Studie: Hamstern ist im globalen Handel "in"- USA gegenüber Europa im

Vorteil

Hamburg (ots) -

- Welthandel wächst schneller als erwartet, insbesondere beim Wert der

gehandelten Waren und Dienstleistungen

- Für das Gesamtjahr 2021 sattes Plus von 15,9 % (Wert) und 7,7 % (Volumen)

erwartet, auch 2022 überdurchschnittliches Wachstum prognostiziert

- Engpässe bei Containerkapazitäten und Verspätungen lassen Preise im Welthandel

explodieren, kurzfristig keine Entspannung in Sicht

- Unternehmen versuchen, Lagerbestände aufzufüllen und knappe Waren zu hamstern

- US-Unternehmen sind gegenüber Europa unter anderem durch die frühere

Wiedereröffnung allerdings klar im Vorteil, europäische und insbesondere

deutsche Unternehmen haben Mühe, Lagerbestände aufzufüllen

- Stabile Lieferketten: Notfallpläne und Partnerschaften dürften in Zukunft

wichtiger sein als Geografie

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Welthandel schneller und stärker als

erwartet erholt, insbesondere beim Wert der gehandelten Waren und

Dienstleistungen.



Für das Gesamtjahr 2021 dürfte sich dies fortsetzen und beim

Volumen der gehandelten Waren und Dienstleistungen ein sattes Plus von 7,7 % zu

Buche stehen (2020: -8 %), beim Wert sogar ein Zuwachs um +15,9 % (2020: -9,9

%). Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie "Ship me, if you can" des

weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes.

Hamsterkäufe sind aktuell in im globalen Handel - Europa und Deutschland im

Hintertreffen

"Der prophezeite Nachhol-Boom nach dem Lockdown hat längst eingesetzt, und

Unternehmen versuchen händeringend, ihre Lagerbestände aufzufüllen, sagt Ron van

het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das

ist aktuell allerdings kein Selbstläufer: Angesichts der anhaltenden Engpässe in

der Versorgungskette, insbesondere bei den Schiffscontainern selbst, und den

längsten Verspätungen seit einem Jahrzehnt steigen die Preise und damit Kosten

des Welthandels im Galopp auf neue Rekordhöhen. Hamsterkäufe sind aktuell in im

globalen Handel. Die USA haben im Rennen um die Waren dabei allerdings klar die

Nase vorne - unter anderem aufgrund der früheren Wiedereröffnung."

Der Einbruch bei Angebot und Nachfrage war der maßgebliche Treiber hinter dem

Einbruch des Welthandels 2020. Für den diesjährigen Anstieg des Werts der

gehandelten Waren und Dienstleistungen macht die Normalisierung der Angebots-

und Nachfragebedingungen allerdings nur etwa 15 % aus - die Aufstockung der

Lagerbestände hingegen etwa 50 %. Auch die knappen Schiffskapazitäten mit den

damit verbundenen hohen Preisen machen rund 35 % des Anstiegs aus.

Kurzfristig keine Entspannung bei Schiffskapazitäten in Sicht - auch 2022

Engpässe erwartet

"Schiffskapazitäten dürften kurzfristig auch weiterhin knapp bleiben", sagt Van

het Hof. "Gründe dafür sind neben dem regional sehr ungleichmäßigen Aufschwung

die unzureichenden Investitionen der letzten Jahre in der Seeschifffahrt. Auch

die Tatsache, dass es wenige Alternativen zur Seefracht gibt und neue

Kapazitäten nur langsam in Betrieb genommen werden können, tragen nicht zu einer

schnellen Entspannung bei. Der Bau eines neuen Schiffes dauert in der Regel

anderthalb Jahre, so dass es auch 2022 noch zu Engpässen und in der Folge zu

hohen Frachtraten kommen dürfte."

Der Preis- und Kapazitätsdruck dürfte also auch 2022 anhalten, obwohl er 2021

seinen Höhepunkt erreichen dürfte. Erwartete niedrigere Zölle werden den

Preisdruck nicht ausgleichen können, die Handelskosten werden auch 2022 hoch

bleiben. Insgesamt erwarten die Volkswirte des Kreditversicherers für 2022 ein

erneut überdurchschnittliches Wachstum des Welthandels von +6,2 % beim Volumen

und +8,4 % beim Wert.

Der große "Run" um die Waren: USA klar an der Spitze des Rennens im Vergleich zu

Europa

US-Unternehmen haben sich aktuell an die Spitze der Warteschlange gesetzt beim

Rennen um die Waren: Warenlieferungen aus Asien in die USA nehmen derzeit um

etwa 30 % zu, nach Europa sind es aufgrund der wesentlich späteren Öffnung nur

etwa 10 % mehr.

