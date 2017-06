OTS: Ford-Werke GmbH / Ford eröffnet Büro in London zur beschleunigten ...

Ford eröffnet Büro in London zur beschleunigten Entwicklung von Smart Mobility-Lösungen in Europa LONDON, Großbritannien (ots) -

- Ford verstärkt Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten hinsichtlich Mobilitätslösungen und eröffnet ein Smart Mobility Innovation Office in London

- Ziel ist die beschleunigte Entwicklung von intelligenten Mobilitätstechnologien bei gleichzeitiger Fokussierung auf die Anforderungen europäischer Großstädte

- Der neue Standort in London markiert einen neuen unternehmerischen Ansatz für kommerzielle, digitale und wissenschaftliche Innovation bei Ford in Europa

Ford hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in London ein spezielles Smart Mobility Innovation Office eröffnen wird.



Ziel ist die beschleunigte Entwicklung von intelligenten Mobilitätstechnologien für die europäischen Märkte bei gleichzeitiger Fokussierung auf die Mobilitätsanforderungen in europäischen Großstädten. Das neue Büro wird einem engagierten Team von hochqualifizierten Ford-Spezialisten direktere Kontakte zur digitalen Wirtschaft, zu führenden wissenschaftlichen Institutionen sowie zahlreichen weiteren Partnern ermöglichen.

"Unser stetig wachsendes Team hier im Herzen von London konzentriert sich auf die Entwicklung von Innovationen. Der Standort am technologiegetriebenen Here East-Campus wird Kooperationen und das notwendige Out-of-the-Box-Denken fördern, um bezüglich Transport und Verkehr die urbanen Herausforderungen von morgen zu bewältigen", sagte Steven Armstrong, Group Vice President and President of Europe, Middle East and Africa, Ford Motor Company im Rahmen der Eröffnung der Londoner Technologiewoche. "Wir werden auf bestehende Projekte aufbauen und haben Zugang zur Londoner Technologiewelt. Dies ist ein wichtiger Schritt für uns auf dem Weg zum weltweit führenden Anbieter für Mobilitätslösungen".

Das neue Büro wird noch in diesem Jahr eröffnet und moderne Arbeitsplätze für zunächst rund 40 Spezialisten bereitstellen. Ein Vorteil des Londoner Standorts ist vor allem die Nähe zu aktuellen Ford-Projekten, wie beispielsweise dem Ford Transit PHEV (Plug-In Hybrid) Flottentest, der ebenfalls in diesem Jahr gestartet wird. Das private Straßennetz des angrenzenden Queen Elizabeth Olympic Parc kann darüber hinaus von Ford für Testanwendungen genutzt werden.

"Unser Here East-Campus stellt Raum sowie eine hochmoderne Infrastruktur für Unternehmen und Wissenschaftler zur Verfügung, die gemeinsam arbeiten und Technologien entwickeln können. Die Entscheidung von Ford, sich unserer Community von Innovatoren, Start-ups und Tech-Spezialisten anzuschließen, ist eine Bereicherung für den gesamten Campus", sagte Gavin Pool, CEO von Here East.

Der Campus ist aktuell bereits die Heimat der Loughborough University, einem der bedeutendsten britischen Hochschulpartner von Ford, sowie des Advanced Propulsion Center (APC), das von Ford mit der Forschung an Antriebssträngen sowie mit der Entwicklung des Ford Transit Plug-In Hybrid beauftragt wurde. Weitere Mieter auf dem Campus sind beispielsweise das aufstrebende Plexal Innovation Center und UCL Robotics.

Zusammen mit den zwei bereits existierenden Smart Mobility Büros in Dearborn/Michigan und Palo Alto/Kalifornien ergänzt das neue Londoner Büro auch das globale Netzwerk der Forschungs- und Innovationszentren von Ford, darunter das Ford Research and Innovation Center in Aachen.

