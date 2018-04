OTS: Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft / Freudenberg wächst weiter ...

Freudenberg wächst weiter nachhaltig durch wegweisende Innovationen

und zukunftsorientiertes Portfolio-Management (FOTO)

Weinheim (ots) -

Der weltweit tätige Technologiekonzern Freudenberg hat seine gute

Geschäftsentwicklung in einem anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen

Umfeld weiter fortgesetzt.



Das Unternehmen hat im Jahr 2017 auf Basis

der IFRS (Bewertung von Gemeinschaftsunternehmen nach der

At-Equity-Methode) den Umsatz auf 9.345,6 Millionen Euro (VJ. 7.900,1

Millionen Euro) gesteigert. Dies ist ein Anstieg von 1.445,5

Millionen Euro und entspricht einer Steigerung von 18,3 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Nach den Effekten aus Akquisitionen und

Desinvestitionen (1.283,1 Millionen Euro) und der Berücksichtigung

von Wechselkurseffekten (-159,7 Millionen Euro) lag der Umsatz um

rund 4 Prozent oder 322,1 Millionen Euro über dem Vorjahr. Der

wesentliche Effekt aus Akquisitionen entstand durch die vollständige

Übernahme der Vibracoustic Gruppe im Jahr 2016.

Die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zeigt sich darin, dass rund

ein Drittel des Umsatzes mit Produkten erreicht wurde, die jünger als

vier Jahre sind.

Das Konzernergebnis erreichte 700,1 Millionen Euro (korrigierter

Vergleichswert VJ. 519,0 Millionen Euro nach Bereinigung eines

Einmaleffekts aus dem Statuswechsel der Vibracoustic Gruppe. Das

Konzernergebnis 2016 inklusive des Sondereffektes betrug 1.086,9

Millionen Euro). Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die Freudenberg

Gruppe 47.653 Mitarbeiter (VJ. 46.266).

"2017 war sowohl operativ als auch strategisch ein erfolgreiches

Jahr für Freudenberg", sagte Dr. Mohsen Sohi, CEO der Freu-denberg

Gruppe, bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag in Weinheim. "Wir

sind unserem Ziel, eines der innovativsten und effizientesten

Technologieunternehmen zu werden, ein gutes Stück nähergekommen."

Freudenberg berichtet - abweichend zu den Vorjahren - keine auf

Basis der Quotenkonsolidierung, sondern ausschließlich entsprechend

den Bilanzierungsregeln nach IFRS ermittelten Werte. Danach werden

Gemeinschaftsunternehmen grundsätzlich nach der At-Equity-Methode in

den Konzernabschluss einbezogen. Deren Umsatz- und Mitarbeiterzahlen

werden nicht berücksichtigt. Vor allem nach der vollständigen

Übernahme der Vibracoustic Gruppe im Jahr 2016 sind die Unterschiede

zwischen der Quotenkonsolidierung und der At-Equity-Betrachtung von

Gemeinschaftsunternehmen unwesentlich geworden.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) betrug im Jahr

2017 797,6 Millionen Euro (Vergleichszahl VJ. 677,5 Millionen Euro;

mit Einmaleffekt: 1.245,4 Millionen Euro). "Die anhaltend hohe

Ertragskraft ist ein Resultat der konsequenten Maßnahmen zur

Produktivitäts- und Effizienzsteigerung", unterstrich Dr. Sohi.

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 929,0

Millionen Euro (VJ. 945,1 Millionen Euro). Die liquiden Mittel

betrugen zum Jahresende 998,8 Millionen Euro (VJ. 960,7 Millionen

Euro).

Investitionen

"Wir haben wieder kräftig investiert und unsere Investitionsquote

ohne die Berücksichtigung von Akquisitionen auf 5,4 Prozent (VJ. 5,2

Prozent) ausgebaut", sagte Dr. Ralf Krieger, CFO der Freudenberg

Gruppe. Insgesamt investierte Freudenberg im Jahr 2017 rund 670

Millionen Euro (VJ. 1.629 Millionen Euro), davon rund 170 Millionen

Euro in Akquisitionen und rund 500 Millionen Euro (VJ. 407 Millionen

Euro) in Produktionsanlagen, Sachanlagen, Gebäude und immaterielle

Vermögenswerte (Bilanzzugänge). Davon flossen rund 175 Millionen Euro

in Deutschland (VJ. 148 Millionen Euro) und wiederum davon rund 128

Millionen Euro (VJ. 114 Millionen Euro) in Weinheim. Beispiele dafür

sind:

