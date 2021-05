OTS: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG / Dr. Oetker steigert weltweiten ...

Dr. Oetker steigert weltweiten Umsatz im Geschäftsjahr 2020 auf 3,7

Milliarden Euro (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker haben im

Geschäftsjahr 2020 ihren Umsatz auf rund 3,7 Milliarden Euro gesteigert und

konnten damit bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte um 11

Prozent wachsen.



Die Investitionen von Dr. Oetker und der Conditorei Coppenrath

& Wiese beliefen sich auf rund 156 Millionen Euro. Damit schaffen die

Unternehmen die Grundlage für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.

Neben erfolgreichen Innovationen hatte die Corona-Pandemie nicht nur positiven,

sondern im Außer-Haus-Markt auch merklich umsatzschmälernden Einfluss auf das

Geschäftsjahr 2020. Im Saldo gelang es den Unternehmen, diese Einbußen trotz

hoher Investitionen in die Aufrechterhaltung der Produktion auszugleichen.

GESCHÄFTSJAHR 2020

"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das weltweite Wirtschaftsgeschehen

waren - und sind es noch immer - gravierend. Es ist uns glücklicherweise

gelungen, uns schnell auf die ungewissen Herausforderungen einzustellen. Wir

haben Hygiene- und Sicherheitskonzepte entwickelt, um unsere gesamten

Arbeitsprozesse aufrecht zu erhalten, und haben diese diszipliniert umgesetzt.

Dank unserer innovativen Produkt- und Dienstleistungslösungen sowie vor allem

des beeindruckenden Engagements unserer gesamten Belegschaft konnten wir im

Geschäftsjahr 2020 trotz Pandemie ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis

erzielen", erläutert Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der Dr. Oetker

Geschäftsführung, anlässlich der Veröffentlichung der Jahreskennzahlen.

UMSATZENTWICKLUNG

Die auf allen Kontinenten agierenden Unternehmen von Dr. Oetker erzielten im

Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 3,71 Mrd. Euro und konnten im Berichtsjahr um

knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr (3,39 Mrd. Euro) wachsen. Bereinigt um

Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte betrug das Wachstum sogar 11

Prozent. Rund 66 Prozent seines Gesamtumsatzes erzielte Dr. Oetker außerhalb von

Deutschland.

AKQUISITIONEN

Im Bereich der Akquisitionen lag der Fokus im Jahr 2020 primär auf der

fortgesetzten Integration der in den Vorjahren erworbenen Unternehmen. Zudem

wurden kleinere Unternehmen akquiriert, die das organische Wachstum ergänzten:

Zum 30. Juli 2020 erfolgte die Aufstockung der Anteile an der InterNestor GmbH,

einem Online-Anbieter von selbstgebackenen individualisierten Torten, von 49 auf

100 Prozent. Zudem erwarb Dr. Oetker die NewCakes B.V., den europäischen

Marktführer im Bereich Multi-Brand-Specialty-Stores Cakes in den Niederlanden.

REGIONALE ENTWICKLUNG DR. OETKER

Auch bei der regionalen Betrachtung spiegelten sich im Wesentlichen die

Auswirkungen der Corona-Pandemie wider: Die Retail-Sortimente konnten zulegen,

der Out-of-Home-Konsum und die Professional-Märkte sind dagegen eingebrochen.

Die Regionen Deutschland und Westeuropa profitierten trotz schwacher

Professional-Umsätze insgesamt von moderaten Absatzsteigerungen in den

Retail-Sortimenten. Diese erfreuliche Entwicklung ist stark getrieben durch die

beiden strategischen Kategorien Pizza sowie Kuchen und Dessert, wobei

insbesondere die pulverbasierten Sortimente zur Umsatzsteigerung beigetragen

haben.

Auch in der Region Osteuropa verzeichnete Dr. Oetker währungsbereinigt ein

merkliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Allerdings wurde diese organische

Umsatzsteigerung geschwächt durch negative Effekte aus der teilweisen massiven

Abwertung osteuropäischer Währungen.

In der Region Amerika haben sich die Folgen der Pandemie stärker als in Europa

gezeigt. Der Umsatz lag in Euro leicht über dem Vorjahresniveau, konnte aber

währungsbereinigt deutlich gegenüber dem Jahr 2019 gesteigert werden. Die

Landesgesellschaft in Kanada erreichte vor allem aufgrund ihres erfolgreichen

Pizza-Sortimentes in lokaler Währung zweistellige Wachstumsraten. Auch Dr.

