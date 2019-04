OTS: Ford-Werke GmbH / Starkes erstes Quartal bestätigt Wachstumskurs von Ford

Starkes erstes Quartal bestätigt Wachstumskurs von Ford

- Höchstes kumuliertes Pkw-Zulassungsergebnis in einem ersten

Quartal seit 2002

- Bester kumulierter Pkw-Marktanteil in einem ersten Quartal seit

2003

- Starke Nachfrage seitens Privatkunden

- Ford wächst im ersten Quartal weiter gegen den Industrietrend

Ford ist im ersten Quartal 2019 weiterhin auf Wachstumskurs.



67.941 Pkw-Zulassungen hat das Unternehmen das beste Ergebnis seit

2002 erzielt. Das Ergebnis in den ersten drei Monaten dieses Jahres

lag 3.406 Pkw-Einheiten (+ 5,3 Prozent) über den ersten drei Monaten

in 2018. Die Zulassungen aller Hersteller in Deutschland sind in

diesem Zeitraum nur um 0,2 Prozent gestiegen. Damit ist Ford erneut

gegen den Trend aller Hersteller im Markt gewachsen.

Der kumulierte Pkw-Marktanteil von Ford beläuft sich in den ersten

drei Monaten des Jahres auf 7,7 Prozent und liegt damit 0,4

Prozentpunkte über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Besonders stark fiel im ersten Quartal 2019 die Nachfrage nach den

Modellen Fiesta (10.936 Zulassungen), Focus (16.159 Zulassungen),

EcoSport (6.667 Zulassugen) und Kuga (9.251 Zulassungen) aus. Ein

Viertel der Pkw-Zulassungen von Ford entfielen auf die SUV-Modelle

EcoSport, Kuga und Edge (1.052 Zulassungen). Besonders hoch waren im

ersten Quartal mit fast 40 Prozent die Verkäufe an Privatkunden.

"Das erste Quartal ist exzellent für Ford verlaufen", sagt Hans

Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke

GmbH. "Besonders erfreulich ist neben dem guten Gesamtergebnis der

hohe Anteil von privaten Kunden sowie die starke Nachfrage nach

unseren Nutzfahrzeugen. Unser Erfolg in diesen profitablen

Verkaufskanälen zeigt, dass wir zusammen mit der Handelsorganisation

strategisch richtig aufgestellt sind."

Ford hat im ersten Quartal laut eigenen Angaben 13.143 leichte

Nutzfahrzeuge und damit 2.753 Fahrzeuge mehr verkauft als von Januar

bis März 2018. Dies entspricht einem Volumenwachstum von 26,5 Prozent

gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und

Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an

den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925

haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.

Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

