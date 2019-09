OTS: Euler Hermes Deutschland / Studie: Diese drei Krisenindikatoren weisen ...

Studie: Diese drei Krisenindikatoren weisen frühzeitig auf eine

mögliche Insolvenz hin

--------------------------------------------------------------

Vollständige EH Studie

http://ots.



de/jSGIhX

--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) -

- Stetig sinkende Profitabilität bei europäischen KMU ist

wichtigster Indikator für Unternehmenskrisen

- Umsatzentwicklung insbesondere in Deutschland oft kein geeigneter

Frühindikator

- Eigenkapitalquote und Zinsdeckung sind die beiden weiteren

wichtigsten Kennzahlen

- Mit Eigenkapital sterben: Deutsche Unternehmen rutschen oft mit

vergleichsweise guter Kapitalisierung in die Insolvenz

- Rechnungen und Zinsen lassen sich nicht aus Eigenkapital begleichen

- Liquidität in Bilanz nur schwer sichtbar

Nicht etwa ein Umsatzeinbruch, sondern eine über Jahre stetig

sinkende Profitabilität ist der wichtigste Indikator für

Unternehmenskrisen, der auf eine mögliche spätere Insolvenz von

kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) [1] hindeutet. Die

Eigenkapitalquote sowie die Zinsdeckung sind die beiden weiteren

Kenngrößen, die Unternehmen bei ihren Abnehmern im Auge behalten

sollten. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie des weltweit

führenden Kreditversicherers Euler Hermes und TRIB Rating, dem

Rating-Service von Euler Hermes Rating in Zusammenarbeit mit Moody's

Investors Service für europaweit einheitliche Ratings für

mittelständische Unternehmen. Die Experten haben dazu Datensätze von

mehr als 250.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen in

Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ausgewertet und dabei

insbesondere die letzten vier Jahre vor einer Insolvenz betrachtet.

Umsatz nicht die beste Messgröße: Umfangreiche Vertriebsprogramme

steuern dagegen

"Der klassische Verlauf von Unternehmenskrisen aus dem Lehrbuch

besagt, dass auf die nach außen hin in der Regel unsichtbaren

Strategiekrise ein stetiger Umsatzrückgang folgt", sagt Kai Gerdes,

Direktor Analyse bei Euler Hermes Rating. "Unsere Analyse zeigt für

Deutschland jetzt allerdings das komplette Gegenteil. Im Schnitt

stiegen die Umsätze in den letzten vier Jahren vor der Insolvenz von

KMU in Deutschland sogar. Das hat einen einfachen Grund: Die

Unternehmen versuchen mit umfangreichen Verkaufsoffensiven

gegenzusteuern und so die Auslastung der Kapazitäten quasi künstlich

hoch zu halten. Doch da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn

diese Maßnahmen gehen auf die Marge und die Profitabilität. Deshalb

ist auch die Profitabilität der wichtigste Indikator für

Unternehmenskrisen."

Bei KMU in Frankreich, Spanien und Italien sanken die Umsätze in

den vier Jahren vor der Insolvenz im Durchschnitt nur sehr leicht -

aber auch hier war kein deutlicher Umsatzeinbruch zu erkennen, der

für die notwendige Trennschärfe für diese Finanzkennzahl im Verlauf

der Unternehmenskrise sprechen würde.

Brenzlig wird es, wenn es über Jahre abwärts geht - Liquidität in

Bilanz schwer sichtbar

"Wir begleiten sehr viele Unternehmen in schwierigen Zeiten", sagt

Ron van het Hof CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und

der Schweiz. "Eine Delle bei der Profitabilität sehen wir

beispielweise durch konjunkturelle Veränderungen sehr häufig. Das ist

meistens nicht weiter beunruhigend. Erst wenn es Jahr für Jahr

abwärts geht wird es langsam brenzlig, denn die sinkende

Profitabilität beeinflusst unmittelbar die Liquidität. Und diese

Kennzahl wiederum ist für Außenstehende nur schwer sichtbar. Die

Bilanz gibt meistens keine genaue Angabe darüber, wie viel Geld

wirklich noch da ist und wie viele Mittel gebunden sind. Hinschauen

sollte man also deutlich früher - bevor die Abwärtsspirale so richtig

einsetzt."

