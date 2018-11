OTS: Ericsson GmbH / Ericsson Mobility Report: Geschätzte 1,5 Milliarden ...

Ericsson Mobility Report: Geschätzte 1,5 Milliarden 5G-Anschlüsse bis

2024 (FOTO)

Düsseldorf/Stockholm (ots) -

> Prognose: 5G wird mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung bis

Ende 2024 abdecken

> Mehr als 4 Milliarden erwartete IoT-Mobilfunkverbindungen

innerhalb von sechs Jahren

> Mobile Datenübertragung wuchs im Q3/2018 um 79 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

Schätzungen zufolge soll 5G bis Ende 2024 mehr als 40 Prozent der

Weltbevölkerung erreichen und 1,5 Milliarden Anschlüsse im

Konsumentenbereich umfassen.



Das wird 5G, laut der neuesten Ausgabe

des Ericsson (NASDAQ: ERIC) Mobility Report, zur schnellsten

Generation der bisherigen Mobilfunktechnologien machen, die weltweit

ausgerollt wurden. Entscheidende Treiber der 5G-Implementierung

umfassen eine erhöhte Netzkapazität, niedrigere Kosten pro Gigabyte

und neue Anforderungen an Anwendungsfälle.

Es wird erwartet, dass Nordamerika und Nordostasien die

5G-Einführung anführen. Für Nordamerika wird vorausgesagt, dass

5G-Anschlüsse bis Ende 2024 rund 55 Prozent der Mobilfunkanschlüsse

ausmachen werden. In Nordostasien liegt die entsprechende Vorhersage

bei mehr als 43 Prozent.

Die Prognosen für Westeuropa rechnen damit, dass 5G bis Ende 2024

ungefähr 30 Prozent der Mobilfunkanschlüsse in der Region ausmachen

wird.

Die Einführung von Narrowband IoT und CAT M1-Technologien treibt

die steigende Anzahl an IoT-Mobilfunkverbindungen weltweit voran. Von

den 4,1 Milliarden IoT-Mobilfunkverbindungen, die für 2024

prognostiziert werden, sollen 2,7 Milliarden allein auf Nordostasien

entfallen - ein Wert, der sowohl die ehrgeizigen Zielsetzungen als

auch die Größe des IoT-Mobilfunkmarktes in dieser Region

widerspiegelt. Vielfältige und sich stetig entwickelnde

Anforderungen, die ein breites Spektrum an Anwendungsfällen abdecken,

beschleunigen die Implementierungsbestrebungen der Dienstanbieter von

Narrowband IoT und CAT M1.

Mobile Datenübertragung wuchs um 79 Prozent zwischen Q3/2017 und

Q3/2018 - China als zentraler Treiber

Im Vergleich zum Vorjahr wuchs das Volumen der mobilen

Datenübertragung im Q3/2018 um nahezu 79 Prozent - das ist der

höchste Anstieg seit 2013. Gestiegener Datenverkehr pro Smartphone in

Nordostasien - hauptsächlich in China - hat die weltweiten Werte

bemerkenswert in die Höhe getrieben. Mit einem gestiegenen

Datenaufkommen pro Smartphone um rund 140 Prozent zwischen Ende 2017

und Ende 2018, hat die Region den zweithöchsten Datenverkehr pro

Smartphone mit 7,3 Gigabytes pro Monat. Das ist vergleichbar mit rund

zehn Stunden HD-Video-Streaming pro Monat.

Nordamerika hat nach wie vor den höchsten Datenverkehr pro

Smartphone, der bis Ende des Jahres 8,6 Gigabytes pro Monat erreichen

wird - das kann mit über 12 Stunden monatlichem HD-Video-Streaming

verglichen werden.

Zwischen 2018 und 2024 soll der gesamte mobile Datenverkehr um das

Fünffache steigen. Dabei sollen 5G-Netze rund 25 Prozent der mobilen

Datenübertragung bis zum Ende dieser Zeitspanne ausmachen.

Fredrik Jejdling, Ericsson Executive Vice President and Head of

Business Area Networks, erläutert: "Mit der jetzigen Markteinführung

von 5G rechnen wir mit einem schnelleren Ausbau der Netzabdeckung und

einem schnelleren Zuwachs an Anschlüssen als bei früheren

Generationen. Gleichzeitig steigen auch weiterhin

IoT-Mobilfunkverbindungen stark an. Was wir hier sehen ist der Beginn

von fundamentalen Veränderungen, die nicht nur den Konsumentenmarkt,

sondern auch viele Industrien betreffen werden."

Der Ericsson Mobility Report umfasst auch Artikel zu Fixed

Wireless Access und wie man es zur Realität werden lassen kann,

Videostreaming von Megabits zu Gigabytes und zur Entwicklung des

Smart Wirless Manufacturing-Marktes.

Den vollständigen Ericsson Mobility Report finden Sie unter:

https://www.ericsson.com/en/mobility-report

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der

Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in

Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs

werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen

Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer

vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr

volles Potenzial ausschöpfen kann.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180

Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9

Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ

OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 10

Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist

Düsseldorf.

