OTS: Ericsson GmbH / Ericsson und Liberty Global bauen ihre Partnerschaft in ...

Ericsson und Liberty Global bauen ihre Partnerschaft in Europa aus

> Der Vertrag umfasst die Konsolidierung des Betriebs von Network

Operations Centers an sechs europäischen Standorten: in

Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Ungarn, Polen und

Deutschland

> Optimierung der Netzverfügbarkeit und -stabilität, um die

Nutzererfahrung für die Kunden von Liberty Global zu verbessern

Ericsson (NASDAQ: ERIC) und Liberty Global plc, das weltweit

größte internationale Unternehmen im Bereich TV und Breitband, bauen

ihre Partnerschaft in Europa aus.



Damit wird das Ziel des

Netzbetreibers unterstützt, den Festnetzbetrieb europaweit zu

konsolidieren und optimieren.

Ericsson hat an folgenden sechs Standorten von Liberty Global in

Europa mit der Konsolidierung und dem Transfer von Servicefunktionen

begonnen: Großbritannien, Irland, Niederlande (NL-CORP), Ungarn,

Polen und Deutschland. Dank der Managed Services von Ericsson kann

Liberty Global die Netzverfügbarkeit und -stabilität optimieren, um

die Nutzererfahrung seiner Kunden zu verbessern.

Der neue Vertrag baut auf dem bestehenden Managed-Services-Vertrag

zwischen Ericsson und Liberty Global für Mobilfunknetze und

Festnetzdienste in Polen, Ungarn und Österreich auf.

Jeanie York, Managing Director Core Network Planning, Engineering

and Operations bei Liberty Global, erläutert: "Die Partnerschaft mit

Ericsson ist Teil unserer Strategie, die Qualität unserer Services

kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig europaweit einen

effizienteren Betrieb zu erzielen. Die führende Position von Ericsson

bei Managed Services bietet genau das innovative Potenzial, das wir

für unser Ziel einer optimierten Kundenerfahrung benötigen."

Peter Laurin, Senior Vice President und Head of Business Area

Managed Services bei Ericsson, erläutert: "Ericsson wird den

europäischen Netzbetrieb von Liberty Global auf höchstem Niveau

halten, damit seine Kunden von der bestmöglichen Nutzererfahrung

profitieren. Die Managed Services von Ericsson führen zu einer

nachhaltigen Differenzierung. Zudem unterstützen sie Liberty Global

mit marktführenden Technologien in den Bereichen Automatisierung und

künstlicher Intelligenz dabei, von einem Unternehmen, das auf den

Netzbetrieb fokussiert war, zu einem nutzerorientierten Unternehmen

zu werden."

Ericsson ist seit 2016 der europäische Partner von Liberty Global

im Bereich Managed Services. In diesem Rahmen hat das Unternehmen

bereits erfolgreich die Konsolidierung von operativen Services

durchgeführt, und zwar sowohl intern als auch extern über seine

Global Network Operations Centers in Rumänien und Indien.

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der

Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in

Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs

werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen

Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer

vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr

volles Potenzial ausschöpfen kann.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180

Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9

Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ

OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11

Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist

Düsseldorf.

