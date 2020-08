OTS: EMZ Partners GmbH / EMZ Partners beteiligt sich an Ankerkraut

EMZ Partners beteiligt sich an Ankerkraut

München / Paris (ots) - Gründerfamilie bleibt Mehrheitsgesellschafter und

erweitert den Gesellschafterkreis um EMZ Partners.



Die Altinvestoren (um Frank

Thelen und Matthias Knälmann) bleiben weiter an Bord. Management wird

rückbeteiligt.

Das europäische Private-Equity-Unternehmen EMZ Partners hat einen Vertrag zur

Beteiligung an der Ankerkraut GmbH mit Hauptsitz in Jesteburg, südlich von

Hamburg, unterzeichnet. Neben EMZ Partners wird der Gesellschafterkreis um das

Mitarbeiter-Managementteam erweitert. Die Gründerfamilie Lemcke bleibt weiterhin

Mehrheitsgesellschafter. Die bisherigen Minderheitsgesellschafter um Freigeist

Capital und Knälmann Ventures bleiben auch weiterhin Teil des

Gesellschafterkreises von Ankerkraut.

Ankerkraut wurde im Jahr 2013 gegründet und hat sich seitdem als "Love Brand"

und #1 Challenger im deutschen Gewürzmarkt etabliert. Hauptsitz des Unternehmens

ist Jesteburg, südlich von Hamburg. Büro- und Produktionsstandorte unterhält

Ankerkraut in Hamburg. Das Unternehmen vertreibt neben Gewürzmischungen

Mono-Gewürze, Tees, Adventskalender, Geschenksets und steigt künftig in den

Bereich Saucen ein.

Ankerkraut verzichtet bei seinen Gewürzen und Gewürzmischungen gänzlich auf

Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe künstliche Farbstoffe und Aromen.

Neben dem herkömmlichen Segment vertreibt Ankerkraut ein breites Sortiment an

organischen und Bioprodukten, dass künftig noch stärker ausgebaut werden soll.

"Wir sind begeistert von der bisherigen Entwicklung von Ankerkraut und freuen

uns künftig Teil von Ankerkraut zu sein. Die Kultur von Ankerkraut um die

Gründer Stefan und Anne Lemcke sowie die weiteren Geschäftsführer Timo Haas und

Alexander Schwoch ist einzigartig und es ist uns eine Herzensangelegenheit diese

beizubehalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der gesamten Ankerkraut

Mannschaft und den weiteren Gesellschaftern", erklärt Klaus Maurer, Partner im

Münchener Büro von EMZ.

Stefan Lemcke, Gründer und CEO von Ankerkraut, ergänzt: "Wir freuen uns mit EMZ

einen renommierten, starken Partner als weiteren Gesellschafter gewonnen zu

haben. Die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen war von Fairness und Respekt

geprägt und wir sind überzeugt mit EMZ den richtigen Partner für die weiter

erfolgreiche Entwicklung von Ankerkraut gewonnen zu haben."

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung;

über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beteiligung

an Ankerkraut ist die erste Transaktion für das erst zu Jahresbeginn gestartete

deutsche Team von EMZ Partners um Klaus Maurer und Guntram Kieferle.

Beraten wurde EMZ Partners von MCF Corporate Finance (M&A), Munich Strategy

(Commercial), Latham & Watkins (Legal, Corporate und Structure), Eight Advisory

(Financial, Tax und IT), Shearman & Sterling (Legal, Financial) sowie Lincoln

International (Debt).

ÜBER EMZ PARTNERS

EMZ ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die sich als Partner

von Mittelstandsunternehmen versteht. Im Fokus der Aktivitäten stehen

Investments an der Seite von Gründern, Familiengesellschaftern und Managern. EMZ

wird mehrheitlich von den eigenen Mitarbeitern kontrolliert und investiert das

Geld institutioneller Anleger aus Europa. Aus dem aktuellen Fonds mit einem

Volumen von über 1.0 Milliarde Euro tätigt EMZ Investments in Höhe von 10 bis

150 Millionen Euro.