Vier Jahre vor der Insolvenz liegt die Profitabilität [2] bei

pleitegegangenen deutschen KMU im Durchschnitt bei relativ schwachen

7%. In Frankreich (etwa 6%), Spanien (unter 4%) und Italien (fast 0%)

ist sie allerdings noch niedriger und fällt im weiteren Krisenverlauf

deutlich ab, meist in den tiefroten Bereich. Zum Vergleich: Die

durchschnittliche Profitabilität von allen KMU in diesen Ländern

liegt bei 10-14%.

Zwei weitere aussagekräftige Indikatoren für Unternehmenskrisen:

Eigenkapitalquote und Zinsdeckung

Neben der Profitabilität sind nach Analyse von Euler Hermes und

TRIBRating die Eigenkapitalquote [3] und die Zinsdeckung [4] die

beiden weiteren wichtigen Indikatoren für Unternehmenskrisen, die auf

eine möglicherweise drohende Insolvenz von europäischen KMU hindeuten

könnten. Die Eigenkapitalquote sinkt in den meisten Ländern analog

zur Ertragsentwicklung, allerdings deutlich langsamer. Erst im

letzten Jahr vor der Insolvenz findet ein drastischer Abfall statt,

der zu einer Überschuldung der KMU führt - außer in Deutschland.

Kein Allheilmittel: Rechnungen und Zinsen lassen sich nicht aus

dem Eigenkapital bezahlen

"Deutsche KMU sind im europäischen Vergleich auch beim

Eigenkapital das 'kleine gallische Dorf', das weiterhin tapfer

Widerstand leistet", sagt Van het Hof. "Allerdings hilft Ihnen auch

das meist wenig, wenn die Abwärtsspirale erst einmal voll im Gang

ist. Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern rutschen

deutsche KMU mit einer wesentlich besseren Kapitalisierung in die

Pleite. Das zeigt einmal mehr: Zinsen oder Rechnungen lassen sich

nicht aus dem Eigenkapital bezahlen. Insofern ist es auch wenig

verwunderlich, dass in Deutschland nicht die Überschuldung, sondern

die Zahlungsunfähigkeit der häufigste Grund für eine Insolvenz ist."

Die Eigenkapitalquote bei deutschen KMU liegt im letzten

Bilanzjahr vor der Insolvenz bei durchschnittlich 16,1%. Damit ist

sie im Krisenverlauf nur um gut vier Prozentpunkte gesunken. Die

durchschnittliche Eigenkapitalquote aller KMU i den vier europäischen

Ländern liegt mit 30% also deutlich höher. In Italien hingegen liegt

die Eigenkapitalquote im letzten Bilanzjahr vor der Insolvenz bereits

weit im roten Bereich mit -36,6%. Französische KMU haben ihr

Eigenkapital auch weitestgehend aufgebraucht (0%) und Spanien ist mit

-4,8% ebenfalls im Negativbereich bei der Eigenkapitalquote.

Der dritte aussagekräftige Frühindikator bei kriselnden KMU ist

die Zinsdeckung. Diese war über alle vier untersuchten Länder hinweg

bereits drei Jahre vor der Insolvenz sehr schwach.

Schon drei Jahre vor Insolvenz: Operativer Gewinn kann Zinsaufwand

kaum noch decken

"Die operativen Gewinne der später insolventen KMU waren also

bereits vier Jahre vor der Insolvenz kaum noch oder bereits nicht

mehr ausreichend, um die Zinsaufwendungen zu decken", sagt Gerdes.

"Im weiteren Verlauf der Unternehmenskrise nimmt dies noch rapide

weiter ab. Die KMU nehmen weitere Schulden auf, um ihre Kosten zu

decken. Zusammen mit der rückläufigen Profitabilität macht sie das

noch instabiler und sehr gefährdet für jegliche negative Entwicklung

von außen."

Strategiekrise ist nach außen unsichtbar: Managementfehler spielen

immer eine Rolle

Die Phasen einer klassischen Unternehmenskrise aus dem Lehrbuch

lassen sich in der Praxis nach Analysen der Studie von Euler Hermes

nicht immer trennscharf anwenden. Wirklich gut in der Bilanz

sichtbar, ist eigentlich nur der Mittelteil: Die

Profitabilitätskrise. Die vorangegangene Strategiekrise und die

folgende Liquiditätskrise sind hingegen nur schwer von außen

sichtbar.

