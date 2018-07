OTS: Euler Hermes Deutschland / Euler Hermes erwartet Abkühlung der Konjunktur

Euler Hermes erwartet Abkühlung der Konjunktur

- Gipfel des Wachstums ist überschritten

- Drei Faktoren beschleunigen Ende des Konjunkturzyklus

- USA wachsen stärker, Europa kühlt sich ab, China stabilisiert

Asien, Naher Osten und Afrika wachsen durch Rohstoffe

Nach Jahren dynamischen Wachstums trüben sich die Aussichten für

die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft ein.



Die Volkswirte des

weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes gehen in ihrer

aktualisierten Konjunkturprognose davon aus, dass der Gipfel des

Wachstums überschritten ist. Zwar wird sich weltweit das Wachstum

auch 2018 und 2019 fortsetzen. Die Experten weisen aber darauf hin,

dass sich der Konjunkturzyklus seinem Ende neigt. Beschleunigt werde

diese Entwicklung durch mehrere Faktoren:

1) der Inflationsschock, der steigende Ölpreis (von Euler Hermes bei

durchschnittlich 72 USD im Jahr 2018 erwartet) dürfte weltweit die

Inflation anheizen,

2) der Zinsschock, um das Risiko einer Überhitzung der US-Wirtschaft

einzudämmen, dürfte die FED ihre Geldpolitik weiter straffen,

3) der Instabilitätsschock infolge des amerikanischen Protektionismus

und bilateraler Reaktionen.

"Die Weltwirtschaft kann diese Schocks vermutlich weitgehend

abfedern", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. "2018 beschleunigt sich das globale und

das Wirtschaftswachstum in Deutschland sogar noch leicht. Für 2019

erwarten wir dann aber eine moderate Abschwächung der Konjunktur. Der

Gipfel des Wachstums liegt dann hinter uns."

Für 2018 erwarten die Experten von Euler Hermes ein globales

Wirtschaftswachstum von + 3,3% (gegenüber + 3,2% im Jahr 2017), für

2019 dann eine Abschwächung des Wachstums auf nur noch + 3,1%. In

jedem Quartal überprüft Euler Hermes sein internationales

makroökonomisches Szenario und aktualisiert seine Wachstumsprognosen

für die einzelnen Regionen.

Zunächst beschleunigtes Wachstum in den USA

Das Wachstum in den USA beschleunigt sich in diesem Jahr weiter.

Die von der Regierung erlassenen Steuersenkungen kommen sowohl

Unternehmen als auch Haushalten zugute und dürften das Wachstum im

Jahr 2018 auf + 2,9 % beschleunigen (+ 2,3 % im Jahr 2017). Um eine

Überhitzung der Konjunktur zu vermeiden, wird die Fed ihre

Geldpolitik straffen. Noch für 2018 erwartet Euler Hermes deshalb

zwei Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr und für 2019 zwei weitere.

Die Steuersenkungen steigern das öffentliche Defizit. Während es

2017 bei 3,7% des BIP lag, prognostizieren die Experten von Euler

Hermes einen Anstieg auf 4% in 2018 und auf 4,5% in 2019. In den

nächsten Monaten könnte deshalb in den USA der Haushaltssanierung

Vorrang eingeräumt werden. Insgesamt erwartet die Studie, dass sich

das Wachstum in den USA im Jahr 2019 auf + 2,4 % verlangsamen wird.

Abkühlung in Europa

Das Wachstum in Europa schwächt sich nach einer starken

Entwicklung im Jahr 2017 (+ 2,6%, das höchste seit 10 Jahren) 2018

und 2019 auf + 2,1% bzw. + 1,9% ab. Der europäische Binnenhandel und

die Inlandsnachfrage können die Abkühlung des Außenhandels

ausgleichen. Der wieder auflebende Protektionismus belastet das

Vertrauen der Unternehmen. Schließlich wird die EZB das Quantitative

Easing-Programm im Dezember beenden und voraussichtlich im September

2019 eine erste Erhöhung des Einlagenzinssatzes bekannt geben. Die

Experten von Euler Hermes erwarten, dass ein Anstieg des Leitzinses

um +50bp die Zinsbelastung für Unternehmen im Euroraum um 60

Milliarden Euro erhöhen wird.

Andererseits profitiert Europa nach wie vor von einer Reihe

positiver Effekte: 1) von einer Fiskalpolitik, die 2019 vor allem in

Deutschland, Italien und in geringerem Umfang in Spanien expansiv

wird; 2) vom Konsum, unterstützt durch deutliche Lohnanstiege in

Verbindung mit einer begrenzten Inflation, die bereits in der zweiten

Jahreshälfte 2018 eine höhere Kaufkraft bedeutet; 3) von weiterhin

hohen Unternehmensmargen; 4) vom Umsatzwachstum, das über dem

Vorkrisenniveau liegt; und 5) von mehr als 890 Milliarden Euro an

verfügbaren liquiden Mitteln.

Chinas Transformation treibt Entwicklung in Asien

Dank der kontrollierten Transformation seines Wachstumsmodells

stabilisiert China die gesamte Region. Der allmähliche Rückgang des

chinesischen Leistungsbilanzüberschusses (voraussichtlich 1% des BIP

im Jahr 2018 gegenüber 10% im Jahr 2007) wird durch Exporte aus den

Nachbarländern begünstigt. Die chinesische Wirtschaft baut

schrittweise Überkapazitäten ab, ohne die Binnennachfrage zu stark zu

belasten.

Naher Osten und Afrika: rohstoffgetriebenes Wachstum

Die Länder des Nahen Ostens erholen sich weiterhin, da der

niedrige Ölpreis zu einer deutlichen Haushaltskonsolidierung geführt

hat. Mit der Erholung des Ölpreises verbessern sich die

Wachstumsaussichten beispielsweise in Saudi-Arabien (+ 1,7% im Jahr

2018).

In Afrika dürfte der jüngste Anstieg der Rohstoffpreise einen

stabilisierenden Einfluss auf die gesamte Region haben. Insgesamt

erwartet Euler Hermes eine Beschleunigung des Wachstums in Afrika von

+3,4% in 2017 auf +3,9% in 2018 und +4,3% in 2019.

"Die Abkühlung der weltweiten Konjunktur wird besonders für die

stark auf den Export ausgerichteten Unternehmen in Deutschland eine

Herausforderung", sagt Van het Hof. "Sie sollten die aktuell noch

sehr gute Lage nutzen, um Risiken jetzt abzusichern und geeignete

Strategien zur Anpassung der geschäftlichen Tätigkeit zu entwickeln."

Die aktuelle Studie und weitere Details finden Sie unter:

http://ots.de/HKgoqW