Oetker Brasilien zeigte 2020 eine sehr gute Entwicklung im Sortiment Kuchen und

Dessert. Dagegen waren die Gesellschaften Mavalério und Wilton stark negativ

betroffen: Der Lockdown und damit die Schließung der wichtigen Craft-Stores in

den USA sowie der Party-Stores in Brasilien führten zu erheblichen

Absatzeinbrüchen.

Die Geschäftsentwicklung in Afrika, Asien und Australien war durch das Wachstum

der Kategorie Kuchen und Dessert geprägt. Hervorzuheben ist die starke

Entwicklung der Landesgesellschaften in Ägypten, Tunesien, Marokko und Indien.

Insgesamt ist festzustellen, dass Dr. Oetker in den letzten Jahren deutlich

internationaler geworden ist und neben Europa inzwischen auch in den Amerikas

sowie in Middle East und Nordafrika starke Marktpositionen aufgebaut hat.

In den neuen Geschäftsmodellen, insbesondere der Hospitality GmbH, konnte Dr.

Oetker nicht wie ursprünglich geplant Fahrt aufnehmen. Aufgrund der

pandemiebedingten Restriktionen wurde die Eröffnung geplanter Gastronomieformate

in den USA und Deutschland in das Geschäftsjahr 2021 verschoben.

INNOVATIONEN DR. OETKER

Im Geschäftsjahr 2020 hat Dr. Oetker eine Vielzahl neuer Produkte auf den Markt

gebracht. In der Kategorie Kuchen und Dessert wurden beispielsweise der Dr.

Oetker High Protein Pudding eingeführt. Das neue Dessert ohne zugesetzten Zucker

fügt sich optimal in den Rahmen einer proteinreichen Ernährung ein und ist in

den drei Geschmacksrichtungen Vanille, Schoko und Grieß erhältlich. Für den

besonderen Kuchengenuss zwischendurch sorgen die neuen Dr. Oetker Lavakuchen mit

flüssigem Kern in den Sorten Choco Lava und Salted Caramel Lava.

Auf internationaler Ebene hat Dr. Oetker im vergangenen Geschäftsjahr zudem das

Weihnachtssortiment The Taste of Christmas eingeführt, ein Set aus Dekor- und

Backprodukten. In Schweden wurde 2020 das Pippi Langstrumpf Dekor-Set auf den

Markt gebracht. Das Besondere: Von jedem verkauften Set geht eine schwedische

Krone an die Organisation #pippioftoday, die sich für geflüchtete Mädchen

einsetzt. In Großbritannien hat Dr. Oetker die Cupcake-Backmischung Spectacular

Science gelauncht, die den besonderen Verbraucherwunsch nach Backprodukten für

Kinder erfüllt. Ganz ohne Backen, das heißt schnell und unkompliziert, lassen

sich die neuen American Style Cheesecakes - erhältlich in vier Sorten -

zubereiten.

In der Kategorie Pizza hat Dr. Oetker die All American Pizza auf dem deutschen

Retail-Markt und die im deutschsprachigen Raum sowie in Dänemark bereits

etablierte La Mia Grande in Spanien, den Niederlanden, Norwegen und Schweden

eingeführt.

NACHHALTIGKEIT IM FOKUS

In der 2020 intern ausgerollten Nachhaltigkeitsstrategie, der Dr. Oetker

Sustainability Charter, verankert das Unternehmen Nachhaltigkeit fest in seinen

Geschäftspraktiken. Insgesamt 28 Projektteams arbeiten an der Umsetzung

ambitionierter Nachhaltigkeitsziele. Dazu gehören Aktivitäten, mit denen Dr.

Oetker die sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen seines unternehmerischen

Handelns positiv gestaltet. Bereits bis 2022 wird das Unternehmen

Klimaneutralität an allen Standorten erreichen. Die Menge an

Lebensmittelabfällen, die Dr. Oetker unmittelbar beeinflussen kann, wird bis

2025 um 25 Prozent verringert. Darüber hinaus fokussiert sich Dr. Oetker

weiterhin auf die Zucker- und Salzreduzierung in seinen Produkten, den Einsatz

alternativer bzw. nachhaltiger Rohstoffe und Verpackungen sowie die Einhaltung

ökologischer und ethischer Standards bei den eingesetzten Rohmaterialien. Seinen

Mitarbeitern bleibt das Unternehmen ein sozialer Arbeitgeber, gewährleistet

Gleichberechtigung und fördert Vielfalt.

