OTS: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG / Dr. Eckard Kern wird ...

Dr. Eckard Kern wird Vorsitzender der EUROBAUSTOFF Geschäftsführung / Europas mittelstandsorientierte und umsatzstärkste Baufachhandels-Kooperation holt sich ihren neuen Chef aus der Fliesen-Branche Bad Nauheim (ots) - Der Aufsichtsrat der EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co.



KG hat im Vorfeld seiner heutigen turnusmäßigen Sitzung Dr. Eckard Kern als zukünftigen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer und Vorsitzenden der Geschäftsführung vorgestellt.

Dr. Eckard Kern (49), bis Ende April 2015 Geschäftsführer der Villeroy & Boch Fliesen GmbH und anschließend als Unternehmensberater tätig, wird zum 3. April 2017 seine Arbeit in Bad Nauheim aufnehmen. Er folgt damit Ulrich Wolf, der, wie bereits bekannt, seinen bis zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Vertrag aus Altersgründen nicht verlängern wird.

Boy Meesenburg, Aufsichtsratsvorsitzender der EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG: "Mit Dr. Eckard Kern haben wir eine profilierte Führungspersönlichkeit gewinnen können, die sich durch fachlichen Sachverstand, soziale Kompetenz und menschliche Reife auszeichnet. Er bringt zudem die für eine Kooperation wichtigen Erfahrungen aus dem Handel, der Industrie, der Unternehmensberatung und der Selbständigkeit mit."

"Die EUROBAUSTOFF steht für 'mittelständisch, individuell, erfolgreich', ist Bindeglied zwischen dem Baufachhandel und der Industrie und schafft für alle Beteiligten einen signifikanten Mehrwert", betont Dr. Kern in einem ersten Statement. "Das enge Zusammenspiel aller drei Marktpartner stellt die Einhaltung unserer Werte und die Umsetzung unserer gemeinsamen Strategien sicher." Ulrich Wolf wird nach zwölfjähriger Tätigkeit in der EUROBAUSTOFF auf der Gesellschafterversammlung am 23. Juni in Dortmund offiziell verabschiedet. Seine Amtsperioden waren geprägt von der Vereinigung unterschiedlichster Gesellschaftergruppen/-charaktere nach der Fusion 2004 von Interbaustoff und Interpares-Mobau und der Ausweitung der Gesellschafterakquise über die Landesgrenzen hinaus. Unter seiner Führung stieg das Einkaufsvolumen der Kooperation um über 80 % von 3,67 Mrd. EUR auf fast 6 Mrd. EUR an.

Die offizielle Amtsübergabe an Dr. Eckard Kern wird am 1. August 2017 erfolgen. Er führt die EUROBAUSTOFF gemeinsam mit Jörg Hoffmann (57), seit Oktober 2005 Geschäftsführer Geschäftsbereich Finanzen, und Hartmut Möller (52), seit Januar 2015 Geschäftsführer Geschäftsbereich Einkauf.

Zur Person

Dr. Eckard Kern Dr. Eckard Kern hat jeweils ein Studium an der Universität Stuttgart (Dipl.-Ing. im Fach Maschinenbau) und an der Universität Karlsruhe (Dr. rer. pol. im Fach Wirtschaftswissenschaften) abgeschlossen. Erste Berufserfahrungen sammelte er in der Roland Berger Strategy Consultants. Später kamen Handelserfahrungen aus dem Unternehmen Heinrich Taxis GmbH + Co. KG und Industrieerfahrungen als Geschäftsführer aus dem Unternehmen Villeroy & Boch Fliesen GmbH hinzu.

Über EUROBAUSTOFF

Die EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Bad Nauheim, ist eine Kooperation von derzeit 473 mittelständischen Fachhändlern für Baustoffe, Holz und Fliesen. In Deutschland vereinen die Kooperationszentrale und ihre Gesellschafter mehr als die Hälfte des gesamten Fachhandelsumsatzes für Baustoffe, Holz und Fliesen auf sich. An den mittlerweile über 1.530 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg werden rund 40.000 Menschen einschließlich 3.000 Auszubildender beschäftigt. Der Verbund regionaler Marktführer und individuell aufgestellter Fachhändler mit Spezialisierung erwirtschaftete in 2016 einen Außenumsatz von 13,8 Mrd. EUR. Das zentral abgerechnete Einkaufsvolumen der Zentrale belief sich im gleichen Zeitraum auf 5,86 Mrd. EUR.

