OTS: Europäische Kommission / EU-Terminvorschau vom 6. bis 14. Oktober 2018

Samstag, 06. Oktober

EU-weit: EU Code Week

Mit der EU-Programmierwoche ("EU Code Week") will die

EU-Kommission das Programmieren und digitale Kompetenzen fördern.



Sie

zählt zur EU-Strategie für einen digitalen Binnenmarkt

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_de.

Mehr als eine Million Menschen werden an interaktiven Veranstaltungen

teilnehmen, darunter Kinder, Eltern und Lehrer. Zu den

Veranstaltungen gehören unter anderem Code Hunting Games, in dem sich

Teams von Spielern an der Lösung von Codierrätseln beteiligen. Für

jedes Land gibt es EU Code Week Botschafter

https://codeweek.eu/ambassadors?country_iso=BE. Die vollständige

Liste und eine Karte der Veranstaltungen ist auf der Website der EU

Code Week https://codeweek.eu/ verfügbar.

Sonntag, 7. Oktober

EU-weit: Europäischer Kinotag

Unter dem Motto "Für Europa ins Kino" präsentieren die Arthouse

Kinos in Europa an diesem Tag die ganze Vielfalt europäischen

Filmschaffens. In mehr als 600 Kinos wird ein Programm mit

Vorschauen, Kinderfilmen und historischen Klassikern gezeigt.

Kinogänger können mit ihrem Besuch ein Zeichen für kulturelle

Vielfalt setzen. Eine Übersicht, welche Kinos in Deutschland

teilnehmen, können Sie hier https://artcinemaday.org/en/cinemas

aufrufen. Weitere Informationen zum Europäischen Kinotag finden Sie

hier https://artcinemaday.org/.

Montag, 08. Oktober

Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker beim Start der

"Europäischen Woche der Regionen und Städte" (bis 11.10.)

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die für

Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin Corina Crețu werden

die Europäische Woche der Regionen und Städte um 14.30 Uhr eröffnen.

Die Zukunft der EU-Kohäsionspolitik und die mittelfristige

Finanzplanung der EU sind die zentralen Themen der

Auftaktveranstaltung

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1_en. Ein

Höhepunkt ist die Verleihung der RegioStars Awards am Dienstag. Diese

Ausgabe der Europäischen Woche ist die erste nach der Vorlage des

Vorschlags der Kommission für die Kohäsionspolitik 2021-2027.

Hintergrundinformationen finden Sie hier http://ots.de/oJ0eBT. Europe

by Satellite (EbS+) http://ots.de/taaI4V überträgt ab 14.30 Uhr die

Auftaktveranstaltung.

Brüssel: Kommissionsvizepräsident Timmermans empfängt

Religionsvertreter

"Die Zukunft Europas - Herausforderungen durch konkretes Handeln

begegnen" - unter diesem Motto steht das jährliche hochrangige

Treffen der Europäischen Kommission mit religiösen Führern aus ganz

Europa. Mehr Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung

http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5965_en.htm sowie auf

dieser Website

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189 der

Europäischen Kommission.

Barcelona: Mogherini und Hahn beim dritten Regionalforum der Union

für den Mittelmeerraum

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini leitet zusammen mit

Jordaniens Außenminister Aiman Safadi das Regionalforum der Union für

den Mittelmeerraum (UfM) http://ots.de/tsdKwf. Mogherini wird das

Forum eröffnen und an der Pressekonferenz teilnehmen. Johannes Hahn,

EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und

Erweiterungsverhandlungen, wird die Veranstaltung zur

Mittelmeer-Initiative für Beschäftigung (Med4Jobs)

http://ots.de/0JuGBe eröffnen, die sich mit dem Engagement und den

Auswirkungen des Privatsektors in der Region befasst. Das Forum

bringt Ministerdelegationen aus den 43 Mitgliedsländern der UfM

zusammen. Außerdem werden Beobachter unter anderem von der Liga der

Arabischen Staaten, der Europa-Mittelmeer-Region, der Europäischen

Investitionsbank (EIB) und des Europäischen Wirtschafts- und

Sozialausschusses vor Ort sein. Europe by Satellite (EbS)

http://ots.de/QV5nBT wird die Veranstaltung übertragen.

Luxemburg: Teilweise Neubesetzung des Europäischen Gerichtshofs

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen

der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs statt, wobei auch

eine Wiederernennung möglich ist. Um 17.30 Uhr ist eine feierliche

Sitzung zu den Wieder- und Neuernennungen des Gerichtshofs geplant.

An der Zeremonie nimmt auch EU-Industriekommissarin Elżbieta

Bieńkowska teil. Die Sitzung wird auf der Website des EuGH

http://www.curia.europa.eu/ live übertragen.

Dienstag, 09. Oktober

Frankfurt (Main): EU-Kommissarin Mariya Gabriel bei Frankfurter

Buchmesse (bis 14.10.)

EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel eröffnet die Frankfurter

Buchmesse https://www.buchmesse.de/ mit dem georgischen

Premierminister Mamuka Bakhtadze und hält eine Eröffnungsrede. Sie

trifft sich dort mit Vertretern der Europäischen Verlegervereinigung,

der Frankfurter Buchmesse und des Börsenvereins des Deutschen

Buchhandels, mit Frank Sambeth, CEO des Verlages Random House

Deutschland, sowie mit Vertretern von bulgarischen und französischen

Verlagen.

Brüssel: EU-Regionalkommissarin Corina Cretu bei Verleihung der

"RegioStars Awards"

Beim diesjährigen Wettbewerb

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/170_en werden

die besten Projekte im Bereich der Kohäsionspolitik in fünf

Kategorien ausgewählt: Erzielung eines industriellen Wandels,

Förderung einer Lebensweise mit niedrigen Kohlenstoffemissionen,

Schaffung besserer und zugänglicherer öffentlicher Dienste,

Bewältigung von Herausforderungen der Migration auf lange Sicht und

Schutz des kulturellen EU-Erbes. Auch das deutsche Projekt "Batteries

for the Future" http://ots.de/RiJ6ov aus Thüringen zählt zu den

Finalisten. Die Gewinner werden im Rahmen der Europäischen Woche der

Regionen und Städte 2018 https://europa.eu/regions-and-cities/

bekannt gegeben. EU-Regionalkommissarin Corina Cretu wird die

Eröffnungsrede halten. Europe by Satellite (EbS+)

http://ots.de/MWebPl überträgt die Zeremonie ab 19 Uhr.

Luxemburg: Rat für Umwelt

Der Rat wird Schlussfolgerungen zum Klimawandel annehmen. Diese

sollen als Standpunkt der EU für die bevorstehenden Verhandlungen auf

der COP24, dem VN-Klimagipfel im Dezember in Katowice (Polen),

dienen. Die Minister werden auch über CO2-Emissionsnormen für

Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge

sprechen. Im Vorfeld der Konferenz der Vertragsparteien des

Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) im November in

Scharm-el-Scheich (Ägypten) wird der Rat Schlussfolgerungen zur

biologischen Vielfalt annehmen. Der österreichische Vorsitz wird die

Ministerrunde über den Stand der Dinge bei der Richtlinie über

Einwegkunststoffe unterrichten. Für die EU-Kommission nimmt

Umweltkommissar Karmenu Vella an dem Treffen teil, der sich am Rande

des Rates auch mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze treffen

wird. Weitere Informationen finden Sie vorab hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2018/10/09/. Europe by

Satellite (EbS) http://ots.de/NqVzL5 überträgt um 20 Uhr die

abschließende Pressekonferenz.

Frankfurt/Main: Treffen des EZB-Rats

Der EZB-Rat

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html,

das oberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank, kommt zu

seiner nächsten nicht geldpolitischen Sitzung zusammen. Mehr

Informationen zu dem Treffen finden Sie auf der Website

http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html der

Zentralbank. Die abschließende Pressekonferenz wird von Europe by

Satellite http://ots.de/imZN7d live übertragen.

Mittwoch, 10. Oktober

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/eYazWc abgerufen werden.

Bali Nusa Dua/Indonesien: EU-Kommissare bei IMF/WBG-Konferenz (bis

14.10.)

An der offiziellen Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds

und der Weltbank (8. bis 14. 10.) werden die drei EU-Kommissare

Johannes Hahn (bis 12.10.), Pierre Moscovici (bis 14.10.) und Valdis

Dombrovskis (bis 14.10.) teilnehmen. EU-Währungskommissar Pierre

Moscovici wird auch bei der Konferenz "Wie globaler Handel

integratives Wachstum fördern kann" und dem Treffen der

G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure anwesend sein.

EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis nimmt an verschiedenen

Podiumsdiskussionen und Sitzungen teil. Er wird sich in Bali mit

US-Notenbank-Chef Jerome Powell, der ukrainischen Finanzministerin

Oksana Markarova, dem Sekretär des Finanzministeriums der Vereinigten

Staaten Steven Mnuchin und Suma Chakrabarti, dem Präsidenten der

Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), treffen.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website

https://meetings.imf.org/en/2018/Annual der Konferenz. Europe by

Satellite (EbS+) http://ots.de/cpfG2w stellt Videomaterial von der

Konferenz zur Verfügung.

Donnerstag, 11. Oktober

Celle: EU-Verbraucherkommissar Andriukaitis zum Thema Tierschutz

in Niedersachsen (bis 12.10.)

Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast

begrüßt EU-Verbraucherkommissar Vytenis Andriukaitis zu einem

zweitägigen Informationsbesuch. Inhaltlicher Schwerpunkt wird der

Tierschutzplan und die darauf aufbauende "Niedersächsische

Nutztierstrategie" sein. Gemeinsam besuchen beide einen

Schweinemastbetrieb. Anschließend nehmen sie an einer Sitzung des

Lenkungsausschusses teil. Am 12.10. um 10.45 Uhr ist eine gemeinsame

Pressekonferenz auf einem Bauernhof geplant (Betrieb Karl Harleß,

Mühlenstraße 13, 29593 Schwienau). Anmeldung bitte bis zum 5.10.

unter pressestelle@ml.niedersachsen.de.

Falkensee: Bürgerdialog zur Zukunft Europas mit

EU-Kommissionsvertreter Kühnel

Die bundesweite Bürgerdialogreihe der Europa-Union Deutschland

"Und jetzt, Europa? Wir müssen reden!" macht Station in Falkensee.

Beim Bürgerdialog in der Stadthalle diskutiert das Publikum mit

Politikern und Experten über den Wert der EU, die künftige Rolle

Europas in der Welt und die Bedeutung konkreter europäischer

Regelungen in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit und Verbraucherschutz.

Rede und Antwort stehen u.a. Richard Kühnel, Vertreter der

Europäischen Kommission in Deutschland, die Europaabgeordnete Dr.

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Richstein, Mitglied des Landtages

Brandenburg, Kim-Mailin Weinrich, EU-Koodinierungsgruppe im

Auswärtigen Amt und Susanne Wixforth, Referatsleiterin Abteilung

Internationale und europäische Gewerkschafspolitik beim DGB. Weitere

Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier http://ots.de/nCp1UL.

Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (bis 12.10.)

Die EU-Kommissare Dimitris Avramopoulos und Julian King nehmen an

dem Ministertreffen teil. Im Mittelpunkt der Beratungen der

Justizminister stehen elektronische Beweismittel und die Richtlinie

über Insolvenz, Restrukturierung und zweite Chance. Die Innenminister

werden sich mit der Europäischen Grenz- und Küstenwache und der

Überprüfung der Rückführungsrichtlinie befassen. Weitere

Informationen finden Sie vorab hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2018/10/11-12/. Europe

by Satellite (EbS) http://ots.de/BIU5TJ überträgt um 15 Uhr die

Abschlusspressekonferenz.

Wien: Interparlamentarische Konferenz für die Gemeinsame Außen-,

Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GASP/GSVP) (bis 12.10.)

An der Konferenz nehmen u.a. der EU-Nachbarschafts- und

Erweiterungskommissar Johannes Hahn, Frontex-Direktor Berndt Körner

und Österreichs Außenministerin Karin Kneissl teil. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website

https://www.parlament.gv.at/EU2018/GASPGSVP/index.shtml der

Konferenz.

Freitag, 12. Oktober

Brüssel: Kommissar Oettinger bei Konferenz

"Der EU-Haushalt der Zukunft - der Weg dorthin" Bei dieser

Konferenz will die Kommission weitere Rückmeldungen sammeln und die

Debatte über strategische Entscheidungen und politische

Entscheidungen fortsetzen, um einen modernen, fairen und ausgewogenen

EU-Haushalt für die Zukunft zu bilden. EU-Haushaltskommissar Günther

Oettinger nimmt an der Konferenz teil. Mehr Informationen finden Sie

in dieser Pressemitteilung

http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5989_en.htm sowie auf

der Website http://ots.de/xZmObC der Konferenz.

Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres

Der Rat "Inneres" wird voraussichtlich über den

Kommissionsvorschlag zur Europäischen Agentur für die Grenz- und

Küstenwache beraten. Auf der Tagesordnung steht auch die Reform der

Rückführungsrichtlinie. In diesem Zusammenhang werden die Minister

den Kommissionsvorschlag erörtern, mit dem die Rückkehrquote von

Personen erhöht werden soll, die sich illegal in der EU aufhalten.

Darüber hinaus wird der Rat die Vorschläge der Kommission für den

nächsten langfristigen EU-Haushalt erörtern. Dabei dürfte er vor

allem die Umsetzung der externen Aspekte der EU-Migrationspolitik

prüfen. Weitere Informationen finden Sie vorab hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2018/10/11-12/. Europe

by Satellite (EbS) http://ots.de/3N5m3w überträgt um 18.30 Uhr die

Abschlusspressekonferenz.

Wien: Informelle Tagung der Minister für Gleichstellung

Das informelle Ministertreffen bringt Gleichstellungsminister aus

EU-Mitgliedstaaten zusammen und ist verknüpft mit der Konferenz

'Gender Equality and YOU', die am 11. und 12. Oktober 2018 am selben

Veranstaltungsort stattfindet. Weitere Informationen finden Sie vorab

hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2018/10/12/.

