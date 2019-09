OTS: Ford-Werke GmbH / Wechsel im Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH (FOTO)

Wechsel im Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH (FOTO)

Köln (ots) -

- Stuart Rowley folgt auf Steven Armstrong als Vorsitzender des

Aufsichtsrates der Ford-Werke GmbH

- Steven Armstrong wechselt zu Ford China

Der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH hat in seiner heutigen

Sitzung Stuart Rowley, Group Vice President Ford Motor Company, and

President, Ford of Europe, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der

Ford-Werke GmbH mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 bestellt.



Er folgt

damit auf Steven Armstrong, der als President Changan Ford China nach

China wechselt. Armstrong gehörte dem Aufsichtsrat der Ford-Werke

GmbH seit Juli 2017 an.

Stuart Rowley ist seit dem 1. Juni 2019 Group Vice President Ford

Motor Company, and President, Ford of Europe. Er verantwortet in

dieser Position nicht nur das operative Geschäft von Ford in Europa,

sondern auch die Umsetzung der europäischen Transformationsstrategie.

Der gebürtige Engländer war zuvor Vice President und Chief Operating

Officer, Ford North America und auch in dieser Position

verantwortlich für die Neu-Orientierung von Ford in Nordamerika.

Rowley bekleidet seit 1990 verschiedene Führungspositionen im Ford

Motor Company Konzern, unter anderem in England, Australien oder den

USA.

Rowley wurde 1967 geboren, ist verheiratet und hat seinen

Dienstsitz bei Ford Europa in Köln.

