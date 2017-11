OTS: Drittemal AB / Schwedische Börsen ziehen junge Unternehmen an

Schwedische Börsen ziehen junge Unternehmen an Hamburg (ots) - Schweden bietet zwei Aktienmärkte für kleine Unternehmensgrößen: Den "Nasdaq FirstNorth" mit 250 gelisteten Microcaps und die "AktieTorget" mit 163 gelisteten Unternehmen.



Allein 78 IPOs hatten ihr Debut in 2016 auf dem Stockholmer Börsen-Parkett. Der Nasdaq FirstNorth Index ist seit 2012 um 127% und die AktieTorget um 246% gestiegen. "Mit einer Marktkapitalisierung von nur 2,5 Mio. EUR zum Zeitpunkt des Listings haben diese Microcaps ein neues Funding-Modell etabliert", stellt Stefan Lundgren fest, der als Gründer der Sedermera Fondkommission in Schweden über 80 IPO's betreut hat und als Kenner der Microcap-Szene gilt. Der Schwede hat seit 2011 ebenso über 25 dänischen Start-Ups den Weg nach Stockholm geebnet.

Deutschland bietet wenig Chancen für junge Unternehmen

21% der Start Ups in Deutschland würden ebenso gerne in einem früheren Stadium an eine Börse gehen wie die schwedischen Vorbilder. In Deutschland bietet sich dafür die Börsen "Scale für Aktien", die "Mittelstandsbörse" und "m:access" an. Doch die Mindestanforderungen dieser Segmente an Umsatz und Unternehmenshistorie blockieren den Zugang für die ganz jungen deutschen Unternehmen.

Die Schweden und Dänen gehen voran

"Zum einem kommen die jungen Unternehmen schneller und unkomplizierter an Risikokapital, und zum anderen behalten sie die volle Kontrolle über ihr Unternehmen. Mit Venture Capital hat man sich einen weiteren großen Anteilseigner an Bord geholt", erklärt Stefan Lundgren von Drittemal AB, der von Hamburg aus operiert, die Vorteile. Das schwedische Beispiel könnte deshalb auch in Deutschland Schule machen, wenn junge deutsche Unternehmen beginnen, wie die Dänen ihr erstes Fremdkapital an der Stockholmer Börse einzusammeln. Die Ausgangssituation ähnelt der in Dänemark vor fünf Jahren und in Schweden vor fünfzehn Jahren.

