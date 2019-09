OTS: EMH Partners / EMH Partners investiert in AVANTGARDE

EMH Partners investiert in AVANTGARDE

München (ots) - Von EMH Partners beratene Fonds investieren in das

Marktsegment Brand Experience und erwerben eine Mehrheitsbeteiligung

an AVANTGARDE Gesellschaft für Kommunikation ("AVANTGARDE").



Der

bisherige Wachstumsinvestor AFINUM verkauft im Zuge der Transaktion

seine Minderheitsbeteiligung. Von EMH Partners beratene Fonds

erwerben darüber hinaus einen kleinen Teil der Anteile des AVANTGARDE

Management Teams, welches auch in Zukunft mit einem signifikanten

Anteil beteiligt bleiben wird.

AVANTGARDE, gegründet 1985 von Martin Schnaack, ist Deutschlands

führender Dienstleister im Bereich Brand Experience. Das Unternehmen

nimmt eine Pionierstellung ein, wenn es darum geht, Marken für

Konsumenten erlebbar zu machen. Neben dem Hauptsitz in München ist

AVANTGARDE an fünf weiteren Standorten in Deutschland sowie in

Österreich, Schweiz, Großbritannien, Dubai, China und Brasilien

präsent. Dadurch kann der Dienstleister seinen Kunden, zu denen vor

allem internationale Blue Chip Unternehmen gehören, ein breites,

internationales Standort-Netzwerk anbieten.

"Mit EMH Partners haben wir den idealen neuen Partner gefunden,"

sagt Martin Schnaack, Gründer und CEO von AVANTGARDE. "Besonders

überzeugt hat uns das unternehmerische Denken von EMH Partners und

die Begeisterung für unsere digitalen Tools zur Datenerfassung und

Erfolgsmessung im Kontext der Begegnungskommunikation. EMH Partners

teilt unseren Blick auf den rasant wachsenden Markt für Brand

Experience und unterstützt unsere Ambitionen, unsere

Marktführerschaft auch international weiter auszubauen."

AVANTGARDE erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Honorarumsatz von

über 80 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das

Unternehmen mit einem deutlichen, profitablen Wachstum. AVANTGARDE

beschäftigt weltweit mehr als 750 Mitarbeiter aus den Bereichen

Kreation, Beratung, Digital und Social Media, AR/VR, Architektur,

Event Management, Sponsoring, Handel, Film und Trendforschung. Zudem

bietet AVANTGARDE seinen Kunden Komplettlösungen im Bereich Operating

Service an, insbesondere im Bereich Retail-as-a-Service (RaaS) für

die physische Präsenz von Marken und Produkten. Außerdem ist

AVANTGARDE mit dem Geschäftsbereich AVANTGARDE Experts als

Recruiting-Dienstleister tätig und entwickelt eigene Software im

Bereich Data Analytics, um auch physische Markenerlebnisse messbar

und optimierbar zu machen.

"Der Brand Experience Markt verspricht in Zukunft hohe

Wachstumsraten sowie großes Digitalisierungspotenzial und ist daher

für Investments besonders attraktiv. AVANTGARDE ist dabei als einer

der Marktführer herausragend positioniert, insbesondere bei der

Konzeption und Umsetzung einmaliger Kundenerlebnisse für führende

Marken sowie als Pionier im Bereich Retail-as-a-Service", sagt Dr.

Thomas von Werner, Partner bei EMH Partners. "AVANTGARDE verfügt

zudem über eigenentwickelte Software und Data Analytics Tools zur

Messung von Brand Experience, sowie zur Unterstützung der

Kunden-Conversion und Retention."

Die Parteien haben sich dazu verpflichtet, Details der Transaktion

vertraulich zu behandeln. AVANTGARDE ist das siebte von EMH Partners

beratene Investment. Die vorherigen von EMH beratenen Beteiligungen

beinhalten u.a. Brainlab, einen weltweit führenden Anbieter von

softwaregestützter Medizintechnik, Occhio, einen deutschen Hersteller

hochwertiger Beleuchtung, sowie Design Offices, den deutschen

Branchenführer im Bereich Corporate Coworking.

Über EMH Partners

EMH Partners ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft von

Unternehmern für Unternehmer. Die Private Equity-Gesellschaft der

nächsten Generation schließt die Lücke zwischen Venture Capital und

Buyout-Fonds, indem sie das Wachstum mittelständischer Unternehmen

mit Kapital und Digitalisierungskompetenz unterstützt. EMH Partners

verfolgt eine Build-and-Scale-Strategie und unterstützt seine

Portfoliounternehmen auf Grundlage einer Partnerschaft auf Augenhöhe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.emh.com.

Über AVANTGARDE

AVANTGARDE ist ein globaler Brand Experience Dienstleister, der

Marken strategisch berät. Für internationale Kunden kreiert

AVANTGARDE innovative Markenerlebnisse, die einzigartige Momente für

Konsumenten schaffen. Als globales Team arbeiten weltweit 750

Experten aus den Bereichen Kreation, Beratung, Digital und Social

Media, AR/VR, Architektur, Event, Projekt Management, Sponsoring,

Handel, Film und Trendforschung an der Mission, begeisterte

Markenfans zu schaffen. Avantgarde schafft Markeninhalte, die nicht

nur digital geteilt werden, sondern auch die Markenwahrnehmung

stärken und prägen, Markenbekanntheit schaffen und Markenpräferenz

über Ländergrenzen hinaus erzeugen. Durch innovative

Evaluierungsprozesse sowie eigene Software und Data Analytics macht

AVANTGARDE diese Markenerlebnisse messbar und deckt somit

Optimierungspotenziale auf. Weitere Informationen finden Sie unter

www.avantgarde.net

