OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V. / ADELTA.FINANZ AG: Weiterer ...

ADELTA.FINANZ AG: Weiterer Spezialfinanzierer im Deutschen Factoring-Verband Berlin (ots) - Die ADELTA.



FINANZ AG ist seit Januar 2017 Mitglied im Deutschen Factoring-Verband. Die inhabergeführte und bankenunabhängige Aktiengesellschaft hat sich auf einen Abrechnungsservice, der auf Branchen zugeschnittenen ist, etabliert. Die ADELTA.FINANZ AG bietet neben dem Full-Service-Factoring auch B2C-Factoring an und organisiert Ausgangsrechnungen an Privatpersonen, Gewerbekunden, Versicherungen und die öffentliche Hand. Jedes Kundensegment, wie beispielsweise Kfz-Werkstätten oder Bestattungsunternehmen, wird dabei von Branchenkennern betreut.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Aufnahme der ADELTA.FINANZ AG nicht nur das Mittelstandssegment des Verbandes erweitern, sondern auch das Branchen-Spektrum mit einer weiteren Spezialbranche ergänzen", führt Michael Menke, Mitglied des Vorstandes des Deutschen Factoring-Verbandes, aus.

Der Deutsche Factoring-Verband vertritt somit 36 führende Factoringinstitute mit einem Marktanteil von über 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst außer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 43. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.

Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur ADELTA.FINANZ AG finden Sie unter: www.factoring.de und www.adeltafinanz.com.