Freudenberg Performance Materials hat am US-amerikanischen

Standort in Macon, Georgia, eine neue Linie mit modernster

Prozesstechnologie für hochwertige glasfaserverstärkte

Spinnvliesstoffe für die Bauindustrie in Betrieb genommen. Zudem

weihte Freudenberg Chemical Specialities am Chem-Trend-Stammsitz in

Howell, USA, das erweiterte globale F&E-Zentrum ein. Die Japan Vilene

Company eröffnete einen neuen Produktionsstandort in Aguascalientes,

Mexiko, und eine neue Medikal-Fabrik in Moriyama-Stadt, Shiga, Japan.

VistaMed hat die Erweiterung der Hauptproduktionsstätte in

Carrick-on-Shannon, Irland, abgeschlossen. In Weinheim wurde am Ende

des Berichtsjahres das neue Ausbildungszentrum bezogen.

Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 45,0 Prozent auf 47,4

Prozent. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um rund 232 Mil-lionen

Euro, vor allem bedingt durch das positive Ergebnis. Damit verfügt

die Freudenberg Gruppe weiter über eine sehr gute, komfortable

Eigenkapitalausstattung. Im Berichtsjahr hat die internationale

Ratingagentur Moody's Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, die

Freudenberg SE, Weinheim, wie im Vorjahr mit "A3", Ausblick stabil,

bewertet. Damit hat die Unternehmensgruppe weiterhin ein sogenanntes

"Single-A-Rating".

Innovation

Der Schlüssel zum langfristigen Unternehmenserfolg sind

Innovationen. Freudenberg hat im Berichtsjahr mehr denn je in

Innovationen investiert und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

in Höhe von 427,8 Millionen Euro (VJ. 335,1 Millionen Euro, plus 27,6

Prozent) durchgeführt. Dies entspricht 4,6 Prozent vom Umsatz (VJ.

4,2 Prozent). Ziel aller Aktivitäten ist es, den Umsatzanteil neuer

Produkte weiter zu steigern. Der Anteil der Produkte, die jünger sind

als vier Jahre, liegt bei 33,0 Prozent (VJ. 28,7 Prozent). Im

Berichtsjahr arbeiteten durchschnittlich 3.445 Mitarbeiter (VJ. 2.751

Mitarbeiter) in der Forschung und Entwicklung. Regionaler Schwerpunkt

war erneut Deutschland mit 1.662 Mitarbeitern.

Um die Innovationskraft zu stärken, entwickelt Freudenberg die

Material-, Prozess- und Systemkompetenz über Technologieplattformen

weiter und fokussiert sich dabei auf wesentliche

Querschnittstechnologien, die für mehrere Geschäftsgruppen relevant

sind. Im Jahr 2017 wurden die sieben bestehenden Plattformen

Vliesstoffe, Dichtungstechnik, Formgebung, Reibung/Verschleiß und

Schmierung, Oberflächentechniken, Polymere sowie Mischungen und

Reaktionen um zwei weitere ergänzt: Digitalisierung und Hygiene.

Operational Excellence

Die Verwaltungskostenquote ist im Geschäftsjahr 2017 sowohl

aufgrund der niedrigeren Kostenstruktur der erstmalig ganzjährig

vollkonsolidierten Vibracoustic Gruppe als auch infolge von

Effizienzsteigerungen, wie beispielsweise Prozess- und

Systemoptimierungen, gesunken - von 7,6 Prozent auf 6,7 Prozent. "Wir

schaffen uns durch diese Effizienzsteigerung den finanziellen

Spielraum, um weiter in neue Produkte und Technologien für unsere

Kunden investieren zu können und damit die langfristige Zukunft von

Freudenberg zu sichern", stellte Dr. Krieger heraus.

