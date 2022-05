OTS: GREEN IT Das Systemhaus GmbH / Auf Wachstumskurs: pcm GmbH aus Hagen ...

Auf Wachstumskurs: pcm GmbH aus Hagen schließt sich der GREEN IT group

aus Dortmund an (FOTO)

Dortmund/Hagen (ots) - Weiter auf Wachstumskurs: Nach Rekordergebnis von GREEN

IT in 2021 schließt sich nun auch die pcm GmbH aus Hagen der GREEN IT group an

Die positive Unternehmensentwicklung des IT-Dienstleisters GREEN IT aus Dortmund

(https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_sour

ce=presseportal&utm_content=pcm) ist ungebremst: Mit einer erneuten Steigerung

gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2020 und mit einem Ergebnis von knapp 50

Millionen Euro innerhalb der Unternehmensgruppe in 2021 stehen bei dem

Systemhaus für nachhaltige IT-Lösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/it

-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm

_content=pcm) auch in diesem Jahr alle Zeichen auf Wachstum. Mit Wirkung vom

April 2022 wird nun ebenfalls die pcm GmbH aus Hagen (https://pcm-gmbh.com/)

Teil der GREEN IT group.

Mit voranschreitender Digitalisierung - angetrieben durch die Corona-Pandemie -

und einem zunehmenden Bewusstsein für nachhaltiges Handeln erlebt das

IT-Systemhaus GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_m

edium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm) eine ungebremst positive

Unternehmensentwicklung. Cloud-Lösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/c

loud-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal

&utm_content=pcm) , Hardware für mobile Arbeitsplätze und Homeoffice

(https://www.greenit.systems/blog/der-homeoffice-ratgeber-teil-1/) sowie

Softwarelösungen für die virtuelle Kommunikation haben Hochkonjunktur. Hinzu

kommt der steigende Bedarf an Cybersecurity-Konzepten (https://www.greenit.syste

ms/it-sicherheit/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=pressepor

tal&utm_content=pcm) , nicht nur bei großen Konzernen, sondern auch bei kleinen

und mittelständischen Unternehmen. Seit Gründung im Jahr 2013 konnte das Team

von GREEN IT den Jahresumsatz mehr als verdreifachen. Und die GREEN IT group

setzt ihren Expansionskurs mit mittlerweile 230 Beschäftigten (https://www.green

it.systems/green-spirit/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=pr

esseportal&utm_content=pcm) an acht Standorten deutschlandweit fort.

"Trotz anhaltender pandemischer Lage, Hochwasser, globaler Lieferengpässe und

einer schwierigen wirtschaftlichen Lage halten wir uneingeschränkt an unserem

Wachstumskurs fest. Allein im letzten Jahr bedeutete dies ein

Mitarbeiter:innen-Wachstum von über 30% sowie Investitionen im Bereich neuer

Technologien, Produkte und Gebäudeinfrastruktur", erklärt Florian Stäwen, Chief

Financial Officer von GREEN IT.

Mit der pcm GmbH (https://pcm-gmbh.com/) schließt sich im April 2022 nach dem

Traditionshaus KESPER GmbH (https://www.kesper.de/_rubric/index.php?rubric=Home)

im Jahr 2020 bereits der zweite Hagener IT-Dienstleister der GREEN IT group an.

In dem neuen Verbund agieren beide Unternehmen ab sofort als strategische

Partner, bündeln Kompetenzen und nutzen Synergien im Produkt- und

Dienstleistungsportfolio (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm

_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm) . Das gemeinsame Ziel:

ganzheitliche Beratung (https://www.greenit.systems/portfolio/print-beratung-und

-projektmanagement/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=pressep

ortal&utm_content=pcm) und bestmögliche IT Services (https://www.greenit.systems

/portfolio/it-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=pre

sseportal&utm_content=pcm) .

"Die GREEN IT Gruppe geht gefestigt aus den Krisenjahren 2020 und 2021 hervor.

Zu den bestehenden Herausforderungen erleben wir jedoch aktuell neue,

einschneidende Herausforderungen. Diesen treten wir mit Stärke und

Selbstbewusstsein entgegen. Ein entscheidender Faktor dafür sind die

Investitionen in zukunftsweisende Geschäftsbereiche, auch durch neue

Partnerschaften", ergänzt Florian Stäwen.

Krisensicherheit und wertvolle Synergien über alle Geschäftsbereiche

Mit dem Zusammenschluss festigen beide Unternehmen ihre Krisensicherheit. Durch

den gemeinschaftlichen Fokus auf hardwareunabhängige IT-Dienstleistungen (https:

//www.greenit.systems/portfolio/it-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=re

ferral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm) und cloudbasierte

Digitalisierungslösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/cloud-services/?

utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pc

m) erlangen die Partner Unabhängigkeit von globalen Lieferketten und überwinden

aktuelle Herausforderungen durch Warenengpässe.

