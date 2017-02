OTS: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH / Audi - neue Vorwürfe ...

Audi - neue Vorwürfe zu Manipulationen bei Benziner und Diesel: erste Klage bundesweit beim Landgericht Offenburg eingereicht Lahr (ots) - Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat bundesweit vor dem Landgericht Offenburg die erste Klage gegen die Audi AG aufgrund der neuen Vorwürfe zu einer angeblichen Manipulationssoftware erhoben.



Dabei geht es nicht um den eigentlichen "Abgasskandal" der Volkswagen AG, sondern um die neuen Vorwürfe gegen Audi, die sich auf Benzin- und Dieselfahrzeuge beziehen.

Ende des Jahres 2016 kamen neue Berichte auf, dass die Umweltbehörde CARB in den USA bei Audi eine neue Manipulationssoftware entdeckt habe. Nach diesen Berichten können Audi Modelle mit einem bestimmten Automatikgetriebe mittels einer so genannten Lenkwinkelerkennung unterscheiden, ob das Fahrzeug sich auf dem Rollenprüfstand oder auf der Straße befindet. Werde das Lenkrad nach dem Start nicht bewegt, aktiviere sich ein Schaltprogramm für das Getriebe. Auf dem Rollenprüfstand soll danach das Getriebe früher schalten, was bei einem Benzinfahrzeug zu einem geringeren Verbrauch und CO2-Ausstoß führe. Bei einem Dieselfahrzeug sinke dadurch der Stickoxidausstoß (NOx). Betroffen sind Fahrzeuge mit Automatikgetrieben. Die Getriebe haben die interne Bezeichnung AL 551 und DL 501

Hier findet sich ein Bericht aus der Presse: http://www.faz.net/a ktuell/wirtschaft/unternehmen/umweltbehoerde-amerikaner-entdecken-neu e-betrugssoftware-bei-audi-14514808.html

Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat aufgrund dieses Sachverhalts eine erste Klage vor dem Landgericht Offenburg gegen den Händler und gegen die Audi AG auf Rückerstattung des Kaufpreises sowie auf Schadensersatz erhoben. Begründet wird dies damit, dass die Audi AG gegen europäisches und deutsches Recht verstoßen habe und deshalb für den entstandenen Schaden aufkommen muss. Außerdem liege ein Mangel des Kaufvertrages vor, für den der Händler einstehen muss. Aufgrund einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und aufgrund eines Rücktritts ist der Händler nach Ansicht der Kanzlei Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verpflichtet, den Kaufpreis an den Käufer zurückzubezahlen.

Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist führend im VW Abgasskandal und vertritt und berät im VW Abgasskandal mehr als 30.000 Geschädigte und hat gegenüber Händlern und VW bereits mehr als 1.000 Klagen bundesweit bei verschiedenen Landgerichten erhoben. Es sind zwischenzeitlich zahlreiche Urteile zugunsten der Geschädigten ergangen.

