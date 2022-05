OTS: Gemeinnützige Hertie-Stiftung / Für eine starke Gesellschaft: ...

Für eine starke Gesellschaft: Hertie-Stiftung investiert 28,1 Mio.

- Hervorragende Vermögensperformance von 10,0 %

- über 20 Projekte im Jahr 2021 gefördert

Mehr als 28 Mio. Euro hat die Gemeinnützige Hertie-Stiftung im vergangenen Jahr

für gemeinnützige Projekte bereitgestellt. In dem neu veröffentlichten

Jahresbericht 2021 gibt die Stiftung, die zu den größten

unternehmensunabhängigen Stiftungen Deutschlands zählt, einen Einblick in ihre

Bilanz und die Mittelverwendung. Mit einer Performance von 10,0 % hat das

Vermögensmanagement der Stiftung eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre

erzielt und ermöglicht dadurch eine kontinuierliche Projektförderung auf sehr

hohem Niveau. Auch Sonderausgaben wie die im März 2022 beschlossene Hilfe für

Geflüchtete aus der Ukraine in Höhe von einer Mio. Euro sind darüber gedeckt.

"Wir sind für die kommenden Jahre finanziell, personell und inhaltlich bestens

aufgestellt", sagt Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen

Hertie-Stiftung. "Auf dieser Basis können wir unsere Arbeit erfolgreich

weiterführen: zukunftsweisende Ideen umsetzen, Spitzenforschung stärken und

einen demokratischen Diskurs in der Öffentlichkeit fördern." Ihre finanziellen

Mittel und ihre Unabhängigkeit nutzt die Stiftung, um in ihren beiden Leitthemen

"Gehirn erforschen" und "Demokratie stärken" Anreize für Veränderungen zu

schaffen und bleibende Wirkung zu erzielen. Aktuell fließen die Stiftungsgelder

in über 20 Projekte. Zu den Fellows der Stiftung gehören mittlerweile über 7.000

Ehemalige und Wegbegleiter.

Langjährige Engagements für "Gehirn erforschen" und "Demokratie stärken"

Einige Stiftungsengagements feierten im vergangenen Jahr runde Jubiläen, auch

wenn die Coronapandemie Festveranstaltungen in Präsenz verhinderte. Das

Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen (HIH), von der

Hertie-Stiftung vor 20 Jahren gegründet, wird künftig dauerhaft mit zwei Mio.

Euro jährlich durch das Land Baden-Württemberg gefördert und gilt bundesweit als

Vorreiter einer erfolgreich gelebten Translation in der Neuromedizin. Auch

Jugend debattiert, einer der größten deutschen Schülerwettbewerbe, kann auf 20

Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken: An dem Projekt unter Schirmherrschaft des

Bundespräsidenten nehmen jedes Jahr rund 200.000 Schülerinnen und Schüler teil

und üben sich im fairen und sachlichen Argumentieren. Darüber hinaus wird

mittlerweile weltweit in 38 Ländern auf Deutsch debattiert. Der "Hertie-Preis

für Engagement und Selbsthilfe" wurde bereits zum 30sten Mal vergeben: Mit dem

Preis werden Personen und Initiativen ausgezeichnet, die sich mit kreativen

Ideen und herausragendem Engagement im Bereich der Multiplen Sklerose und

neurodegenerativen Erkrankungen einsetzen.

Aktuelle Kampagnen und Ausschreibungen

Aktuell fährt die Stiftung unter dem Motto "Gemeinsam. Menschlich. Erfolgreich."

eine Awareness-Kampagne (https://www.ghst.de/arbeiten-mit-ms/) zum Thema

Multiple Sklerose am Arbeitsplatz, mit der sie sich für Arbeit ohne Vorurteile

einsetzt. Mit einem Demokratie-Kongress (https://www.ghst.de/mehrheitmachtmut/)

zum Beruf Politik am 1./2. Juli 2022 in Frankfurt am Main möchte die

Hertie-Stiftung mehr Menschen für ein politisches Engagement gewinnen und das

Vertrauen in die Politik stärken. Wie man die Demokratie aktiv gestalten kann,

zeigt "Mitwirken", das Hertie-Förderprogramm für gelebte Demokratie: Aktuell

läuft der Crowdfunding-Contest 2022 (https://mitwirken-crowd.de/) , in dem 31

Demokratieprojekte um Unterstützung werben. Bei dem Essaypreis, den die

Hertie-Stiftung zum dritten Mal gemeinsam mit der WirtschaftsWoche vergibt, geht

es um das Zusammenspiel von Demokratie und Wirtschaft. Die aktuelle

Ausschreibung (http://www.ghst.de/essaypreis) läuft ab 23.5.2022 und richtet

sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie an Journalistinnen und

Journalisten gleichermaßen.

Überblick im Jahresbericht 2021

Weitere Details zu den Projekten der Stiftung sowie dem Vermögensmanagement

bietet der Jahresbericht 2021, der gedruckt sowie online vorliegt:

http://www.ghst.de/jahresbericht2021

Für Interviews und Fragen stehen der Vorstandsvorsitzende, Frank-Jürgen Weise,

sowie die Mitglieder der Geschäftsführung gern zur Verfügung.

Über die Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Die Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn

erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte

Impulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und die

konkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige

Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins

Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und

unternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. Der Name "Hertie" geht

zurück auf Hermann Tietz, Mitbegründer des gleichnamigen Warenhauskonzerns zum

Ende des 19. Jahrhunderts.

http://www.ghst.de/

Die Hertie-Stiftung in den sozialen Medien:

Facebook (https://www.facebook.com/hertiestiftung) , Instagram ZusammenZukunft

(https://www.instagram.com/zusammenzukunft/) , Instagram neuro.logisch

(https://www.instagram.com/neuro.logisch/) , LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gemeinn%C3%BCtzige-hertie-stiftung/) , Twitter

(https://twitter.com/demokratieghst) , YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCucnG63NAo87asXTkgNEfZg)

