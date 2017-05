OTS: Ericsson GmbH / Erik Ekudden wird CTO der Ericsson-Gruppe (FOTO)

Erik Ekudden wird CTO der Ericsson-Gruppe (FOTO) Stockholm (ots) - - Der Fokus wird künftig auf dem Aufbau einer Netzwerkplattform liegen, um neue Geschäftsmodelle zu erschließen

- Erfahrener Technologieexperte mit rund 25 Jahren Berufserfahrung bei Ericsson

Ericsson (NASDAQ: ERIC) bestellt Erik Ekudden mit Wirkung vom 1. Juli 2017 zum Group Chief Technology Officer (CTO) und Head of Technology & Architecture.



Ekudden wird die Technologiestrategie des Unternehmens vorgeben und den Schwerpunkt dabei auf die Förderung der Entwicklung des Netzwerks als Plattform legen, um den Erfolg von Ericssons Service Provider-Kunden zu gewährleisten.

Als Group CTO und Head of Technology & Architecture mit Sitz in Stockholm wird Erik Ekudden auf Ericssons Stärke im Technologiesektor aufbauen, um Neukunden wie auch Bestandskunden zu unterstützen, und dabei vor allem auf Innovationen zur Entwicklung zukunftsfähiger Netzwerke setzen. Börje Ekholm, Präsident und Chief Executive Officer von Ericsson: "Ericsson wird die Stärkung unserer Führungsposition im Technologiesektor weiter zügig vorantreiben. Erik hat breitgefächerte Erfahrungen im Technologiebereich gesammelt und unter anderem sieben Jahre im Silicon Valley gearbeitet. Er ist hervorragend qualifiziert, um unsere Kunden und Partner zu unterstützen und das Unternehmen auf die Chancen und Herausforderungen der nächsten Welle des Technologiewandels rund um den 5G-Standard, loT und die Digitalisierung vorzubereiten." In den letzten sieben Jahren zeichnete Ekudden für Ericssons Technologiestrategien und Branchenaktivitäten verantwortlich. Während seiner Zeit im Silicon Valley konnte er sich intensiv mit der Branche befassen, Ericssons Beziehungen zu strategischen Kunden und Partnern vertiefen und eine zukunftsorientierte Forschungsagenda vorantreiben.

Ekudden kam 1993 zu Ericsson und war dort in verschiedenen Positionen in der Forschung und Entwicklung tätig. Er besitzt einen Master of Science in Elektrotechnik von der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm. Ekudden sagt: "Mit der Entwicklung des 5G-Standards errichten wir eine Plattform für Innovationen, die uns bei der Erschließung neuer Geschäftsmodelle für Kunden und Unternehmen helfen wird. Wir beobachten einen grundlegenden Wandel in der Netzwerktechnologie, der völlig neue Dimensionen in punkto Geschwindigkeit und kurze Latenzzeiten haben wird. Meine Aufgabe wird es sein, die technologische Stoßrichtung von Ericsson zu bestimmen und eng mit Kunden zusammenzuarbeiten, um diese Technologien möglichst effektiv und effizient zu entwickeln und anzuwenden. Dabei werden wir uns besonders auf die Distributed Cloud und die Entwicklung mobiler Systeme weltweit konzentrieren."

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5 Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.

In Deutschland beschäftigt Ericsson 2.000 Mitarbeiter an 11 Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.

