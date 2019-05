OTS: Freudenberg IT / SYNTAX zeigt SAP-Portfolio auf der Sapphire Now 2019 an ...

SYNTAX zeigt SAP-Portfolio auf der Sapphire Now 2019 an Stand 1940

Montreal/Weinheim (ots) -

- Globaler IT-Dienstleister präsentiert sich nach Übernahme von

FIT erstmals der SAP Community

- Lösungen rund um die Migration, Cloud und Security im Fokus

Der globale IT-Dienstleister SYNTAX ist auf der aktuell

stattfindenden SAP-Konferenz Sapphire Now und der ASUG Annual

Conference in Orlando, Florida/USA.



Mit dem Kauf des

IT-Dienstleisters FIT (Freudenberg IT), der seit März 2019

abgeschlossen ist, hat SYNTAX ein breites Portfolio an SAP-Leistungen

übernommen, die jetzt im Fokus des Messeauftritts stehen: Damit

unterstützt der Dienstleister speziell mittelständische

Fertigungsunternehmen bei der digitalen Transformation und dem Umzug

in die Cloud sowie dem Betrieb von Multi-Cloud-Umgebungen. Ein

weiterer Fokus liegt auf den Lösungen für das Industrial Internet of

Things, Services rund um die HANA-Migration und Application

Management sowie SAP- und Cloud-Security. Darüber hinaus ist die

Intelligent Autonomous Cloud - eine sich selbst heilende

Cloud-Umgebung - ein zentrales Thema an Stand 1940.

Anwenderbeispiele, wie Unternehmen das IIoT und Hybrid

Cloud-Umgebungen nutzen, runden den Messeauftritt ab.

Der Zusammenschluss von SYNTAX und FIT hat den bewährten

SAP-Dienstleistungen noch einmal mehr Schlagkraft verliehen -

personell und finanziell. Das spiegelt auch der Stand auf der

Sapphire Now wider. Dieser ist im Design des neuen Unternehmens

gehalten, und gemeinsam treten die Partner erstmals als SYNTAX auf.

Das zugehörige Logo wurde auf dem FIT Customer Innovation Day 2019 in

Frankfurt vorgestellt. Es ist Ausdruck der Synergien zwischen den

drei Partnern SYNTAX, FIT und EMERALDCUBE, die künftig unter einem

gemeinsamen Dach firmieren werden.

"Wir teilen die gleichen Werte und sind fokussiert auf

Kundennutzen sowie Respekt gegenüber den Mitarbeitern. Unsere

Angebotsportfolios greifen perfekt ineinander. Das neue SYNTAX, das

ist der Zusammenschluss von drei Unternehmen, die sich ideal

ergänzen", erklärt Christian Primeau, CEO SYNTAX. "Wir freuen uns

sehr darauf, auf der Sapphire als größter unabhängiger

Multi-ERP-Anbieter dabei zu sein."

An Cloud-Experten richtet sich der Vortrag "How to Optimize Your

Hybrid and Multi-Clouds" am heutigen Mittwoch um 12.00 Uhr Ortszeit

von Chris Pomeroy, Vice President Cloud Solutions bei SYNTAX. In der

20-minütigen Präsentation zeigt der Referent, wie Unternehmen den

größten Mehrwert aus ihrer Cloudumgebung ziehen und wie Dienstleister

dabei unterstützen können. Primeau ergänzt: "Die Sapphire ist für uns

etwas ganz Besonderes, denn FIT hat seit jeher eine sehr enge

Partnerschaft mit SAP. Nun werden wir erstmals als SYNTAX auf der

Konferenz sein - und der Community unser neues Unternehmen

vorstellen. Unser Team vor Ort freut sich bereits auf einen

intensiven Austausch über neue Technologien, über Themen, die die

Community bewegen, und natürlich über unser neues Firmendach."

Über SYNTAX

Seit 1972 unterstützt SYNTAX Unternehmen aller Größen in

Nordamerika mit umfassenden Technologielösungen. Heute ist SYNTAX

einer der führenden und renommiertesten Managed Cloud Provider für

wichtige Unternehmens-Softwareanwendungen. Im März 2019 hat SYNTAX

mit FIT (Freudenberg IT) und EMERALDCUBE zur neuen SYNTAX fusioniert.

Weitere Informationen gibt es hier.

