fähigkeit, Veränderungen in der

Unterhaltungsindustrie, in Medien und Filmen, in der Mode und in der Technologie

zu erkennen; Wettbewerbsdruck von anderen Inhaltsvertreibern und innerhalb des

Einzelhandelsmarktes; unsere Abhängigkeit von und Beziehungen zu dritten

Produktions- und Animationsstudios; unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu

vermarkten und zu bewerben; unsere Abhängigkeit von Dritten, um unsere Produkte

zu bewerben; unsere Fähigkeit, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu

halten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen und die anderen

Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts

des Unternehmens auf Formular 10-K und in den nachfolgenden Einreichungen des

Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") dargelegt

sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Das

Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren

oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