In Zukunft profitieren die Kunden auf beiden Seiten von einer noch umfassenderen

Betreuung über alle Bereiche der IT-Infrastruktur hinweg. Beide Unternehmen

bringen wertvolle Expertise in den Bereichen IT Services (https://www.greenit.sy

stems/portfolio/it-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_sourc

e=presseportal&utm_content=pcm) , Cloud Solutions (https://www.greenit.systems/p

ortfolio/cloud-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=pr

esseportal&utm_content=pcm) , IT Security (https://www.greenit.systems/it-sicher

heit/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_cont

ent=pcm) , Collaboration (https://www.greenit.systems/portfolio/it-services/?utm

_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm)

und Communication (https://www.greenit.systems/portfolio/communication-services/

?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=p

cm) sowie in der gesamten Business Infrastructure mit. Als Teil der GREEN IT

group baut pcm sein Know-how und Angebot im Bereich Managed Print Services (http

s://www.greenit.systems/portfolio/managed-print-services/?utm_campaign=standard&

utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm) und Unified

Communications (https://www.greenit.systems/portfolio/communication-services/?ut

m_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm)

weiter aus.

Digitales Dokumentenmanagement (https://www.greenit.systems/portfolio/managed-do

cument-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseport

al&utm_content=pcm) im besonderen Fokus

Die pcm zählt zu den größten DMS-IT-Systemhäusern in der Region. Davon sollen

künftig auch die Kunden der GREEN IT partizipieren. Gemeinsames Ziel ist die

Schaffung von Synergien für eine Weiterentwicklung bedarfsgerechter Lösungen und

Services der GREEN IT group für unterschiedliche Kundenanforderungen auf dem Weg

der Digitalisierung.

"Ein professionelles Dokumentenmanagement ist Voraussetzung für eine

erfolgreiche digitale Transformation. Geschäftsprozesse werden nicht nur

digitalisiert, sondern auch vereinfacht und beschleunigt. Beides sind wichtige

Faktoren, die unseren Kunden helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und

zukunftsorientiert zu handeln" , erläutert Claas Mehrwald, Geschäftsführer der

pcm GmbH.

Weitere gemeinsame Entwicklungspotenziale bieten gerade in aktuellen Zeiten

IT-Security-Themen wie Ethical Hacking (https://www.get-in-it.de/magazin/arbeits

welt/it-berufe/was-macht-ein-penetration-tester) und Awareness-Schulungen (https

://www.greenit.systems/it-sicherheit/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&

utm_source=presseportal&utm_content=pcm) . In beiden Bereichen bringt pcm

langjährige Erfahrung und Know-how in die Partnerschaft mit ein.

pcm bleibt eigenständig am Standort Hagen

Auch nach dem Zusammenschluss bleibt der Standort der pcm GmbH in Hagen bestehen

(https://pcm-gmbh.com/) . Gründer und Geschäftsführer Claas Mehrwald sowie

dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen ihre Kunden weiterhin von der

bekannten Adresse in der Steinhausstraße 36. Das Unternehmen agiert auch künftig

als eigenständige Gesellschaft. Dabei wird Claas Mehrwald seit April dieses

Jahres von Florian Stäwen (Chief Financial Officer bei GREEN IT) und Christian

Hoffmeister (Chief Information Officer bei GREEN IT) in der Geschäftsleitung

unterstützt. Gemeinsam gestalten sie die strategische Ausrichtung des

Unternehmensverbunds und planen kurzfristig den Ausbau der zukunftsweisenden

Geschäftsbereiche.

Gleicher Spirit prägt die Unternehmenskultur

Einen entscheidenden Vorteil für den Zusammenschluss sehen beide Unternehmen in

den kulturellen Gemeinsamkeiten (https://www.greenit.systems/green-spirit/?utm_c

ampaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm) .

Ein starkes Miteinander gehört bei pcm und GREEN IT genauso zum Arbeitsalltag

wie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.

"Bereits beim ersten Treffen war uns klar: Hier stimmt die Chemie. Wir ticken

ähnlich, denken und agieren im Sinne unserer Kunden und leben die Kultur eines

unabhängigen mittelständischen IT-Unternehmens. Wir sind froh, dass wir nun auf

die Expertise der pcm zurückgreifen können - und pcm im Gegenzug auf unser

Know-how. Diese Stärke wollen wir nutzen und unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam

bestehende und neue Geschäftsfelder auszugestalten" , erklärt Florian Stäwen,

Chief Financial Officer bei GREEN IT.

Die Mission von GREEN IT ist es, Nachhaltigkeit in der IT (https://www.greenit.s

ystems/oekologische-fairantwortung/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&ut

m_source=presseportal&utm_content=pcm) zu etablieren. Im Fokus steht dabei die

wirtschaftliche Gestaltung nachhaltiger IT-Arbeitsplätze ohne

Schnittstellenverluste. Wie für pcm gehört auch für GREEN IT eine

herstellerunabhängige (https://www.greenit.systems/partner/?utm_campaign=standar

d&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=pcm) 360-Grad-Beratung

ebenso wie das eigene hoch qualifizierte Servicenetzwerk zur

Unternehmensphilosophie.

"Die pcm GmbH hat mit GREEN IT einen vertrauensvollen und starken Partner an

ihrer Seite gewonnen, mit dem die zukünftige Ausrichtung und das

Unternehmenswachstum auf ein sicheres Fundament gestellt werden. Uns prägen die

gleichen Werte und die gleiche Motivation für unsere Arbeit, eine wichtige Basis

für eine erfolgreiche Zusammenarbeit" , ergänzt Claas Mehrwald.

