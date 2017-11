OTS: EMD - European Marketing Distribution / Russischer Einzelhändler Lenta ...

Russischer Einzelhändler Lenta ist neues Mitglied bei der EMD - der

führenden Einkaufs- und Marketingallianz in Europa (FOTO)

Pfäffikon, Schweiz (ots) -

- Für Lenta eröffnet die EMD-Mitgliedschaft wertvolle

Beschaffungsoptionen

- Die EMD festigt mit starker Präsenz in Russland ihre internationale

Stellung am Markt

Das russische Einzelhandelsunternehmen Lenta ist neues Mitglied

bei der Verbundgruppe European Marketing Distribution (EMD) AG, der

führenden Einkaufsallianz in Europa.



Lenta, mit Hauptsitz in St.

Petersburg, gehört zu den größten russischen Einzelhändlern und ist

dort in 79 Städten mit 214 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten

sowie landesweit mit 71 Supermärkten am Markt. Vom Unternehmen, das

rund 40.400 Mitarbeiter beschäftigt, wird ein jährlicher Umsatz von

4,5 Milliarden Euro erzielt.

Dank der EMD-Mitgliedschaft kann Lenta die

Beschaffungsmöglichkeiten optimieren und beträchtliche Ersparnisse in

der Lieferkette erzielen, die zugunsten neuer Vorteile für die Kunden

reinvestiert werden sollen.

Als neues Mitglied der in 22 Ländern aktiven EMD stehen Lenta

wertvolle Ressourcen in der länderübergreifenden Warenbeschaffung zur

Verfügung. Darüber hinaus werden vorteilhaften Synergien im Marketing

und zusätzliche Chancen im europaweiten Markenartikel- und

Handelsmarkengeschäft entstehen.

Jan Dunning, der CEO von Lenta: "Wir freuen uns sehr darüber, ab

sofort ein Mitglied in der starken und partnerschaftlich

organisierten EMD-Gemeinschaft zu sein. Die Absatzchancen unseres

Unternehmens werden davon zusätzlich profitieren. Die EMD kann uns

viele Sortimente und Marketinginstrumente bieten, um unseren

kundennahen Wachstumskurs im russischen Markt noch zu beschleunigen."

Auch für alle im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

tätigen Hersteller werden sich durch die Partnerschaft mit Lenta neue

Chancen eröffnen.

Über Lenta

Lenta ist die größte Warenhauskette in Russland und die

viertgrößte Einzelhandelskette im Land. Das Unternehmen wurde 1993 in

St. Petersburg gegründet. Im Eigenbesitz betreibt das Unternehmen

sieben große Logistikzentren zur Versorgung von aktuell 214

Warenhäusern in 79 russischen Städten sowie 71 Supermärkten in

Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk, Jekaterinburg und

Zentralrussland mit einer insgesamt bewirtschafteten Verkaufsfläche

von ca. 1.282.520 Quadratmetern. Die Durchschnittsgröße eines

Lenta-Warenhauses liegt bei 5.700 Quadratmetern, während die eines

Lenta-Supermarkets rund 900 Quadratmeter beträgt.

Zu den Großaktionären des Unternehmens zählen unter anderem der

Finanzinvestor TPG Capital und die Europäische Bank für Wiederaufbau

und Entwicklung, die sich für die Einhaltung hoher

Corporate-Governance-Standards verpflichtet haben. Lenta ist an der

Londoner Börse und in der Moskauer Börse notiert.

Über die Verbundgruppe EMD

Die EMD operiert in 20 europäischen Ländern sowie in den

Ländermärkten von Australien und Neuseeland. Die Einkaufsallianz ist

weltweit bei der Beschaffung von Eigenmarken-Sortimenten aktiv und

führt mit den Herstellern von Markenprodukten auch auf der

transnationalen Ebene Verhandlungen. Gegründet 1989, ist die EMD

führende Einkaufsallianz in Europa und repräsentiert in Europa und in

Russland einen kumulierten Gesamtaußenumsatz von ca. 184 Milliarden

Euro.

Die folgenden Mitgliedsunternehmen der European Marketing

Distribution (EMD) stehen für die Vorteile einer engen Zusammenarbeit

in 22 Ländern:

Vereinigtes Königreich: ASDA Finnland: Tuko Logistics

Niederlande: Superunie Schweden: Axfood

Deutschland: MARKANT AG Dänemark: Dagrofa

Frankreich: Groupe Casino Tschechien: MARKANT

Schweiz: MARKANT Syntrade Slowakei: MARKANT

Spanien: Euromadi Iberica Polen: Kaufland

Portugal: EuromadiPort Kroatien: Kaufland

Österreich: MARKANT Österreich Rumänien: Kaufland

Italien: ESD Italia Bulgarien: Kaufland

Norwegen: Unil/Norges Gruppen Russland: Lenta

Australien: Woolworths Ltd. Neuseeland: Woolworths Ltd.