Portfolio

Freudenberg entwickelt sein Portfolio selektiv und zielgerichtet

durch Akquisitionen in allen Geschäftsgruppen. Ziel ist ein

ausbalanciertes Portfolio von zyklischen und antizyklischen

Geschäften - mit gleich großen Umsatzbeiträgen aus Nord- und

Südamerika, Europa und Asien. Beispiele für Akquisitionen im Jahr

2017 waren:

Im Januar 2017 erwarb die Geschäftsgruppe Freudenberg Medical

weitere 40 Prozent der Anteile an der VistaMed Ltd.,

Carrick-on-Shannon, Irland. VistaMed fertigt hochwertige

Spezialkatheter sowie extrudierte Schläuche für die

Medizintechnikindustrie und arbeitet seit 2010 als Joint Venture mit

Freudenberg zusammen. Damit besitzt das Unternehmen jetzt 90 Prozent.

Im Juli 2017 übernahm Freudenberg die Metflex Holding Company Ltd,

Blackburn, Großbritannien. Das Unternehmen ist ein führender

Entwickler und Hersteller von Membranen und kundenspezifischen

Dichtungslösungen für vielfältige industrielle Anwendungen.

Im Oktober 2017 erwarb Freudenberg den Spezialisten für natürliche

Inhaltsstoffe in Lebensmitteln Colarôme Inc., Saint Hubert, Kanada.

Das Unternehmen hält Patente für Technologien, die die Herstellung

einer einzigartigen Palette natürlicher Farbpigmente ermöglichen.

Ebenfalls im Oktober 2017 kaufte Freudenberg in den USA das

Playtex-Haushaltshandschuh-Geschäft von Edgewell Personal Care

Brands, LLC, St. Louis, USA. Playtex ist seit mehr als 65 Jahren im

Markt aktiv und in den USA die führende Marke.

Mitarbeiter Um den Exzellenzanspruch erfüllen zu können, hat

Freudenberg das Talent Management weiter ausgebaut. Ziele sind unter

anderem, die Vielfalt und Inklusion im Unternehmen zu fördern so-wie

die besten Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

Freudenberg beschäftigte zum 31. Dezember 2017 47.653 Mit-arbeiter

(VJ. 46.266 Mitarbeiter). In Deutschland stieg die Mitarbeiterzahl

auf 11.472 (VJ. 11.246), in Europa (ohne Deutschland) auf 13.897 (VJ.

12.751), in Nordamerika auf 10.285 (VJ. 10.156). In Asien sank die

Zahl leicht auf 9.876 (VJ. 9.922) und in Südamerika auf 1.640 (VJ.

1.731).

Im Jahr 2017 begannen 138 junge Menschen bei den deutschen

Freudenberg-Gesellschaften eine Ausbildung. Insgesamt waren es 394

Auszubildende und Studenten zum 31. Dezember 2017.

Verantwortung für die Gesellschaft

Für Freudenberg als werteorientierten Technologiekonzern in

Familienbesitz bedeutet Erfolg, nicht nur finanziell erfolgreich zu

sein, sondern immer auch die Übernahme von Verantwortung für die

Gesellschaft. Diese beiden Ziele sind seit der Gründung des

Unternehmens untrennbar miteinander verknüpft. Nachhaltigkeit,

Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz, gesellschaftliches

Engagement, Compliance sowie Menschenrechte und Ar-beitsnormen sind

in den Werten und Grundsätzen verankert.

Nachhaltigkeit

2016 hat Freudenberg eine gruppenweite Sustainability-Strategie

entwickelt. Im Jahr 2017 wurde diese Strategie an alle

Geschäftsgruppen als Rahmenwerk übergeben. Zudem wurde Nachhaltigkeit

zu einem systematischen Bestandteil des Strategieprozesses gemacht.

Dabei geht es zum einen darum, wie Freudenberg im Unternehmen

eigene Prozesse gestaltet und Anlagen nutzt, um Ressourcen zu schonen

(Footprint). Zum anderen bietet die Gruppe Produkte und Lösungen, die

es den Kunden erlauben, effizienter und nachhaltiger zu fertigen und

ihre Produkte ressourceneffizienter zu machen (Handprint). "Mit der

Verkleinerung des eigenen Footprint und der Vergrößerung unseres

Handprint beim Kunden trägt Freudenberg weltweit zu mehr

Nachhaltigkeit bei", erläuterte Dr. Tilman Krauch, CTO der

Freudenberg Gruppe. Die sechs Kernthemen Materialien, Abfall,

Energie, Emissionen, Wasser und Gesundheit haben dabei die größte

Bedeutung für die Unternehmensgruppe.

