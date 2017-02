OTS: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG / EDEKA und BUDNI schmieden strategische Allianz

EDEKA und BUDNI schmieden strategische Allianz Hamburg (ots) -

- Unabhängigkeit des Familienunternehmens BUDNI auch in Zukunft gesichert - EDEKA erweitert mit BUDNI Kompetenz im Drogeriesegment

Deutschlands führender Lebensmitteleinzelhändler EDEKA und der Hamburger Drogeriemarkt-Spezialist BUDNI haben sich auf eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit verständigt.



Die Allianz zwischen EDEKA und BUDNI umfasst eine warengeschäftliche Zusammenarbeit beider Unternehmen in Drogeriemarkt-spezifischen Sortimenten. "Die Fortsetzung von BUDNI als familiengeführtes Unternehmen mit einem eigenständigen Filialnetz war für uns maßgeblich bei der Auswahl des Allianzpartners. Insbesondere aufgrund der 104-jährigen Historie, unseren Hamburger Wurzeln und den damit verbundenen Werten und Verantwortlichkeiten gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern. Umso mehr freuen wir uns, mit EDEKA einen Partner gefunden zu haben, der diese Werte teilt, respektiert und unterstützt", resümiert Christoph Wöhlke für die Eigentümerfamilie die Allianz.

"Mit BUDNI gewinnen wir für den genossenschaftlichen EDEKA-Verbund einen idealen Partner im Drogeriesegment, der unsere Ambitionen und Geschäftsperspektiven mit seinem Know-how ideal unterstützt", bewertet Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Hamburger EDEKA AG, die Partnerschaft.

Das Vorhaben unterliegt der Prüfung des Bundeskartellamts.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne 'Wir lieben Lebensmittel'. Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2015 mit rund 11.400 Märkten und 346.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 48,4 Mrd. Euro. Mit rund 16.800 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

