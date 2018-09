OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH / E.ON heizt bayerischen Bestandsbauten ...

E.ON heizt bayerischen Bestandsbauten mit neuem Wärmepumpenangebot ein

und erhöht BAFA Förderung um 100% (FOTO)

München (ots) -

- E.



ON kooperiert mit Heizungshersteller NIBE am deutschen Markt

- Neue Wärmepumpentechnik speziell für Modernisierungen geeignet

- Zusätzlicher E.ON-Zuschuss in Höhe der BAFA Förderung für alle

Anfragen bis Jahresende

- Angebot zunächst in Bayern, zukünftig auch deutschlandweit

verfügbar

Der Energieanbieter E.ON und NIBE, die Nummer 1 im europäischen

Markt für Wärmepumpenheizungen, sind neue Partner im deutschen Markt

und bringen gemeinsam die Wärmewende voran. Die moderne

Heizungstechnik bietet E.ON Interessenten in Bayern ab sofort an, im

nächsten Jahr wird das Angebot auch deutschlandweit verfügbar sein.

Damit sagen die beiden Unternehmen dem Modernisierungsstau den Kampf

an, denn in mehr als zwölf Millionen Immobilien in Deutschland

verrichten noch immer über 20 Jahre alte Heizanlagen ihren Dienst.

Diese verursachen hohe Kosten und CO2-Emissionen und müssten dringend

modernisiert werden. Dabei hat NIBE mit der neuen

Wärmepumpen-Generation Geräte entwickelt, die dank hoher

Heizungstemperaturen besonders für den Austausch alter Öl- und

Gaskessel in Bestandsgebäuden geeignet sind. Zum Auftakt gewährt E.ON

einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe der BAFA Förderung für alle

Anfragen, die bis zum 31.12.2018 eingehen. Für Kunden bedeutet das -

neben der staatlichen Förderung - einen weiteren Kostenvorteil in

Höhe von 1.500-2.250 Euro.

Im Neubau sind Wärmepumpen schon heute das beliebteste Heizsystem.

Aber auch in Bestandsgebäuden lassen sich Wärmepumpen nachrüsten.

Leistungsvariable Wärmepumpen wie die der NIBE Baureihe F2120 sind

wie gemacht für den Austausch alter fossiler Gas- oder Ölheizungen.

Der Schlüssel ist eine Vorlauftemperatur von bis zu 63 Grad Celsius,

die nur mithilfe eines Verdichters und ohne zusätzlichen

Heizstabbetrieb erreicht wird. Das ermöglicht auch einen effizienten

Betrieb in vielen Bestandsbauten, ohne die bereits vorhandenen

Heizkörper austauschen zu müssen. Damit bieten Wärmepumpen mehr

Komfort, zusätzlichen Platz im Keller oder Hauswirtschaftsraum und

einen positiven Beitrag für den Klimaschutz. Wird mit dem Austausch

der Heizung gleichzeitig renoviert, lassen sich auch Flächenheizungen

in Boden, Wand oder sogar Decke dort nachrüsten, wo bislang mit

Heizkörpern geheizt wurde. Wärmepumpen bieten damit die Option, im

Sommer zu kühlen - ein echter Komfortgewinn.

"Mit der Entscheidung für eine Wärmepumpe erhöhen

Immobilienbesitzer den Wert Ihrer Immobilie und leisten einen Beitrag

zum Klimaschutz", so Klaus Ackermann, Geschäftsführer der NIBE

Systemtechnik GmbH. "Eine ideale Kombination, die zusätzlich vom

Staat mit attraktiven Förderungen unter-stützt wird. Wenn anstelle

eines alten Heizungskellers dann noch Platz für Wichtigeres im Leben

entsteht, ist die Entscheidung für eine Modernisierung besonders

attraktiv", so Ackermann.

"Wir glauben an eine zunehmend stromgeführte Wärmeversorgung bei

unseren Kunden", ergänzt Jan Meyer, Leiter Geschäftsentwicklung Wärme

bei E.ON. "Mit NIBE haben wir einen Technologiepartner gewonnen, der

auf dem Feld der Wärmepumpe Maßstäbe setzt und mit uns die Vision

teilt, unseren Kunden über den Austausch ineffizienter Heizsysteme

Kosteneinsparungen sowie Komfortgewinn zu liefern und zugleich einen

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Perspektivisch wird im

Zuhause der Zukunft die Vernetzung von Wärmepumpen, Solaranlagen

sowie Elektromobilität eine große Rolle spielen. Deshalb möchten wir

unseren Kunden heute schon die Möglichkeit bieten, hocheffiziente,

zukunftsträchtige Heizsysteme zu nutzen und damit beispielsweise

überschüssigen Solarstrom in Wärme zu speichern."

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie unter

www.eon.de/waermepumpe.

