OTS: ENERTRAG AG / ENERTRAG Service GmbH expandiert in Frankreich

ENERTRAG Service GmbH expandiert in Frankreich

Dauerthal/Lübeck (ots) - Die ENERTRAG Service GmbH, unabhängiger

Serviceprovider für Service und Wartung von Windenergieanlagen,

expandiert nach Frankreich.



Im Zuge der Internationalisierung hat die

ENERTRAG Service GmbH dort jetzt verschiedene Assets übernommen und

stellt hierzu weitere Servicetechniker ein.

Zudem wird das Unternehmen bereits ab Mitte September Wartung und

Reparaturen für einen Windpark mit einer installierten Leistung von

12,5 MW übernehmen, der aus fünf Fuhrländer 2.5 Windenergieanlagen

besteht.

"Unsere Muttergesellschaft ENERTRAG ist in Frankreich seit Jahren

in der Projektentwicklung und im Betrieb von Windenergieanlagen ein

wichtiger Marktteilnehmer. Nun bieten wir unser Serviceportfolio auch

in Frankreich an", so Veit-Gunnar Schüttrumpf, Geschäftsführer der

ENERTRAG Service GmbH. "Im ersten Schritt konzentrieren wir uns dabei

auf Fuhrländer 2.5 Windenergieanlagen. Hier bringen wir seit Jahren

in Deutschland sowie in verschiedenen europäischen Ländern eine

umfassende Expertise mit - nicht zuletzt im Großkomponentenbereich",

erläutert Schüttrumpf. Schrittweise wird das Unternehmen seine

Serviceaktivitäten in Frankreich auf weitere Anlagentypen ausdehnen,

für die ENERTRAG Service auf entsprechende Erfahrungen in Deutschland

zurückgreifen kann.

"Gleichzeitig entsprechen wir damit dem Wunsch mehrerer unserer

Kunden, die uns nach entsprechenden positiven Erfahrungen im

Großkomponentengeschäft gerne auch für den Komplettservice und für

Reparaturen ihrer Anlagen einsetzen wollen", betont Michael Scheel,

Leiter des Bereiches Großkomponenten der ENERTRAG Service GmbH und

verantwortlich für die neuen Frankreich-Aktivitäten.

ENERTRAG Service GmbH:

ENERTRAG Service bietet unabhängige Service- und

Instandhaltungsdienstleistungen für Windenergieanlagen an. Mit ca.

100 Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland sowie entsprechenden

Aktivitäten in Frankreich gewährleistet ENERTRAG Service den

störungsfreien Betrieb von über 400 Windenergieanlagen. Zusätzlich

werden mit dem international agierenden Großkomponentenbereich

zahlreiche weitere Einzelprojekte in Europa, Afrika und Asien

durchgeführt.

