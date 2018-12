OTS: EOS Holding GmbH / Globaler Handel: Forderungsmanagement im Ausland ...

Globaler Handel: Forderungsmanagement im Ausland klappt nur mit

länderspezifischer Expertise

Hamburg (ots) - Internationale Forderungen nehmen europaweit zu /

Zahlungsverzug tritt bei Auslandsrechnungen nicht öfter als bei

Inlandsrechnungen ein

Die globalen Verknüpfungen auf wirtschaftlicher Ebene nehmen zu.





Laut ifo-Institut verzeichnet der internationale Warenhandel in ganz

Europa einen Höchststand, besonders Deutschland sticht mit dem

weltgrößten Leistungsbilanzüberschuss hervor. Zusammen mit der

fortschreitenden Digitalisierung steigt dadurch der Anteil

ausländischer Kundinnen und Kunden. Und damit auch der Anteil

internationaler Forderungen. Derzeit richten sich europaweit bereits

14 Prozent aller Rechnungen an Kundinnen und Kunden im Ausland, vor

einem Jahr waren es zwölf Prozent. Das sind Ergebnisse der Studie

"Europäische Zahlungsgewohnheiten" im Auftrag der EOS Gruppe, für die

3.400 Firmen in 17 Ländern befragt wurden. Allerdings wird die

globale Kundschaft nicht unzuverlässiger wahrgenommen als

Inländische. 26 Prozent der Befragten mit Auslandsforderungen glauben

sogar, ausländische Kundinnen und Kunden gerieten seltener in

Zahlungsverzug als Inländer. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als

2017. 16 Prozent sind gegenteiliger Meinung: Ihre internationalen

Kundinnen und Kunden sind häufiger säumig.

Vor allem das Internet macht es möglich, dass Kundinnen und Kunden

über Grenzen hinweg bestellen können. Damit steigt auch die Anzahl

der Rechnungen und Forderungen, die ins Ausland gehen. Derzeit hat

Slowenien mit 39 Prozent den höchsten Anteil an diesen. Gefolgt von

Dänemark mit 25 und Deutschland mit 22 Prozent. Die großen

Volkswirtschaften Großbritannien und Frankreich kommen nur auf elf

beziehungsweise zehn Prozent.

Jedes vierte Unternehmen in Europa (25 Prozent) geht laut Studie

von einem deutlichen Anstieg an internationalen Rechnungen in den

kommenden zwei Jahren aus. Gerade bei einer Exportnation wie

Deutschland sind die Handelsbeziehungen mit dem Ausland naturgemäß

besonders stark. In der Bundesrepublik nehmen darüber hinaus 37

Prozent der Befragten an, dass die Anzahl der Forderungen im Ausland

bis 2020 wächst. In Slowenien und Griechenland sehen dies ebenfalls

37 Prozent der Unternehmen so, in Dänemark 31 Prozent und in

Großbritannien 27 Prozent.

Unternehmen brauchen Expertise für säumige Auslandskunden

"Diese Zahlen unterstreichen, dass die Zusammenarbeit mit einem

Dienstleister gerade im internationalen Forderungsmanagement in

Zukunft entscheidend sein kann", sagt Klaus Engberding, Vorsitzender

der Geschäftsführung der EOS Gruppe. "Die Fachleute kennen sich mit

dem nationalen Rechtssystem aus und haben Expertinnen und Experten

vor Ort, sodass keine Sprachbarriere entsteht." Entscheidend sind

Details, die den Aufwand erheblich beeinflussen können:

Beispielsweise wird in einzelnen Ländern Rechtsbeistand vor Ort

benötigt oder Rechnungen und Verträge müssen als Beweis für eine

Forderung in die Landessprache übersetzt werden.

Firmen in vielen Ländern Europas verfügen über einen hohen Anteil

an ausländischen Kundinnen und Kunden. Diese geraten, ebenso wie die

inländische Kundschaft, teilweise in Zahlungsverzug. Im europäischen

Vergleich haben deutsche Unternehmen mit 32 Prozent den höchsten

Anteil an Auslandskundinnen und Kunden, die nicht rechtzeitig zahlen.

Nur dänische Unternehmen stehen mit einem Anteil von ebenfalls 32

Prozent vor ähnlich großen Problemen. In Großbritannien sind hingegen

nur neun Prozent dieser Ansicht. In Osteuropa stehen slowenische

Unternehmen vor den größten Herausforderungen: 21 Prozent geben an,

dass Ausländerinnen und Ausländer häufiger säumig sind als

inländische Kundinnen und Kunden. Allerdings hat das Land auch den

höchsten Anteil an Auslandsforderungen. Im Gegensatz dazu macht die

Mehrheit der Firmen in Osteuropa fast ausschließlich gute Erfahrungen

mit Auslandsgeschäften. Im Schnitt geben 30 Prozent an, dass diese

seltener als Inlandsgeschäfte mit Zahlungsverzug enden. Besonders

russische Firmen sehen Kundinnen und Kunden im eigenen Land häufiger

im Verzug als Ausländerinnen und Ausländer (48 Prozent zu 2 Prozent).

Zur Studie

Bereits zum elften Mal wurde die EOS Studie "Europäische

Zahlungsgewohnheiten" durchgeführt. Gemeinsam mit dem unabhängigen

Marktforschungsinstitut Kantar TNS (ehemals TNS Infratest) befragte

EOS im Frühjahr 2018 3.400 Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern

und einem Jahresumsatz von mindestens 5 Millionen Euro in 17 Ländern

zu den dortigen Zahlungsgewohnheiten, zur wirtschaftlichen

Entwicklung des Landes sowie zu den Themen Risiko- und

Forderungsmanagement. Weitere Infos zur Studie finden Sie unter:

http://bit.ly/international_ots

Die EOS Gruppe

Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter

von individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei der

Bewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neue

Technologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielle

Sicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist der

Ankauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. In

einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS

Gruppe mit rund 7.500 Mitarbeitern und mehr als 60 Tochterunternehmen

über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken,

Versorgungsunternehmen, der Immobiliensektor sowie E-Commerce.

Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.