CONDITOREI COPPENRATH & WIESE

Die Conditorei Coppenrath & Wiese konnte im Jahr 2020 ihre Umsatzerlöse um knapp

6 Prozent steigern. Die Umsatzerhöhung resultierte vorrangig aus dem

erfreulichen Verlauf im Markengeschäft in Deutschland, vor allem infolge der

starken Entwicklung der strategischen Segmente Blechkuchen und Brötchen sowie

der kleinen Kuchen, Rollen und Strudel. Das Tortengeschäft schwächelte aufgrund

der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen und des damit verbundenen Ausbleibens

von Verzehranlässen. Im Geschäft mit Großbritannien konnten Belastungen aus dem

weiterhin ungünstigen Wechselkurs des britischen Pfunds zum Euro durch positive

Abweichungen bei den Rohstoffkosten und eine aktive Sortimentspolitik zum Teil

kompensiert werden.

Darüber hinaus hat sich die Conditorei Coppenrath & Wiese auf die Optimierung

ihrer Produktionsabläufe fokussiert. Dies umfasste die Fortsetzung von

Projekten, die auf schnelleres Rüsten bei Produktionswechseln,

Dosierungsoptimierungen und sogenannte Low-Cost-Automation abzielen.

INVESTITIONEN

Mit zusammengefasst 156 Mio. Euro lagen die Investitionen aller Unternehmen von

Dr. Oetker und der Conditorei Coppenrath & Wiese im Jahr 2020 über

Vorjahresniveau (149 Mio. Euro). Der Großteil entfiel auf Dr. Oetker. Damit

schaffen die Unternehmen die Grundlagen für zusätzliches Wachstum in den

kommenden Jahren und gewährleisten den aktuellen Stand der Technik sowie

hochqualitative Prozesse innerhalb der gesamten Supply Chain. In diesem Kontext

erfolgten beispielsweise an den Dr. Oetker Produktionsstandorten in Deutschland,

Polen, Südafrika und Brasilien Großinvestitionen in neue Produktionslinien oder

Lagererweiterungen. Die Conditorei Coppenrath & Wiese hat zur Fortsetzung des

Kapazitätsausbaus ebenfalls im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in

weitere Produktionslinien für Brötchen und Cheesecake sowie in eine neue

Fertigungstechnik für Fertigkuchen getätigt.

MITARBEITER

Die Anzahl der Beschäftigten wuchs im Jahr 2020 auf 17.576 Mitarbeiter an. In

Deutschland waren 7.246 Mitarbeiter tätig, an den ausländischen Standorten

wurden 10.330 Mitarbeiter beschäftigt. Dieser Anstieg um insgesamt 1.340

Beschäftigte resultierte insbesondere aus der ganzjährigen Berücksichtigung der

im Vorjahr erworbenen Unternehmen bei Dr. Oetker.

AUSBLICK 2021

Die beiden Nahrungsmittel-Unternehmen der Oetker-Gruppe erwarten für 2021 einen

Gesamtumsatz in etwa auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres. Hierbei

ist zu berücksichtigen, dass die Umsätze im Vorjahr durch positive Sondereffekte

in Zeiten der Corona-Krise beeinflusst waren, die sich so in 2021 nicht mehr

wiederholen, während die Lockdown-bedingten Umsatzausfälle der Gastronomie in

den ersten beiden Quartalen 2021 noch merklich waren. Im aktuellen Geschäftsjahr

wird die Umsatzentwicklung stimuliert durch operative Maßnahmeninitiativen,

insbesondere Produkt- und Marktinvestitionen in allen Regionen, sowie durch den

weiteren Distributionsausbau in den Wachstumsregionen Asien und Afrika.

"Angesichts der Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie fällt es schwer, eine

Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben. Vieles hängt sicher von den

Impferfolgen in allen Ländern der Welt ab. Denn wenn wir eines gelernt haben,

dann, dass wir gemeinsame globale Lösungen finden müssen. Von nationalen

Alleingängen lassen sich weder das Virus noch die Weltwirtschaft beeindrucken.

Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren noch mit den Auswirkungen der

Pandemie zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz schaue ich zuversichtlich in die

Zukunft. Wir haben viele spannende Produkt- und Geschäftsmodell-Innvoationen,

aber auch Projekte zur Verbesserung unserer Geschäftsprozesse angestoßen, die

unsere Arbeitsweisen noch effizienter machen", so Dr. Albert Christmann

abschließend.

