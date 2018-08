OTS: Fraport AG / Fraport-Konzern-Zwischenbericht für das erste Halbjahr ...

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport-Konzern-Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018: Gute

Entwicklung trotz vielfältiger Herausforderungen

Frankfurt (ots) -

Deutliche Zuwächse bei Umsatz und EBITDA / Konzern-Ergebnis im

Plus / Starkes Passagierwachstum in Frankfurt und an den

Beteiligungsflughäfen

Der Fraport-Konzern bilanzierte im ersten Halbjahr 2018 ein

deutliches Umsatzwachstum von 13,0 Prozent auf 1,532 Milliarden Euro.





Der Anstieg in Frankfurt lag im Wesentlichen an einer positiven

Verkehrsentwicklung. Daraus resultierten höhere Erlöse aus

Flughafenentgelten und Sicherheitsleistungen, gestiegene

Bodenverkehrsdienst- und Infrastrukturentgelte sowie höhere

Parkierungserlöse. Auch das internationale Geschäft trug durch

Fraport Greece (plus 83,5 Millionen Euro) und die brasilianischen

Konzern-Gesellschaften Fortaleza und Porto Alegre (plus 76,4

Millionen Euro) zum Umsatzwachstum bei. Die beiden letztgenannten

waren im Vorjahresberichtszeitraum noch nicht operativ übernommen.

Das operative Ergebnis EBITDA konnte ebenfalls deutlich um 9,8

Prozent auf 461,3 Millionen Euro gesteigert werden. Dämpfend wirkten

allerdings unter anderem verkehrsbedingt gestiegene

Personalaufwendungen im Abfertigungs- und Sicherheitsbereich in

Frankfurt. Der Zinsaufwand von Fraport Greece sowie den

Gesellschaften Fortaleza und Porto Alegre beeinflusste das

Finanzergebnis negativ (erstes Halbjahr 2018: minus 77,4 Millionen

Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017: minus 50,4 Millionen

Euro). Das führte zu einem Konzern-Ergebnis in Höhe von 140,8

Millionen Euro (plus 2,8 Prozent).

Höhere Investitionen am Standort Frankfurt und an den

internationalen Beteiligungsflughäfen führten zu einem rückläufigen

Free Cash Flow. Dieser verringerte sich in den ersten sechs Monaten

2018 um 221,3 Millionen Euro auf minus 23,2 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr 2018 zählte der Flughafen Frankfurt 32,7

Millionen Passagiere, ein Plus von 9,1 Prozent. Das Cargo-Aufkommen

blieb mit rund 1,1 Millionen Tonnen in etwa auf Vorjahresniveau. Die

Flughäfen des internationalen Portfolios verzeichneten allesamt

starke Passagierzuwächse.

"Das anhaltende Wachstum unterstreicht die Attraktivität des

Flughafens Frankfurt. Es stellt uns alle aber auch vor große

Herausforderungen. Nur durch die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren

Partnern, Behörden und Airlines und die hervorragende Leistung aller

Flughafenbeschäftigten konnten wir dieses Wachstum im ersten Halbjahr

meistern. Insgesamt hat sich unser Geschäft trotz vieler

Herausforderungen gut entwickelt", fasste

Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte die ersten beiden

Quartale zusammen.

Aufgrund der starken Passagierentwicklung in Frankfurt in den

ersten sechs Monaten erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018

nunmehr ein Fluggastaufkommen von leicht über 69 Millionen

Passagieren. Ohne Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus

dem erwarteten Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover hält der

Vorstand am Ausblick für die finanziellen Kennzahlen fest. Sie werden

im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreiten liegen (Prognose

Geschäftsbericht 2017: Konzern-EBITDA zwischen etwa 1.080 Millionen

Euro und 1.110 Millionen Euro, Konzern-EBIT zwischen circa 690

Millionen Euro und 720 Millionen Euro, Konzern-EBT zwischen etwa 560

Millionen Euro und 590 Millionen Euro, Konzern-Ergebnis zwischen rund

400 Millionen Euro und 430 Millionen Euro).

Aus dem erwarteten Abschluss des Anteilsverkaufs am Flughafen

Hannover erwartet der Vorstand zudem positive Ergebniseffekte auf das

Konzern-EBITDA in Höhe von rund 25 Millionen Euro und auf das

Konzern-EBT in Höhe von 85 Millionen Euro. Das Konzern-Ergebnis wird

- unter Berücksichtigung anfallender Ertragsteuern - um circa 77

Millionen Euro positiv beeinflusst. Der Vorstand erwartet aufgrund

dieser Sondereffekte, die vorgenannten Bandbreiten für das

Konzern-EBITDA, -EBIT, -EBT und -Ergebnis im Gesamtjahr 2018 zu

überschreiten.