Nach den Lieferunterbrechungen im Jahr 2020 ist dies der zweite Schock für die

globalen Lieferketten in kurzer Zeit.

"Die meisten europäischen Länder, insbesondere Deutschland, haben aktuell Mühe,

ihre ohnehin niedrigen Lagerbestände wieder aufzufüllen", sagt Van het Hof.

"Unterbrechungen von Lieferketten sind also auch 2021 an der Tagesordnung -

obwohl viele Unternehmen bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Maßnahmen

eingeleitet haben, um ihre Lieferketten zu stabilisieren. Es ist definitiv an

der Zeit, das Thema anzugehen, denn auch in den kommenden Jahren ist mit

weiteren Schocks für die Versorgungsketten zu rechnen. Unternehmen haben es

daher selbst in der Hand, zu den Gewinnern zu gehören."

Lieferketten stabilisieren: Notfallpläne und stabile Partnerschaft zu

Lieferanten wichtig

2020 mussten 94 % der im Zuge einer Euler Hermes Studie zu

Lieferkettenunterbrechungen befragten Unternehmen in Deutschland, den USA,

Großbritannien, Frankreich und Italien zeitweise Unterbrechung ihrer

Lieferketten verkraften (Deutschland 95%), jedes fünfte Unternehmen davon

verzeichnete sogar schwerwiegende Beeinträchtigungen (Deutschland 16 %). Mehr

als die Hälfte (52 %) hatte damals bereits Maßnahmen ergriffen, um ihre

Versorgungskette für die Zukunft robuster aufzustellen. Auch Re-Shoring wurde

teilweise diskutiert - allerdings erwägten nur etwa 10-15 % der Unternehmen,

ihre Produktion tatsächlich nach Deutschland zurückzuholen.

"Lieferketten können brechen, egal ob sie global sind oder lokal", sagt Van het

Hof. "Das hat die Coronapandemie gezeigt - aber auch die aktuelle

Flutkatastrophe, bei der auch Lieferketten im eigenen Land unterbrochen wurden.

Eine Garantie für eine robuste Versorgungskette gibt es nie - letztlich geht es

vielmehr darum, Notfallpläne für verschiedene Szenarien in der Tasche zu haben,

um schnell und flexibel handeln zu können. Zudem dürfte die Beziehungsqualität

mit den eigenen Lieferanten für die Zukunft eine immer größere Rolle spielen,

unabhängig davon, wo diese geografisch ihren Sitz haben. Eine partnerschaftliche

Beziehung zu Lieferanten dürfte sich langfristig eher auszahlen als aus diesem

bei Liefervereinbarungen den letzten Cent herauszupressen."

Die deutsche Fassung der Studie zum Welthandel finden Sie hier:

https://ots.de/LfS7OX

Die vollständige Studie (Englisch): "Ship me, if you can" (PDF) finden Sie hier:

https://ots.de/XnMGB0

Die Studie zu Lieferketten in Zeiten von Covid-19 (Dezember 2020) finden Sie

hier:

https://ots.de/9ky1Qu

Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und

anerkannter Spezialist für Kaution und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen

Betrug oder politische Risiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre

Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie

im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert Euler

Hermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 80 Millionen kleiner,

mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die

Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)

entfallen.

Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sicherer und gibt den

weltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren

Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von

Standard & Poor's ist Euler Hermes im Schadensfall der finanzstarke Partner an

der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten und

beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2020 versicherte Euler Hermes

weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 824 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.eulerhermes.de

Social Media

CEO Blog Ron van het Hof

https://www.eulerhermes.de/presse/ceo-blog.html

Linkedin Euler Hermes Deutschland

https://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschland

XING Euler Hermes Deutschland

https://www.xing.com/company/eulerhermes/updates

Youtube Euler Hermes Deutschland

https://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cA

Twitter @eulerhermes

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftige

Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen

Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte und

unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die

tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten

Aussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im

jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird",

"sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt",

"prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls eine

zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen

oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren von solchen

zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören

u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lage einschließlich der

branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkte der

Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte einschließlich der

"Emerging Markets" einschließlich Marktvolatilität, Liquidität und

Kreditereignisse, (iii) die Häufigkeit und das Ausmaß der versicherten

Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen

ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v) Ausmaß

der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii) Wechselkursentwicklungen

einschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii) Entwicklung der

Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen

einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der Europäischen

Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bzw.

ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich

der damit verbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,

sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einem örtlichen,

regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Die

Eintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschläge

und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Pressekontakt:

Euler Hermes Deutschland

Antje Wolters

Pressesprecherin

Telefon: +49 (0)40 8834-1033

Mobil: +49 (0)160 899 2772

mailto:antje.wolters@eulerhermes.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52706/4994883

OTS: Euler Hermes Deutschland