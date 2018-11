OTS: Ericsson GmbH / Deutsche Bahn und Ericsson testen im Rahmen des ...

Deutsche Bahn und Ericsson testen im Rahmen des Konsortiums

5G-ConnectedMobility Network Slicing (FOTO)

Düsseldorf / Nürnberg (ots) -

> Im Rahmen des Konsortiums 5G-ConnectedMobility testen Deutsche

Bahn und Ericsson die 5G-Funktion Network Slicing im Bahnverkehr.





> Mithilfe der Network-Slicing-Technologie werden gleich drei

verschiedene Funktionalitäten mit verschiedenen Anforderungen an das

Mobilfunknetz über eine Kommunikationsinfrastruktur ermöglicht.

> Unter anderem werden gleichzeitig Funktionen zur Zugsteuerung,

Funktionen zur Zugüberwachung und On-Bord-Entertainment-Funktionen

getestet - darüber hinaus werden Narrowband IoT und CAT M1 zur

Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte eingesetzt.

Passend zum in der kommenden Woche stattfindenden Digitalgipfel in

Nürnberg, dem wohl wichtigsten Digitalisierungsevent in Deutschland,

testen die Deutsche Bahn und Ericsson die aufkommende Mobilfunk- und

Netztechnologie 5G im Bahnverkehr. Auf dem Testfeld des Konsortiums

5G-ConnectedMobility, zwischen Nürnberg und Greding, wurden mithilfe

der Network-Slicing-Technologie gleich drei verschiedene

Funktionalitäten mit verschiedenen Anforderungen an das Mobilfunknetz

über eine Kommunikationsinfrastruktur ermöglicht. Unter anderem

werden gleichzeitig Funktionen zur Zugsteuerung, Funktionen zur

Zugüberwachung und On-Bord-Entertainment-Funktionen getestet.

Desweiteren werden Narrowband IoT und CAT M1 zur Überwachung von

Temperatur und Luftfeuchte genutzt.

Bei insgesamt sechs Fahrten mit verschiedenen Geschwindigkeiten

zwischen 100 und 200 Kilometern in der Stunde wurde die

5G-Funktionalität Network Slicing das erste Mal im deutschen

Bahnverkehr erfolgreich getestet. Während beispielsweise das

On-Bord-Entertainment einen hohen Datendurchsatz benötigt, müssen die

kritischen Funktionalitäten für die Zugsteuerung und Überwachung hoch

ausfallsicher sein. Beim Train-Monitoring, der Anwendung zur

Zugüberwachung, wird ein Video-Stream auf die Edge-Cloud-Application

in Greding hochgeladen, der dann von einem beliebigen Punkt aus

überwacht werden kann. Mit Narrowband IoT und CAT M1 (Category

M1)-Geräten werden Dienste mit geringen Anforderungen an die

Bandbreite sowie niedrigem Energieverbrauch realisiert. Das

5G-Kernnetz, an das die Mobilfunkstandorte am Testfeld angebunden

sind und durch das die Network-Slicing-Technologie ermöglicht wird,

kommt aus dem Aachener Eurolab, Ericssons Forschungs- und

Entwicklungszentrum in Deutschland.

Über 5G-ConnectedMobility

5G-ConnectedMobility schafft auf dem "Digitalen Testfeld Autobahn"

eine dedizierte Netzinfrastruktur und eine reale Anwendungsumgebung,

um insbesondere Tests in den Bereichen Fahrzeug-zu-Fahrzeug,

Fahrzeug-zu-Infrastruktur und Digitalisierung der

Eisenbahninfrastruktur mit 5G-Technologie durchzuführen. Die

Teststrecke umfasst einen rund 30 Kilometer langen Bereich der

Bundesautobahn A9 sowie der Bahnschnellfahrstrecke zwischen den

Anschlussstellen Nürnberg-Feucht und Greding in Bayern.

Mitglieder des 5G-ConnectedMobility-Projektes sind Ericsson, BMW

Group, Deutsche Bahn, die drei Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom,

Telefónica Deutschland und Vodafone, das 5G Lab Germany an der

Technischen Universität Dresden sowie die Bundesanstalt für

Straßenwesen (BASt) und die Bundesnetzagentur (BNetzA). Das

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie

die Bayerische Straßenbauverwaltung (Autobahndirektion Nordbayern)

unterstützen das Projekt.

Das Ziel von 5G-ConnectedMobility ist die Stärkung der

5G-Forschung und -Entwicklung (F&E) in Deutschland und in Europa,

sowie die Einbringung der technischen Anforderungen verschiedener

Industrien in Deutschland in die internationalen

5G-Standardisierungsaktivitäten.

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der

Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in

Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs

werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen

Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer

vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr

volles Potenzial ausschöpfen kann.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180

Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9

Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ

OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 10

Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist

Düsseldorf.