"Die Strategiekrise ist für Außenstehende zunächst meist gar nicht

sichtbar", sagt Van het Hof. "Häufig sind das Managementfehler oder

eine falsche Geschäftsstrategie. Aber auch Veränderungen beim

Kundenverhalten, bei den Kaufgewohnheiten, technologische oder

strukturelle Veränderungen, der Markteintritt von neuen

Wettbewerbern, politische oder rechtliche Veränderungen können hier

eine große Rolle spielen. Allerdings liegt eigentlich immer eine

strategische Fehleinschätzung dieser externen Faktoren vor. Je länger

diese unerkannt bleibt, desto drastischer der anschließende Verlauf

der Unternehmenskrise."

Definitionen:

[1] KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen werden definiert

als Unternehmen mit einem Umsatz 500 Millionen Euro pro Jahr.

[2] Messgröße ist Return on Capital Employed (ROCE): EBIT / Netto

Finanzschulden + Eigenkapital

[3] Eigenkapitalquote: Eigenkapital / Bilanzsumme

[4] Zinsdeckung: EBIT / Zinsaufwand

Die vollständige Studie von Euler Hermes und TRIB Rating "Three

indicators can reveal SME insolvency risk up to four years in

advance" finden Sie beigefügt sowie hier:

https://www.ehrg.de/ver/studien/Studie_20190924.pdf

TRIBRating ist eine neue Dienstleistung für Akteure im Umfeld von

KMU und MidCap-Finanzierungen. TRIBRating bietet mit einer

detaillierten, maßgeschneiderten und transparenten Methodik eine

solide Bewertung der Kreditwürdigkeit von kleinen und

mittelständischen Unternehmen (KMU) und Mid Caps.

Die unabhängigen, weltweit vergleichbaren Ratings ermöglichen es

kleinen und mittleren Unternehmen, ein breiteres Spektrum an

Finanzierungsquellen zu erschließen. Die TRIBRating-Methoden sind in

Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar. Euler Hermes

Rating hat diese in Zusammenarbeit mit Moody's Investors Service

entwickelt, einer führenden globalen Ratingagentur mit langjähriger

Erfahrung in der Entwicklung von Ratingmethoden. In Verbindung mit

dem umfassenden Kreditrisiko- und Branchenwissen von Euler Hermes

identifiziert, analysiert und überwacht TRIBRating die spezifischen

Kreditmerkmale von KMU und MidCaps.

Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im

Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Kaution

und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische

Risiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung

und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie

im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und

analysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als

40 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen.

Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des

globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.

Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sicherer

und gibt den weltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen in

ihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der

Allianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist Euler

Hermes im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner

Kunden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern

vertreten und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2018 wies

Euler Hermes einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,7 Milliarden Euro

aus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR

962 Milliarden.

Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de

Social Media

CEO Blog Ron van het Hof http://eulerhermes-blog.de/

Linkedin Euler Hermes Deutschland

https://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschland

XING Euler Hermes Deutschland http://ots.de/8CDh3e

Youtube Euler Hermes Deutschland

https://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cA

Twitter @eulerhermes

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen

über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen der

Geschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken sowie

Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen

Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten

Aussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichteten

Aussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörtern

wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt",

"glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin"

ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen

Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund

verschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagen

beträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) die

allgemeine konjunkturelle Lage einschließlich der

branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkte

der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte

einschließlich der ?Emerging Markets? einschließlich

Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) die

Häufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisse

einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;

daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)

Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)

Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,

(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und

aufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich der

Währungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungen

der Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,

(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damit

verbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,

sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einem

örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Die

Eintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch

Terroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren.

OTS: Euler Hermes Deutschland

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52706

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52706.rss2

Pressekontakt:

Euler Hermes Deutschland

Antje Wolters

Pressesprecherin

Telefon: +49 (0)40 8834-1033

Mobil: +49 (0)160 899 2772

antje.wolters@eulerhermes.com