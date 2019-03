OTS: Europcar Mobility Group / Albéric Chopelin zum Chief Commercial and ...

Albéric Chopelin zum Chief Commercial and Customer Officer der

Europcar Mobility Group berufen (FOTO)

Albéric Chopelin wird ab 15. April 2019 neuer Chief Commercial and

Customer Officer (CCO) der Europcar Mobility Group.



Chopelin wird

damit auch Mitglied des Konzernvorstands.

Bisher war Albéric Chopelin Senior Vice President | Chief Sales &

Marketing Officer bei der PSA Groupe. Seit Anfang 2018 war er in

dieser Rolle verantwortlich für die Marken der PSA Groupe (Peugeot,

Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall und Free2Move) gewesen,

insbesondere für deren Vertrieb und Marketing.

Mit der Berufung Chopelins ist die neue Führungsmannschaft der

Europcar Mobility Group unter CEO Caroline Parot komplett, die die

weitere Umsetzung der Konzernstrategie vorantreiben wird. Die

Europcar Mobility Group bietet heute ein breites Spektrum an

Mobilitätsdienstleistungen und -services: von der Autovermietung über

Car Sharing bis zum Chauffeur Service - sei es für eine Stunde, einen

Tag, eine Woche oder länger.

Caroline Parot, CEO der Europcar Mobility Group zur Berufung

Albéric Chopelins:

"Unsere Unternehmensgruppe hat sich in den vergangenen zwei Jahren

massiv verändert. Heute sind wir ein zukunftsorientierter

Mobilitätsdienstleiter: wir können Nutzungsarten und -bedürfnisse in

allen Mobilitätssegmenten sehr kundenorientiert und synergetisch

bedienen. Als neuer Chief Commercial and Customer Officer wird

Albéric Chopelin dazu beitragen, dass wir als Unternehmensgruppe

weiter wachsen. Er wird dies tun, in dem er, überall dort, wo wir

tätig sind, dafür sorgt, dass wir mehr Kunden und mehr

Mobilitätsbedürfnisse bedienen können."

Albéric Chopelin über seine neue Rolle:

"Ich freue mich darauf, gerade jetzt bei der Europcar Mobility

Group einzusteigen. Das Unternehmen hat sich diversifiziert und

erfolgreich neu positioniert. Wir leben in einem aufregenden

Zeitalter der Mobilität, in dem viele Akteure darum kämpfen, die

Chancen eines zweistelligen Marktwachstums für sich zu nutzen. Durch

ihren Ursprung als Autovermieter hat die Europcar Mobility Group die

Grundlagen der Usage- und Sharing-Economy tief in ihrem Kerngeschäft,

der Mobilität, verankert. Die Gruppe hat sich dann von einem

autozentrischen zu einem kundenzentrierten Modell entwickelt. Mit

dieser DNS und Kultur können wir nun eine wichtige Rolle bei der

Neugestaltung des kompletten Ökosystems der Mobilität spielen".

Der Vorstand der Europcar Mobility Group setzt sich ab dem 15.

April 2019 wie folgt zusammen:

- Caroline Parot, Group CEO,

- Fabrizio Ruggiero, Group Deputy CEO, Head of Business Units,

- Olivier Baldassari, Group Chief Countries and Operations

Officer,

- Albéric Chopelin, Group Chief Commercial and Customer Officer.

Über Albéric Chopelin:

Seit Anfang 2018 war Albéric Chopelin Senior Vice President |

Chief Sales & Marketing Officer bei der PSA Groupe. Er war 2009 als

Vice President & Country Managing Director zur PSA Groupe gekommen

und wurde 2011 Senior Vice President. Zwischen 2009 und 2018 hatte er

verschiedene Positionen innerhalb der Gruppe inne, in denen er

Business Turnarounds und disruptive Veränderungen in mehreren

europäischen Märkten (insbesondere Deutschland, Niederlande, Benelux,

Slowenien) leitete.

Chopelin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im General

Management, Change Management, Marketing & Sales in internationalen

und mittelständischen Unternehmen, wo er verschiedene leitende

Positionen innehatte, hauptsächlich in der Automobilindustrie und im

Einzelhandel (BMW Group, Ford Motor Company, French Foreign Trade

Advisor, HBR Group).

Albéric Chopelin hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft.

Zudem hat er ein Executive MBA Education Programm an der HEC (Paris,

Frankreich) absolviert.

Über Europcar Mobility Group:

Die Europcar Mobility Group ist einer der größten

Mobilitätsdienstleister und wird als börsennotiertes Unternehmen an

der Euronext Paris gelistet. Ihre Mission ist es, zum bevorzugten

Unternehmen für Mobilitätsdienstleistungen zu werden. Mit

vielfältigen Mobilitätslösungen wie Autovermietung, Transporter, Lkw,

Chauffeur-Service, Car-Sharing oder Peer-to-Peer-Lösungen bietet die

Europcar Mobility Group innovative und individuelle Alternativen zum

Autobesitz. Im Fokus der Gruppe und ihrer Mitarbeiter steht die

Kundenzufriedenheit. Aus diesem Anspruch heraus entwickelt die

Europcar Mobility Group kontinuierlich neue Dienstleistungen.

Die Europcar Mobility Group führt verschiedene Marken, um die

spezifischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Die vier

Hauptmarken sind: Europcar® - Europas führender Fahrzeugvermieter,

Goldcar® - Europas größte Low-Cost-Vermietung, InterRent® - günstige

Mietwagen in mehr als 30 Ländern und Ubeeqo® - ein europäisches

Unternehmen mit Spezialisierung auf Flotten- und Mobilitätslösungen

für Privat- und Geschäftskunden.

Die Europcar Mobility Group bietet ihre Mobilitätslösungen

weltweit in einem Netzwerk aus 133 Ländern an - darunter in

vollständigem Besitz 16 Ländergesellschaften in Europa, zwei in

Australien und Neuseeland sowie Franchise-Unternehmen und Partner.

