OTS: Ford-Werke GmbH / Mit Sarah-Jayne Williams als Leiterin des Bereichs ...

Mit Sarah-Jayne Williams als Leiterin des Bereichs Smart Mobility stellt Ford Europa die Weichen für die Zukunft (FOTO) Köln (ots) - - Sarah-Jayne Williams führt ab September das neu geschaffene Ford Smart Mobility Innovation Office in London - Williams zeichnet für die Entwicklung neuer Mobiltätslösungen sowie für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Ford Smart Mobility-Strategie verantwortlich

Sie wird die neu geschaffene Position Anfang September antreten und berichtet direkt an Steven Armstrong, Präsident und CEO von Ford Europa, sowie an John Larsen, Vizepräsident Global Operations und Smart Mobility von Ford. Williams zeichnet für die Entwicklung moderner Mobilitätslösungen in Europa verantwortlich und steht dem neuen Ford Smart Mobility Innovation Office in London vor.

"Wir freuen uns, Sarah-Jayne im Team von Ford in Europa begrüßen zu dürfen", betont Steven Armstrong. "Zu ihrem Aufgabengebiet zählt die Entwicklung von Konzepten, die Antworten auf die Herausforderungen und Chancen innerstädtischer Mobilität geben. Im Zuge der Weiterentwicklung und Umsetzung der Ford Smart Mobility-Strategie wird sie zudem der wachsenden Bedeutung der Sharing Economy Rechnung tragen und den Schwerpunkt verstärkt auf den Aufbau neuer Mobilitätsservices für den europäischen Markt legen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Entwicklung von Kooperationsmodellen - insbesondere mit Städten - sowie innovativer Ideen für die Mobilität von morgen. Hierzu werden wir das bestehende Team personell weiter verstärken."

Sarah-Jayne Williams soll die Rolle von Ford als Anbieter moderner Mobilitätslösungen weiter ausbauen sowie maßgeschneiderte Verkehrskonzepte für die veränderten Anforderungen europäischer Großstädte und deren Bewohner entwickeln. Sie unterstützt das globale City Solutions-Team von Ford und arbeitet hierbei eng mit europäischen Städteplanern, öffentlichen Verkehrsträgern und Gemeinden zusammen.

"Die Automobilindustrie befindet sich inmitten des Strukturwandels. Genau wie vor mehr als 100 Jahren, als Henry Ford durch die Einführung der Fließbandfertigung den Weg zur industriellen Massenproduktion ebnete und damit das Automobil massentauglich machte, erleben wir gerade eine Art Revolution", sagt Sarah-Jayne Williams mit Blick auf ihre neue Aufgabe. "Ich freue mich darauf, Teil des Teams von Ford zu sein und diesen spannenden Wandel im Bereich der Smart Mobility mitzugestalten."

Vor ihrem Wechsel zu Ford arbeitete Williams 14 Jahre lang beim internationalen Consulting-Unternehmen BearingPoint. Als Partner im Automotive-Team leitete sie das unternehmensweite Connected Car Centre of Excellence. Gemeinsam mit Erstausrüstern und Autoleasing-Anbietern entwickelte sie neue Geschäftsmodelle, digitale Strategien sowie Konnektivitätsservices für vernetzte Fahrzeuge.

Darüber hinaus zeichnete Sarah-Jayne Williams auf ihrer vorherigen Position für verschiedene Diversity-Programme verantwortlich. Unter anderem baute sie die BearingPoint Foundation auf, mit der sich das Unternehmen im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung für soziale Projekte engagiert. Zuvor verantwortete Williams bei Motorola Programme zur unternehmerischen und technologischen Umstrukturierung in den Bereichen Business und Technologie.

Sarah-Jayne Williams hat mehrere Beiträge zu den Themen vernetzte Fahrzeuge/ Konnektivitätsservices für Fahrzeuge, Datensicherheit, digitales Nutzerverhalten sowie World Class Digital Organisations veröffentlicht und ist Co-Autorin des Buches "Customer Paradoxes in a Digital World". Die Management Consulting Association kürte Williams zum "Marketing Consultant of the Year". 2015 gewann sie gemeinsam mit dem Team von Jaguar Land Rover den ersten Preis der Management Consulting Association beim "Digital and Technology Project of the Year for Connected Car".

Williams studierte Moderne Sprachen und absolvierte ihren Master-Abschluss in Business Management an der University of Bath. Zu ihren Hobbies zählt unter anderem Kajakfahren.

Ford startet in London Modellprojekt mit Transit Custom Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen

Ford treibt die Entwicklung neuer Konzepte für innerstädtische Mobilität erfolgreich voran. Jüngstes Beispiel: Für dieses Jahr kündigte das Unternehmen in London ein Modellprojekt mit modernen Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeugen an. Hierbei wird Ford ausgewählten Flottenbetreibern wie zum Beispiel der Organisation "Transport for London" für einen Zeitraum von zwölf Monaten eine Flotte von Ford Transit Custom mit Plug-in-Hybridantrieb (PHEV) zur Verfügung stellen. Diese Fahrzeuge können im innerstädtischen Verkehr rein elektrisch fahren.

Die offizielle Markteinführung des Transit Custom mit Plug-in-Hybridantrieb hat Ford für 2019 geplant. Darüber hinaus entwickelt die Marke mit dem blauen Oval neue Mobilitätsdienstleistungen wie zum Beispiel Car-Sharing.

