OTS: Fidor Solutions / Weitere Verstärkung für das Führungsteam der Fidor ...

Weitere Verstärkung für das Führungsteam der Fidor Solutions: Geert Ensing wird Chief Information Officer München (ots) - Weiterer Neuzugang bei Fidor Solutions: Der global agierende Lösungsanbieter für digitales Banking erweitert sein Führungsteam mit sofortiger Wirkung um Geert Ensing, der als neuer Interim Chief Information Officer die internationale Expansion mit vorantreiben wird.





Mit seinem innovativen Produktangebot hat Fidor Solutions als disruptiver Player bereits weltweit auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem die Fidor Bank belegt als Flaggschiff der Gruppe Fidors Expertise im Aufbau einer digitalen Bank bis zur Marktreife - basierend auf offenem API-Banking, Community und Mobile Apps sowie Middleware- und Internet-Banking-Lösungen als Host- oder Cloud-Service.

Nun wird Geert Ensing Fidors CIO. Er hat umfassende Erfahrungen im Umgang mit komplexen IT-Infrastrukturen, organisatorischen Transformationen sowie dem Management von IT-Outsourcing im Retail- und Commercial-Banking. Vor seiner Anstellung bei Fidor war er als Executive Vice President bei IT ABN AMRO tätig sowie als Berater für diverse Banken, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds. Zudem hat er IT-Dienstleister bei den Themen Digitalisierung, Altsysteme, technische und organisatorische IT-Transformation sowie IT-Sourcing beratend unterstützt. Er war in den vergangenen Jahren bei Finanzdienstleistern in den Niederlanden, Belgien, Finnland, Dänemark, Italien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und auch im Mittleren Osten beschäftigt.

"Für unsere internationale Expansionsstrategie ist es ein Glücksfall, jemanden mit so großer Erfahrung und Expertise wie Geert zu gewinnen. Wir freuen uns, dass Geert nun Teil der Fidor-Familie ist und seinen Teil dazu beiträgt, damit wir das nächste Level in puncto Wachstum erreichen. Sein Augenmerk gilt nicht nur der IT-Infrastruktur der Fidor Bank, sondern er wird auch das Umfeld für B2B-Dienstleistungen optimieren - zum Beispiel für die Fidor Payments Avenue und Fidor Bank As A Service", sagt Gé Drossaert im Namen des Vorstands der Fidor Gruppe.

"Innovation ist der Schlüssel und Fidor hat eine außergewöhnliche Kompetenz, wenn es um die Gestaltung der neuen digitalen Bankenlandschaft geht. Gerade jetzt mit der anstehenden Internationalisierung Teil des Teams zu werden, ist daher auch für mich persönlich eine tolle Gelegenheit. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen mit Fidor und seinen Geschäftspartnern zu teilen - gerade wenn es darum geht, die besten Technologien zu finden und fidorOS zu implementieren", so Geert Ensing, der Fidor zukünftig in Sachen Infrastruktur berät.

Über Fidor:

Die Fidor Solutions (www.fidor.com) bietet als global agierender Dienstleistungspartner Banken und Nicht-Banken kundenzentrierte, strategische Infrastruktur-Lösungen für die digitale Zukunft des Banking. Neben der Technologie stehen auch die damit verbundenen Service-Dienstleistungen im Zentrum des Angebots. Kernprodukte sind das "No-Stack Banking" als eine All-in-One-Lösung für digitales Banking sowie der "Digital Banking Accelerator", eine Produkt- und Service-Sammlung modularen Aufbaus, die auf jedes Kernbankensystem situativ zugeschnitten werden kann.