Arbeitsschutz

Die Sicherheit der Mitarbeiter im Arbeitsumfeld hat allerhöchste

Priorität. Im Jahr 2017 lag auf allen Ebenen des Unternehmens ein

besonderer Fokus auf Arbeitssicherheit. Dies führte dazu, dass der

negative Trend von 2016 umgekehrt werden konnte und Freudenberg

wieder zu den hohen Standards zurückgekehrt ist. Der LDIFR-Wert

(Unfälle mit mindestens 1 Tag Ausfall pro 1 Million geleistete

Arbeitsstunden) lag im Berichtsjahr bei 1,4 (Vorjahr: 1,8).

Gesellschaftliches Engagement

Gesellschaftliches Engagement geht für Freudenberg über die

Wertschöpfungskette hinaus. Neben einer Reihe von Maßnah-men hat das

internationale Programm "e²" (education and environment) das Ziel,

Menschen Zugang zu Bildung und Arbeit zu ermöglichen und den

Umweltschutz zu fördern. Insgesamt stellt Freudenberg derzeit 14

Millionen Euro für 7 Jahre zur Verfügung. Seit dem Start der

Initiative im Sommer 2015 bis Ende des Jahres 2017 wurden insgesamt

rund 60 Projekte bewilligt, von kleinen Aktionen bis hin zu großen

Bildungsprogrammen in der direkten Nachbarschaft der

Freudenberg-Standorte.

Fazit 2017

"Wir konnten wichtige strategische Projekte abschließen, die für

den langfristigen Erfolg der Unternehmensgruppe entscheidend sind.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir effizienter und innovativer

geworden sind. Dies ist das Ergebnis unserer Bestrebungen, die

Verwaltungskosten zu senken und gleichzeitig die Ausgaben für

Forschung und Entwicklung zu erhöhen", resümiert Dr. Sohi.

Aktuelle Entwicklung 2018

Die Freudenberg Gruppe startet in das neue Geschäftsjahr mit einem

Auftragsbestand, der leicht über dem Vorjahreswert liegt. Grund

hierfür ist die in der Gesamtsicht positive Marktentwicklung des

Geschäftsjahres 2017 in den meisten Geschäftsgruppen.

Insgesamt will Freudenberg 2018 Investitionsprojekte im Wert von

rund 400 Millionen Euro starten. Davon sollen rund 100 Millionen Euro

in Sachanlagen in Deutschland und davon wiederum 35 Millionen Euro in

Weinheim angelegt werden.

Zudem wurden im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres schon

rund 90 Millionen Euro in die Übernahme oder Beteiligungen

innovativer Unternehmen investiert:

Erworben wurden E.D. Oates Pty Ltd, der Marktführer im

professionellen Reinigungsgeschäft in Australien, die Hanns Glass

GmbH & Co. KG. in Deutschland, der weltweit führende Hersteller von

Fußmatten für die Automobilindustrie. Außerdem wurden Teile des

Brennstoffzellen-Herstellers Elcore und seiner Schwester-Gesellschaft

Elcomax in Deutschland gekauft und eine Minderheitsbeteiligung an der

US-amerikanischen Firma XaltEnergy, einem Produzenten großformatiger

Lithium-Ionen-Batteriezellen, -Module und -Systeme übernommen.

Weiterer Ausblick 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet Freudenberg mit einem insgesamt

stabilen gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Zwar wird die Weltwirtschaft

2018 voraussichtlich geringfügig schneller wachsen als im Jahr 2017.

Dem stehen jedoch die weiterhin herausfordernde geopolitische Lage in

verschiedenen Regionen Osteuropas, des Mittleren Ostens und

Südamerikas, ein geringeres Wirtschaftswachstum in China sowie

steigende Rohstoffpreise und erhöhte Währungskursrisiken gegenüber.

Daneben erfordern neue Technologien, wie Elektromobilität und

autonomes Fahren im Automobilsektor, oder branchenübergreifende

Megatrends, wie Digitalisierung, Konnektivität und Nachhaltigkeit,

innovative Lösungsansätze in einem anspruchsvollen und von sich

stetig ändernden Kundenanforderungen geprägten Marktumfeld. Vor

diesem Hintergrund geht Freudenberg von einem Gesamtwachstum der für

die Unternehmensgruppe relevanten Märkte von 1,0 bis 3,0 Prozent aus.

